Wasserrecycling für Fahrzeugwaschanlagen

[A] Abwassereinleitung über Beckensystem in Kanalisation



[B] Abwassereinleitung über Recyclingwassertank in Kanalisation

Der Recyclingkreislauf

Das Abwasser fließt über das Absetzbecken [1] in ein Pumpspeicherbecken [2]. Von dort wird es durch den automatisch rückspülbaren Sandfilter (Mediafilter) [3] in den Recyclingwassertank [4] gepumpt und über eine Versorgungspumpe [5] dem Waschprozess zur Verfügung gestellt. Überschusswasser kann über den Überlauf des Pumpspeicherbeckens je nachm gesetzlichen Bestimmungen direkt oder über eine Abscheidevorrichtung in die Kanalisation [6] eingeleitet werden. Optional kann das Abwasser auch direkt aus dem Recyclingwassertank in die Kanalisation abgeleitet werden [7]. In diesem Fall gibt es keine Verbindung zwischen Pumpspeicherbecken und Kanalisation.