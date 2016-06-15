Connected Cleaning

Kärcher Connected Cleaning optimiert Ihre Abläufe in der Gebäudereinigung. Gewinnen Sie wertvolle Einblicke durch zentrales Workforce Management und Equipment Management. Mit unserer digitalen Software-Lösung können Sie als Gebäudereiniger Ihre digitalen Prozesse optimieren, die Effizienz und Transparenz steigern und die Kundenzufriedenheit durch höhere Qualitätsstandards verbessern.

Connected Cleaning.

Connect your cleaning business - alles an einem Ort: Connected Cleaning für ihr Personal & Equipment.

Connected Cleaning.

Connect your cleaning business - alles an einem Ort: Connected Cleaning für ihr Personal & Equipment.

    Connected Cleaning: Digitale Software-Plattform auf dem PC, Laptop, iPhone oder Android

    Managen, optimieren und entwickeln Sie Ihr Reinigungsunternehmen weiter

    Machen Sie Ihren Job einfacher und effizienter! Connected Cleaning ist eine Plattform für Reinigungsunternehmen, die die Verwaltung von Mitarbeitern und Equipment vereint.

    Optimieren Sie Abläufe der Gebäudereinigung mit automatisierten Aufgaben, Echtzeit-Maschinenüberwachung und aussagekräftigen Daten, um die Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und die Zufriedenheit Ihrer Kunden zu erhöhen.

    Connecten Sie Ihre Mitarbeiter

    Stärken Sie Ihr Team mit einer benutzerfreundlichen Plattform, auf die Sie von jedem Gerät aus zugreifen können, vom Desktop bis zum Mobiltelefon. Vereinfachen Sie die Planung der Gebäudereinigung, verwalten Sie Abwesenheiten und überprüfen Sie Arbeitszeitnachweise mit Leichtigkeit. Ihre Reinigungskräfte können ihre Stunden eintragen, Aufgaben verwalten und nahtlos kommunizieren, alles innerhalb der App.

    Connecten Sie Ihr Equipment

    Erhalten Sie vollständige Transparenz über Ihre Reinigungsgeräte mit Echtzeit-Standortverfolgung und detaillierten Nutzungsdaten. Optimieren Sie die Maschineneinstellungen für maximale Effizienz und planen Sie proaktiv die Wartung, um Ausfallzeiten zu minimieren und die Lebensdauer Ihrer wertvollen Ressourcen zu verlängern. Erhalten Sie Warnungen bei potenziellen Problemen und stellen Sie sicher, dass Ihre Geräte immer optimal funktionieren.

    Connecten Sie Ihre Roboter

    Integrieren Sie Ihre Kärcher KIRA-Roboter nahtlos in Connected Cleaning, genau wie Ihre anderen Geräte. Verfolgen Sie den Standort Ihrer Roboterflotte, überwachen Sie die Reinigungsleistung und optimieren Sie Routen für maximale Effizienz. Connected Cleaning hilft Ihnen, Ihren gesamten Reinigungsbetrieb zu verwalten, von Roboter-Scheuersaugmaschinen bis hin zu Staubsaugern, alles auf einer zentralen Plattform.

    „Connected Cleaning überzeugt vor allem durch seine intuitive Benutzeroberfläche und die vielen Möglichkeiten, unsere Prozesse zu optimieren.“
    Thomas Behrend, Geschäftsführer von Thomas Behrend Glas- und Gebäudereinigung

    Werden Sie ein digitaler Champion mit Connected Cleaning

    Effizienz steigern & Kosten senken

    Optimieren Sie die Gerätenutzung, rationalisieren Sie Arbeitsabläufe und vermeiden Sie Ausfallzeiten durch automatisierte Aufgabenplanung und Echtzeit-Maschinenverfügbarkeit. Dies führt zu erheblichen Kosteneinsparungen und verbesserter Reinigungsqualität.

    Transparenz schaffen

    Verschaffen Sie sich einen transparenten Überblick über alle Reinigungsaktivitäten, einschließlich Aufgabenerfüllung, Gerätenutzung und Reinigungsqualität. Dies gewährleistet Verantwortlichkeit, schafft Vertrauen bei den Kunden und ermöglicht eine bessere Entscheidungsfindung.

    Kundenzufriedenheit erhöhen

    Steigern Sie die Kundenzufriedenheit durch eine zuverlässige Reinigung auf hohem Niveau. Connected Cleaning unterstützt Ihr Team mit effizienten Tools zur Aufgabenverwaltung und optimierter Maschinenleistung. Sorgen Sie für eine korrekte und termingerechte Erledigung der Aufträge, was zu zufriedeneren und loyaleren Kunden führt.

    Digitale Prozesse verbessern

    Nutzen Sie mit Connected Cleaning eine umfassende digitale Lösung für ein verbessertes Gerätemanagement, eine automatisierte Aufgabenoptimierung und eine datengesteuerte Prozessverbesserung. Optimieren Sie Reinigungsrouten, verfeinern Sie Zeitpläne und identifizieren Sie Schulungsbedürfnisse für einen effizienteren Reinigungsbetrieb.

    Connecten Sie Ihre Reinigung – connecten Sie sich mit uns!

    Nehmen Sie mit uns Kontakt für eine Livedemo des Produkts und eine kostenlose Testversion auf.
    Wir beantworten gerne alle Fragen zu Connected Cleaning und helfen Ihnen, „connected“ zu werden!

    Kärcher Connected Cleaning ist ein digitales Produkt der Alfred Kärcher SE & Co. KG.

    Kontaktdetails

    Alfred Kärcher SE & Co. KG

    Alfred-Kärcher-Straße 28–40
    71364 Winnenden, Germany

    T: +49 (0) 7195 14-1300
    E-Mail: kcc@karcher.com

    Connected Cleaning herunterladen

    Connected Cleaning ist als Web-App für Manager und als mobile App für Reinigungskräfte verfügbar.
    Wenn Sie noch kein Connected Cleaning-Konto haben, kontaktieren Sie uns bitte für eine Demo und weitere Informationen.

    Nutzen Sie die Connected Cleaning Web-App in jedem Browser.

    Web-App

    Connected Cleaning für ManagerInnen, in jedem Browser. 

    Mobile App für iOS

    Die App für Reinigungskräfte für iPhone und iPad.

    Mobile App für Android

    Die App für Reinigungskräfte auf Android-Geräten.

    Häufig gestellte Fragen

     Connected Cleaning besteht aus zwei Modulen: Equipment und Workforce. Das Modul Equipment ist kostenlos verfügbar, inklusive aller Funktionen zur Verwaltung Ihrer Geräte. Das Modul Workforce ist als monatliches Abonnement erhältlich und beinhaltet alles, was Sie zur Verwaltung Ihres Teams mit Connected Cleaning benötigen.

    Wir bieten eine kostenlose Testversion des Moduls Workforce an, sodass Sie alle Funktionen ausprobieren können, bevor Sie ein Abonnement abschließen. Kontaktieren Sie uns für Preisdetails oder um Ihre kostenlose Testversion zu starten.

    Connected Cleaning ist so konzipiert, dass es mit Ihrem Unternehmen mitwächst – unabhängig von dessen Größe. Wir bieten flexible und attraktive Preisgestaltung für kleine, mittlere und große Reinigungsunternehmen an. Unsere nutzerfreundliche Web- und Mobil-App lässt sich schnell und einfach in den Arbeitsablauf Ihres Teams integrieren.

    Unsere Web-App für Manager und Eigentümer ist in Englisch, Deutsch, Französisch und Niederländisch verfügbar. Die mobile App für Reinigungskräfte ist in Albanisch, Arabisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Serbisch, Spanisch, Türkisch und Ukrainisch verfügbar. Außerdem bietet die mobile App eine automatische Übersetzung der Chatnachrichten.

    Fordern Sie eine Demo und eine kostenlose Testversion von Connected Cleaning auf unserer Website an. Wenn Sie sich für unsere Lösung entscheiden, bieten wir Ihnen Unterstützung bei der Einarbeitung und Schulungsmaterial, um Ihren Mitarbeitern den Einstieg in Connected Cleaning zu erleichtern. Unser Ziel ist es, Ihr Team dabei zu unterstützen, digitaler und effizienter zu werden.

    Nein, mit Connected Cleaning können Sie Geräte aller Hersteller überwachen. Viele Kärcher Maschinen haben bereits IoT-Funktionen implementiert, zusätzlich können zahlreiche Geräte von Drittherstellern mit unseren Plug-in- und Machine-Connect-Modulen verbunden werden.

    Ja, Ihre Daten sind bei Connected Cleaning sicher. Wir verwenden branchenübliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz Ihrer Daten, einschließlich Verschlüsselung und Zugriffskontrolle. Außerdem erfüllen wir alle relevanten Datenschutzbestimmungen.

    Ja, Connected Cleaning hält sich an die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Wir verpflichten uns, Ihre Privatsphäre zu schützen und sicherzustellen, dass Ihre Daten gemäß den Anforderungen der GDPR verarbeitet werden.

