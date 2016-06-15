Connected Cleaning
Kärcher Connected Cleaning optimiert Ihre Abläufe in der Gebäudereinigung. Gewinnen Sie wertvolle Einblicke durch zentrales Workforce Management und Equipment Management. Mit unserer digitalen Software-Lösung können Sie als Gebäudereiniger Ihre digitalen Prozesse optimieren, die Effizienz und Transparenz steigern und die Kundenzufriedenheit durch höhere Qualitätsstandards verbessern.
Connected Cleaning.
Connect your cleaning business - alles an einem Ort: Connected Cleaning für ihr Personal & Equipment.
Managen, optimieren und entwickeln Sie Ihr Reinigungsunternehmen weiter
Machen Sie Ihren Job einfacher und effizienter! Connected Cleaning ist eine Plattform für Reinigungsunternehmen, die die Verwaltung von Mitarbeitern und Equipment vereint.
Optimieren Sie Abläufe der Gebäudereinigung mit automatisierten Aufgaben, Echtzeit-Maschinenüberwachung und aussagekräftigen Daten, um die Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und die Zufriedenheit Ihrer Kunden zu erhöhen.
Connecten Sie Ihre Mitarbeiter
Stärken Sie Ihr Team mit einer benutzerfreundlichen Plattform, auf die Sie von jedem Gerät aus zugreifen können, vom Desktop bis zum Mobiltelefon. Vereinfachen Sie die Planung der Gebäudereinigung, verwalten Sie Abwesenheiten und überprüfen Sie Arbeitszeitnachweise mit Leichtigkeit. Ihre Reinigungskräfte können ihre Stunden eintragen, Aufgaben verwalten und nahtlos kommunizieren, alles innerhalb der App.Mehr Erfahren
Connecten Sie Ihr Equipment
Erhalten Sie vollständige Transparenz über Ihre Reinigungsgeräte mit Echtzeit-Standortverfolgung und detaillierten Nutzungsdaten. Optimieren Sie die Maschineneinstellungen für maximale Effizienz und planen Sie proaktiv die Wartung, um Ausfallzeiten zu minimieren und die Lebensdauer Ihrer wertvollen Ressourcen zu verlängern. Erhalten Sie Warnungen bei potenziellen Problemen und stellen Sie sicher, dass Ihre Geräte immer optimal funktionieren.Mehr Erfahren
Connecten Sie Ihre Roboter
Integrieren Sie Ihre Kärcher KIRA-Roboter nahtlos in Connected Cleaning, genau wie Ihre anderen Geräte. Verfolgen Sie den Standort Ihrer Roboterflotte, überwachen Sie die Reinigungsleistung und optimieren Sie Routen für maximale Effizienz. Connected Cleaning hilft Ihnen, Ihren gesamten Reinigungsbetrieb zu verwalten, von Roboter-Scheuersaugmaschinen bis hin zu Staubsaugern, alles auf einer zentralen Plattform.Mehr Erfahren
Werden Sie ein digitaler Champion mit Connected Cleaning
Effizienz steigern & Kosten senken
Optimieren Sie die Gerätenutzung, rationalisieren Sie Arbeitsabläufe und vermeiden Sie Ausfallzeiten durch automatisierte Aufgabenplanung und Echtzeit-Maschinenverfügbarkeit. Dies führt zu erheblichen Kosteneinsparungen und verbesserter Reinigungsqualität.
Transparenz schaffen
Verschaffen Sie sich einen transparenten Überblick über alle Reinigungsaktivitäten, einschließlich Aufgabenerfüllung, Gerätenutzung und Reinigungsqualität. Dies gewährleistet Verantwortlichkeit, schafft Vertrauen bei den Kunden und ermöglicht eine bessere Entscheidungsfindung.
Kundenzufriedenheit erhöhen
Steigern Sie die Kundenzufriedenheit durch eine zuverlässige Reinigung auf hohem Niveau. Connected Cleaning unterstützt Ihr Team mit effizienten Tools zur Aufgabenverwaltung und optimierter Maschinenleistung. Sorgen Sie für eine korrekte und termingerechte Erledigung der Aufträge, was zu zufriedeneren und loyaleren Kunden führt.
Digitale Prozesse verbessern
Nutzen Sie mit Connected Cleaning eine umfassende digitale Lösung für ein verbessertes Gerätemanagement, eine automatisierte Aufgabenoptimierung und eine datengesteuerte Prozessverbesserung. Optimieren Sie Reinigungsrouten, verfeinern Sie Zeitpläne und identifizieren Sie Schulungsbedürfnisse für einen effizienteren Reinigungsbetrieb.
Connecten Sie Ihre Reinigung – connecten Sie sich mit uns!
Nehmen Sie mit uns Kontakt für eine Livedemo des Produkts und eine kostenlose Testversion auf.
Wir beantworten gerne alle Fragen zu Connected Cleaning und helfen Ihnen, „connected“ zu werden!
Kärcher Connected Cleaning ist ein digitales Produkt der Alfred Kärcher SE & Co. KG.
Kontaktdetails
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28–40
71364 Winnenden, Germany
T: +49 (0) 7195 14-1300
E-Mail: kcc@karcher.com
Connected Cleaning herunterladen
Connected Cleaning ist als Web-App für Manager und als mobile App für Reinigungskräfte verfügbar.
Wenn Sie noch kein Connected Cleaning-Konto haben, kontaktieren Sie uns bitte für eine Demo und weitere Informationen.
Web-App
Connected Cleaning für ManagerInnen, in jedem Browser.
Mobile App für iOS
Die App für Reinigungskräfte für iPhone und iPad.
Mobile App für Android
Die App für Reinigungskräfte auf Android-Geräten.