Wasserrecycling für Fahrzeugwaschanlagen
Die Rückgewinnung bzw. Aufbereitung von Schmutzwasser, das in Fahrzeugwaschanlagen und bei der gewerblichen Hochdruckreinigung
entsteht, ist oft gesetzlich vorgeschrieben. Mit Kärcher Recyclingsystemen erfüllen Sie nicht nur problemlos gesetzliche Normen und Vorschriften, sondern reduzieren gleichzeitig erheblich Verbrauch und Kosten für Frischwasser und Reinigungsmittel. Dies bedeutet eine Ersparnis von bis zu 85 Prozent an Frischwasser und Reinigungsmitteln.Kärcher bietet mit diesem System alles für die schnelle und gründliche Reinigung von Fahrzeugen, vom Pkw bis zum Lastkraftwagen und Reisebus. Durch die Reduzierung des Frischwasserverbrauchs um bis zu 85 Prozent können hier mit Kärcher Wasserrecyclingsystemen enorme Einsparungen realisiert werden.
Kärcher Wasserrecyclingsysteme pflegen die Umwelt
Die Kärcher Wasserrecyclingsysteme sparen bares Geld und schonen gleichzeitig die Umwelt. Mit physikalischer Partikelabtrennung
durch Hydrozyklon wird das Abwasser wieder vollständig dem Waschvorgang zugeführt und der Frischwasserverbrauch um bis zu 85 % gesenkt.
[A] Abwassereinleitung über Beckensystem in Kanalisation
[B] Abwassereinleitung über Recyclingwassertank in Kanalisation
Der Recyclingkreislauf
Das Abwasser fließt über das Absetzbecken [1] in ein Pumpspeicherbecken [2]. Von dort wird es durch den automatisch rückspülbaren Sandfilter (Mediafilter) [3] in den Recyclingwassertank [4] gepumpt und über eine Versorgungspumpe [5] dem Waschprozess zur Verfügung gestellt. Überschusswasser kann über den Überlauf des Pumpspeicherbeckens je nachm gesetzlichen Bestimmungen direkt oder über eine Abscheidevorrichtung in die Kanalisation [6] eingeleitet werden. Optional kann das Abwasser auch direkt aus dem Recyclingwassertank in die Kanalisation abgeleitet werden [7]. In diesem Fall gibt es keine Verbindung zwischen Pumpspeicherbecken und Kanalisation.
Video
WRP Car Wash
