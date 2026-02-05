Saugwischer

Revolutionäre Reinigung für Ihr Zuhause. Erleben Sie die neue Generation der Bodenreinigung mit den 3-in-1 Xtra!Clean Saugwischern. Sie vereinen Innovation, Nachhaltigkeit und herausragende Qualität in einem einzigen Gerät: saugen, wischen und trocknen – und das auf allen Bodenarten, sogar Teppich. Entdecken Sie, wie modernste Technologie Ihren Alltag erleichtert, wertvolle Zeit spart und Ihr Zuhause in neuem Glanz erstrahlen lässt. Schluss mit zeitaufwendigem Putzen – genießen Sie pure Effizienz und makellose Sauberkeit.

0 Produkte
Kärcher Saugwischer FCV 4

FCV 4

Der Clevere

  • Flächenleistung ca. 200 m² je Akkuladung
  • 4 Reinigungsmodi: Trockenmodus, Advanced!Power Modus, Auto-Modus mit Dynamic!Control Schmutzsensor, Stair!Assist Treppenmodus
  • Kraftvoller BLDC-Motor
  • Effektive System!Clean Selbstreinigung und 60 °C waschbare Pure!Roll Walze

     

Kärcher Saugwischer FCV 3

FCV 3

Der Flexible

  • Flächenleistung ca. 130 m² je Akkuladung
  • 3 Reinigungsmodi: Standardmodus, Trockenmodus, Advanced!Power Modus
  • Effektive System!Clean Selbstreinigung
Kärcher Saugwischer FCV 2

FCV 2

Der Kompakte

  • Flächenleistung ca. 110 m² je Akkuladung
  • 2 Reinigungsmodi: Standardmodus, Trockenmodus
  • Effektive System!Clean Selbstreinigung

 

Vorteile, die den Unterschied machen.

Saugen, wischen und trocknen mit minimalem Aufwand

3-in-1 Xtra!Clean: maximale Sauberkeit, minimaler Aufwand

Mit den Saugwischern sparen Sie Zeit und Mühe – dank der 3-in-1 Xtra!Clean Funktion. Wischen, saugen und trocknen: die innovative 3-in-1-Technologie sorgt für eine tiefgehende Reinigung auf allen Bodenarten, sogar Teppichen. Hartnäckiger Schmutz und große Mengen Flüssigkeit verschwinden im Handumdrehen, während Sie bis zu 50 Prozent Zeit sparen. So bleibt Ihnen mehr Zeit für die Dinge, die wirklich zählen.

FCV 4 Hygienic spin

Hygienische Sauberkeit dank Hygienic!Spin Technologie

Genießen Sie ein rundum hygienisches Zuhause: Die ultimative Hygienic!Spin Technologie der Kärcher Saugwischer entfernt mit bis zu 500 Walzenumdrehungen pro Minute bis zu 99 Prozent der Bakterien** (laborgeprüft) und sorgt mit dem 2-Tank-System für eine permanente Frischwasserbefeuchtung der Walzen. Kein Schmieren, kein Wiederauftragen von Schmutz – nur strahlend reine Böden.

** Basierend auf Tests von einem unabhängigen Prüflabor.

Kärcher Saugwischer mit intelligentem Schmutzsensor

Dynamic!Control – der intelligente Schmutzsensor

Unser Saugwischer FCV 4 denkt für Sie mit: Der smarte Schmutzsensor erkennt automatisch den Verschmutzungsgrad und passt sowohl die Saugleistung als auch die Wassermenge optimal an. So erhalten Sie immer das perfekte Reinigungsergebnis – ganz ohne manuelles Nachjustieren.
Über das große 3,2-Zoll Vision!Clean Display behalten Sie dabei stets den Überblick: ob Restlaufzeit, Reinigungsmodus oder Systemstatus – alle wichtigen Informationen sind auf einen Blick sichtbar.

Kärcher Saugwischer für jede Bodenart

Universell auf allen Böden einsetzbar – auch auf Teppich

Von empfindlichem Parkett über Fliesen bis hin zu Teppichen – unsere Saugwischer meistern jede Bodenart und nehmen auch große Flüssigkeitsmengen spielend auf. Ob verschütteter Kaffee oder eingetrocknete Flecken, Ihre Böden werden makellos sauber.

FCV 4 stone floor

Advanced!Power Modus – maximale Reinigungsleistung

Mit bis zu 100 Prozent höherer Saugleistung und 20 Prozent mehr Wasserausbringung als im Auto-Modus bzw. im Standardmodus entfernt der Advanced!Power Modus selbst hartnäckigste, angetrocknete Verschmutzungen mühelos. Dank der leistungsstarken Technologie trocknen die Böden im Handumdrehen und sind schnell wieder begehbar.

Kärcher Saugwischer zum einfachen Treppen reinigen

Cleverer Stair!Assist Treppenmodus

Mit dem cleveren Stair!Assist Modus wird die Reinigung von Treppen und schwer zugänglichen Stellen zum Kinderspiel. Dank optimaler Voreinstellungen reinigt der Saugwischer FCV 4 mit der intelligenten Auto-Start-Stopp-Funktion in allen Haltepositionen mühelos – sogar im 90°-Winkel. Für maximale Flexibilität und Sauberkeit, wo sie am meisten gebraucht wird.

Kärcher Saugwischer mit Selbstreinigungsfunktion in der Ladestation

System!Clean Selbstreinigung

Die effektive Selbstreinigungsfunktion mit bis zu 550 Walzenumdrehungen pro Minute sorgt für eine schnelle und komfortable Reinigung – ganz ohne Schmutzkontakt. Gleichzeitig ermöglicht die Parkstation eine praktische Aufbewahrung des Geräts und Zubehörs sowie eine platzsparende Lagerung, während der Akku bequem geladen wird. 

Saugwischer-Walze für die Waschmaschine bei 60 °C geeignet

Pure!Roll: Hygiene trifft auf Nachhaltigkeit

Maximale Sauberkeit mit minimalem Aufwand: Die Pure!Roll Walze des FC 4 lässt sich bequem bei 60 °C in der Waschmaschine reinigen. So sorgen Sie dauerhaft für hygienische Frische und sparen gleichzeitig Ressourcen.

Funktionsweise des Filtersystems für saubere Luft

Duo!Pure Filtersystem: saubere Luft, perfekte Leistung

Das mehrstufige Filtersystem der Kärcher Saugwischer schützt den Motor zuverlässig vor Nässe, und die exzellente Filterung mit hocheffizientem Flachfaltenfilter fängt auch kleinste Partikel in der Luft effektiv ein. Besonders im Trockenmodus sorgt dieses System für eine optimale Luftfiltration und ein gesundes Raumklima.

FCV 4 motor

BLDC-Motor: kraftvoll, leise und langlebig

Dank modernster, bürstenloser Motortechnologie profitieren Sie beim Saugwischer FCV 4 von einer besonders langen Lebensdauer, einer höheren Energieeffizienz und einem angenehm leisen Betrieb – perfekt für den Alltag.

Saugwischer mit LED Display zur Akkuanzeige des Li-Ionen Akkus

Effizienter Comfort!Cell Li-Ionen Akku: längere Laufzeit, nachhaltige Performance

Mit einer Laufzeit von bis zu 45 Minuten reinigen Sie mühelos auch große Flächen, und im Servicefall kann der Akku unserer Saugwischer einfach getauscht werden – für eine lange Lebensdauer und weniger Elektroschrott.

Saugwischer FCV 4

FCV 4

 

Flächenleistung ca. 200 m² je Akkuladung

  • 3-in-1 Xtra!Clean Funktion: wischen, saugen und trocknen
  • Ca. 45 min Akkulaufzeit
  • Für alle Hartböden geeignet und auch auf Teppich
  • 4 Reinigungsmodi für jede Art von Schmutz
  • Optimale Anpassung an verschiedene Böden und lückenlose Reinigung bis an den Rand
  • Bis zu 500 Walzenumdrehungen pro Minute für makellose Wischergebnisse.
  • Intelligenter Auto-Modus mit Dynamic!Control Schmutzsensor passt Saugleistung und Wassermenge automatisch an den Verschmutzungsgrad an
  • Wichtige Informationen wie Restlaufzeit oder Reinigungsmodus immer im Blick auf dem großen 3,2-Zoll Vision!Clean Display
    Hygienische, nachhaltige und bequeme Walzenreinigung in der Waschmaschine bei 60 °C
  • System!Clean Selbstreinigungsfunktion mit bis zu 550 Walzenumdrehungen pro Minute
Saugwischer FCV 3

FCV 3

 

Flächenleistung ca. 130 m² je Akkuladung

  • 3-in-1 Xtra!Clean Funktion: wischen, saugen und trocknen
  • Ca. 30 min Akkulaufzeit
  • Für alle Hartböden geeignet und auch auf Teppich
  • 3 Reinigungsmodi für jede Art von Schmutz
  • Optimale Anpassung an verschiedene Böden und lückenlose Reinigung bis an den Rand
  • Bis zu 500 Walzenumdrehungen pro Minute für makellose Wischergebnisse.
  • Ultra starker Advanced!Power Modus für hartnäckige und angetrocknete Verschmutzungen
  • System!Clean Selbstreinigungsfunktion mit bis zu 550 Walzenumdrehungen pro Minute

 

Saugwischer FCV 2

FCV 2

 

Flächenleistung ca. 110 m² je Akkuladung

  • 3-in-1 Xtra!Clean Funktion: wischen, saugen und trocknen
  • Ca. 25 min Akkulaufzeit
  • Für alle Hartböden geeignet und auch auf Teppich
  • 2 Reinigungsmodi für jede Art von Schmutz
  • Optimale Anpassung an verschiedene Böden und lückenlose Reinigung bis an den Rand
  • Bis zu 500 Walzenumdrehungen pro Minute für makellose Wischergebnisse.
  • System!Clean Selbstreinigungsfunktion mit bis zu 550 Walzenumdrehungen pro Minute

 

Zubehör und Reinigungsmittel

Mit dem Zubehörprogramm rund um die Kärcher Saugwischer können Sie Reinigung und Pflege perfekt auf die Bedürfnisse Ihrer Böden abstimmen. Der Bodenreiniger Universal beispielsweise eignet sich für jeden Hartboden, während spezielle Reinigungsmittel für Holz und Stein diese Böden zusätzlich pflegen und schützen.

Mehr Produkte (3)

Saugwischer FAQs

Sowohl FCs als auch FCVs gehören zur Kategorie der Bodenreinigung und bieten eine hervorragende Wischleistung, jedoch mit unterschiedlichem Schwerpunkt. Während FCs dank der patentierten Abstreiftechnologie äußerst flexibel, leicht und leise sind, eignen sie sich ideal für die Reinigung von Hartböden. Unsere FCVs bewältigen dank leistungsstarkem Saugen und der 3-in-1 Xtra!Clean Technologie (Saugen, Wischen, Trocknen) selbst größte Verschmutzungen (z. B. große Mengen Grobschmutz) mühelos. Im Trockenmodus können die FCVs sogar auf Teppichen und Vorlegern eingesetzt werden.

Dank der Hygienic!Spin Technologie und gründlicher Reinigung entfernen die Saugwischer bis zu 99 % aller haushaltsüblichen Bakterien auf harten Oberflächen – für ein hygienisches und sauberes Zuhause, nachgewiesen durch ein externes Labor. Ein cleveres 2-Tank-System für permanente Frischwasserversorgung und separate Schmutzwassersammlung sowie eine Walzenrotation von bis zu 500 U/min garantieren ein einwandfreies Reinigungsergebnis (20 % sauberer als mit einem herkömmlichen Wischmopp). Darüber hinaus ist die Walze des FCV 4 in der Waschmaschine bei 60 °C waschbar – nachhaltig und hygienisch.

Bei den Saugwischern handelt es sich um Bodenreinigungsgeräte mit dem Schwerpunkt Nasswischen. Mit der Saugfunktion saugen Sie den Boden und die Walze ab, so dass auch größere Mengen an grobem Schmutz und Haaren ohne Vorsaugen eingesaugt und in den Schmutzwassertank transportiert werden können. Die Saugwischer bieten außerdem einen Trockenmodus ohne Wasseraustritt und ein zweistufiges Filtersystem mit einem Flachfaltenfilter, ideal für den Einsatz auf Teppichen. Die Saugwischer sollten jedoch nicht als vollwertige Staubsauger betrachtet werden und sind nicht für die Reinigung von Polstermöbeln oder hochflorigen Teppichen geeignet.

Das Duo!Pure Filtersystem schützt den Motor zuverlässig vor Feuchtigkeit und sorgt mit hocheffizientem Flachfalten- und Schwammfilter für eine hervorragende Filterung. Ideal für den Einsatz im Trockenmodus auf Teppichen und Vorlegern.

Alle unsere Saugwischer sind mit der einfach zu aktivierenden Selbstreinigungsfunktion System!Clean ausgestattet. Nach jedem Gebrauch wird eine Selbstreinigung empfohlen, um Bakterienwachstum und unangenehme Gerüche zu verhindern. Darüber hinaus werden durch regelmäßiges Spülen Ventile und schmutzführende Teile geschont, was zu einer längeren Produktlebensdauer führt.

Der intelligente Schmutzsensor des FCV 4 wird im Auto-Modus aktiviert. Es passt Saugleistung und Wassermenge automatisch an den Verschmutzungsgrad an – für maximale Laufzeit.

Der Stair!Assist Modus des FCV 4 ermöglicht ein einfaches Reinigen von Treppen und engen Bereichen in allen Positionen, auch wenn der Griff im 90°-Winkel steht.

Die Batterien der Saugwischer können im Servicefall mit geringem Aufwand und mit gängigen Werkzeugen vom Kunden ausgetauscht werden, wodurch die Produktlebensdauer verlängert und Elektroschrott reduziert wird. Die austauschbaren Comfort!Cell Akkus sind als Ersatzteile erhältlich.

Die Saugwischer saugen nach dem Ausschalten noch einige Sekunden, so dass der Schmutz zuverlässig aufgesaugt und in den Schmutzbehälter transportiert wird und beim Anheben des Geräts kein Restschmutz auf dem Boden zurückbleibt.

Die Kärcher Saugwischer können auf allen Böden eingesetzt werden, egal ob Holz, Stein, Fliesen, Kunststoff oder Teppich. Die Walzen verursachen keine Beschädigungen wie z. B. Kratzer auf den Oberflächen. Verweilen Sie mit dem Gerät nicht auf einer Stelle, sondern bleiben Sie immer in Bewegung.

Zur Reinigung aller gängiger Hartböden ist das Reinigungsmittel RM 536 (Bestellnummer 6.295-944.0) ideal - alternativ die nachhaltige und vegane Rezeptur (Bestellnummer 6.296-286.0), ohne Mikroplastik, Silikon oder Farbstoffe und damit besonders geeignet für Haushalte mit Kindern oder für Besitzer von Haustieren.

Zur Reinigung versiegelter Holzböden (z. B. Parkett, Laminat) ist das Reinigungsmittel RM 534 (Bestellnummer 6.295-941.0) ideal.

Zur Reinigung geölter/gewachster Holzböden das Reinigungsmittel RM 535 (Bestellnummer. 6.295-942.0).

Zur Reinigung von Steinböden das Reinigungsmittel RM 537 (Bestellnummer 6.295-943.0).

Folgende Reinigungsmittel können Sie für die Saugwischer verwenden:

  • Bodenreiniger Universal RM 536, Bestellnummer 6.295-944.0
  • Bodenreiniger Stein RM 537, Bestellnummer 6.295-943.0
  • Bodenpflege Holz versiegelt RM 534, Bestellnummer 6.295-941.0
  • Bodenpflege Holz geölt/gewachst RM 535, Bestellnummer 6.295-942.0
  • Natürlicher Bodenreiniger RM 538N, Bestellnummer 6.296-286.0

Verwenden Sie nur das Kärcher Reinigungsmittel und achten Sie, für ein optimales Reinigungsergebnis, auf die richtige Dosierung.

Die Verwendung anderer Reinigungsmittel kann das Gerät beschädigen und zum Ausschluss von Garantieleistungen führen.

Bei Verwendung von Reinigungsmitteln anderer Hersteller oder bei Verwendung von zu viel Reinigungsmittel kann es zu einer starken Schaumbildung kommen, und die Geräteabschaltung aktiviert sich, bevor die maximale Füllmenge im Schmutzwassertank erreicht wird.

Es ist nicht nötig, die Saugwischer zu entkalken, da sich Kalk erst bei einer Temperatur ab 70 °C absetzt. Die Säure des Entkalkungsmittel kann zudem Schäden an Ihrem Gerät verursachen.

Die Selbstreinigung sollte nur mit klarem Wasser ohne Reinigungsmittel erfolgen. Die Verwendung von Reinigungsmittel kann zu starker Schaumbildung und einem Überlaufen des Wassers aus der Station führen.

Kontakt

Händlersuche

Händlersuche

Mit der einfachen Händlersuche finden Sie schnell und bequem einen Händler auch in Ihrer Nähe.

Händlersuche
karriere icon

Beratung von Experten

Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf und wir beraten Sie gerne kostenlos und unverbindlich.

Zur Beratung
Newsletter

Newsletter

Mit dem Kärcher Newsletter erhalten Sie regelmäßig alle Neuigkeiten zu Produkten, Services und Aktionen aus der Welt von Kärcher Deutschland.

ZUM KÄRCHER NEWSLETTER ANMELDEN