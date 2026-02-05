Die Kärcher Saugwischer können auf allen Böden eingesetzt werden, egal ob Holz, Stein, Fliesen, Kunststoff oder Teppich. Die Walzen verursachen keine Beschädigungen wie z. B. Kratzer auf den Oberflächen. Verweilen Sie mit dem Gerät nicht auf einer Stelle, sondern bleiben Sie immer in Bewegung.

Zur Reinigung aller gängiger Hartböden ist das Reinigungsmittel RM 536 (Bestellnummer 6.295-944.0) ideal - alternativ die nachhaltige und vegane Rezeptur (Bestellnummer 6.296-286.0), ohne Mikroplastik, Silikon oder Farbstoffe und damit besonders geeignet für Haushalte mit Kindern oder für Besitzer von Haustieren.

Zur Reinigung versiegelter Holzböden (z. B. Parkett, Laminat) ist das Reinigungsmittel RM 534 (Bestellnummer 6.295-941.0) ideal.

Zur Reinigung geölter/gewachster Holzböden das Reinigungsmittel RM 535 (Bestellnummer. 6.295-942.0).

Zur Reinigung von Steinböden das Reinigungsmittel RM 537 (Bestellnummer 6.295-943.0).