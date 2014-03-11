Hochdruckreiniger
Erinnern Sie sich noch an das Gefühl, das Sie hatten, als Ihr Auto neu und Ihre Einfahrt gerade frisch gepflastert war? Als Ihre Gartenmöbel zum ersten Mal das Licht der Sonne erblickten und Ihre Gartenmauern noch frei von Moos waren? So WOW war das! Aber hey, Staub, Schmutz und Wildwuchs können Ihnen und Ihrem Kärcher Hochdruckreiniger nichts anhaben. Das WOW ist immer noch da. Holen Sie es sich zurück! Sie und Ihr Kärcher – mit extrem viel Power und Spaß gegen den Schmutz da draußen. Machen Sie aus dem schmutzigen Job ein reines Vergnügen. Bringen Sie das WOW zurück. Ob sanfte Pflege oder kraftvolle Reinigung – Kärcher Hochdruckreiniger bieten für jede Reinigungsaufgabe die perfekte Lösung.
Welcher ist der richtige?
Fünf starke Typen. Die Hochdruckreiniger Produktreihen von Kärcher.
Reinigungs- und Pflegeprofis sind unsere Hochdruckreiniger sowieso. Aber vielleicht dürfen sie ja noch mehr sein. Zum Beispiel besonders kompakt? Oder leicht, komfortabel, mobil und kabellos? Jede Produktreihe hat ihre eigenen Stärken. Perfekt angepasst für individuelle Ansprüche.
Comfort
Auf Stärke ausgelegt. Für Komfort designt. Mit dem Easy!Motion™ Gerätekonzept und einer Vielzahl intelligenter Komfortfeatures – darunter das 4-in-1 Multi Jet-Strahlrohr, die COMFORT!Hold-Pistole, das 2Way!Wash™ Reinungsmittelkonzept und der PremiumFlex-Hochdruckschlauch – wird die Anwendung spürbar einfacher, flexibler und komfortabler als je zuvor.
Power Control
Viel Power, die Unterstützung der Home & Garden App und starke Tools wie die Power Control-Pistole mit Display, das Vario Power-Strahlrohr oder der PremiumFlex-Hochdruckschlauch machen mit diesen Geräten schonendes und effektives Reinigen zum Kinderspiel.
Standard
Alles, was man für gute Reinigung braucht: einfache Bedienung, genug Leistung für vielfältige Reinigungsaufgaben und dazu clevere Aufbewahrungsmöglichkeiten für das mitgelieferte Zubehör.
Classic
Wer’s mobil und kompakt mag, findet hier den optimalen Helfer. Braucht wenig Platz, lässt sich gut verstauen und ist immer schnell zur Hand. Mit cleverer, integrierter Schlauchaufbewahrung.
K 2 Battery
Überall dort, wo gerade keine Steckdose in der Nähe ist. Kabellos komfortabel, mobil und flexibel. Und mit ganz schön viel Power, wenn es darauf ankommt.
AUF EINEN BLICK
Für jeden die richtige Produktklasse. Ein schneller Überblick.
Komfortabel
Classic
⬛⬛⬛⬜⬜
Standard
⬛⬛⬛⬜⬜
Power Control
⬛⬛⬛⬛⬜
Comfort
⬛⬛⬛⬛⬛
Ergonomische Nutzung
Classic
⬛⬛⬛⬜⬜
Standard
⬛⬛⬛⬜⬜
Power Control
⬛⬛⬛⬛⬜
Comfort
⬛⬛⬛⬛⬛
Sofort einsatzbereit
Classic
⬛⬛⬛⬛⬜
Standard
⬛⬛⬛⬜⬜
Power Control
⬛⬛⬛⬜⬜
Comfort
⬛⬛⬛⬛⬛
Zubehöraufbewahrung
Classic
⬛⬛⬜⬜⬜
Standard
⬛⬛⬛⬜⬜
Power Control
⬛⬛⬛⬜⬜
Comfort
⬛⬛⬛⬛⬛
Leicht zu transportieren
Classic
⬛⬛⬛⬜⬜
Standard
⬛⬛⬜⬜⬜
Power Control
⬛⬛⬛⬛⬜
Comfort
⬛⬛⬛⬛⬛
Verfügbar als
Classic
K 2 - K 5
Standard
K 2 - K 7
Power Control
K 2 - K 5
Comfort
K 4 - K 7
Die Leistungsklassen
Logisch: je mehr Wasser und je mehr Druck, umso höher die Flächenreinigungsleistung. Aber nicht jeder braucht die maximale Power. Deshalb haben wir unterschiedliche Leistungsklassen festgelegt. Das Ergebnis: für jeden Zweck der richtige Hochdruckreiniger.
Druck (bar)
K 2
110
K 3
120
K 4
130
K 5
145
K 6
160
K 7
180
Flächenleistung (m²/h)
K 2
20
K 3
25
K 4
30
K 5
40
K 6
50
K 7
60
Fördermenge (l/h)
K 2
360
K 3
380
K 4
420
K 5
500
K 6
510
K 7
600
Länge HD-Schlauch (m)
K 2
3-5
K 3
5-7
K 4
6-8
K 5
8-10
K 6
8-10
K 7
10
Empfohlene Anwendungsgebiete
K 2
Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
Gartengeräte und -werkzeuge
Mülleimer
Terrasse und Balkon
K 3
Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
Gartengeräte und -werkzeuge
Mülleimer
Terrasse und Balkon
Motorräder und -roller
Zäune
K 4
Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
Gartengeräte und -werkzeuge
Mülleimer
Terrasse und Balkon
Motorräder und -roller
Zäune
Autos
K 5
Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
Gartengeräte und -werkzeuge
Mülleimer
Terrasse und Balkon
Motorräder und -roller
Zäune
Autos
Außentreppen und -wege
K 6
Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
Gartengeräte und -werkzeuge
Mülleimer
Terrasse und Balkon
Motorräder und -roller
Zäune
Autos
Außentreppen und -wege
Wohnmobile
K 7
Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
Gartengeräte und -werkzeuge
Mülleimer
Terrasse und Balkon
Motorräder und -roller
Zäune
Autos
Außentreppen und -wege
Wohnmobile
Pool
Boote
Fassaden
In der Classic-Reihe verfügbar
K 2
⬛
K 3
⬛
K 4
⬛
K 5
⬛
K 6
–
K 7
–
In der Standard-Reihe verfügbar
K 2
⬛
K 3
⬛
K 4
⬛
K 5
⬛
K 6
⬛
K 7
⬛
In der Power Control-Reihe verfügbar
K 2
⬛
K 3
⬛
K 4
⬛
K 5
⬛
K 6
-
K 7
-
In der Comfort-Reihe verfügbar
K 2
–
K 3
–
K 4
⬛
K 5
⬛
K 6
⬛
K 7
⬛
COMFORT
Die neue Premium-Klasse von Kärcher
Konzipiert für Stärke und gestaltet für Komfort – die neue Comfort-Reihe setzt den Maßstab für leistungsstarke, mühelose Reinigung. Jedes Detail wurde für exzellente Performance und ein Premium-Reinigungserlebnis optimiert. Mit dem Fokus auf innovative Funktionen und verbesserte Handhabung bieten diese Hochdruckreiniger maximalen Komfort und sind damit die perfekte Wahl für alle, die ihr Gerät regelmäßig nutzen und hohe Leistung erwarten.
Vorteile, die den Unterschied machen
Comfort Highlights
Das clevere Easy!Motion™-Gerätekonzept sorgt für ein geordnetes Kabel- und Schlauchmanagement und erhöht so den Arbeitskomfort. Ergänzt wird es durch das 2Way!Wash™ Reinungsmittelkonzept, das durch die Wahl zwischen Multi-Jet- und Schaumdüse höchste Flexibilität bei der optimalen Dosierung des Reinigungsmittels bietet.
Comfort at its best
Maximale Ausstattung für maximalen Komfort! Ob die Pistole mit COMFORT!Hold™, Ebenenverstellung und LCD-Display für eine verbesserte Handhabung und Ergonomie oder das 4-in-1-Multi-Jet, der PremiumFlex-Schlauch und die Schlauchtrommel für maximale Flexibilität – jede Reinigungsaufgabe gelingt im Handumdrehen.
LCD Display & eco!Mode*
Pistole mit LCD-Display und Tasten zur Dosierung von Druck und Reinigungsmittel.
Inklusive eco!Mode* für weniger Wasser- und Stromverbrauch.
* In der eco!Mode-Einstellung bzw. -Stufe ist der Energieverbrauch um 35 % und der Wasserverbrauch um 25 % (K 5) bzw. 30 % (K 7) im Vergleich zur höchsten Einstellung (3. Stufe) reduziert.
4-in-1 Multi Jet-Strahlrohr
Das 4-in-1-Multi-Jet vereint vier verschiedene Strahlarten in einem Strahlrohr: Dreckfräser, Hochdruck-Flachstrahl, breiter Flachstrahl mit reduziertem Druck* sowie ein Reinigungsmittelstrahl. Die Einstellung des gewünschten Strahlbilds erfolgt komfortabel und schnell durch einfaches Drehen des Strahlrohrkopfes, so ist kein Lanzenwechsel erforderlich.
* Der erreichte Druck entspricht ca. 50 % des maximalen Drucks des verwendeten Geräts. Der genaue Wert kann je nach Gerät variieren.
COMFORT!Hold™ Pistolen
COMFORT!Hold™ sorgt für eine spürbare Entlastung der Haltekräfte, besonders vorteilhaft bei langen Anwendungen oder der Reinigung großer Flächen. Die zusätzliche Quick Connect-Verbindung erleichtert die Befestigung des Hochdruckschlauches.
Die Connect-Geräte sind zudem mit einer 180°-Ebenenverstellung an der Pistole ausgestattet, die eine ergonomische Reinigung und mehr Flexibilität bei der Anwendung ermöglicht.
Home & Garden App
Die Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten. Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis. Über die App können Einstellungen wie zum Beispiel die Anpassung von Druck und Reinigungsmittelstufe vorgenommen werden und direkt aus dem Reinigungstipp auf die Pistole übertragen werden.
Power Control
So geht moderne Hochdruckreinigung
Beim Reinigen kommt es auf die richtige Technik an. Bei den Geräten der Power Control-Reihe gibts davon gleich eine ganze Menge. Mit satter Power, smarten Tipps und starkem Zubehör. Wie zum Beispiel der Power Control-Pistole, bei der Sie den eingestellten Druck direkt auf dem Display ablesen und mit einem Dreh am Strahlrohr vom Hochdruck- in den Reinigungsmittelmodus wechseln können. Oder der Home & Garden App, die anzeigt, mit welcher Technik der Hochdruckreiniger noch schonender und effektiver eingesetzt werden kann.
Standard
Der neue Standard
Die Hochdruckreiniger unserer Standard-Reihe sind so funktional und aufs Wesentliche konzentriert, wie es ihr cleanes Design vermuten lässt. Dabei umfasst die Reihe Geräte für jeden Bedarf: ob leicht und kompakt für den Hochdruckreiniger-Einsteiger oder kräftig, mit wassergekühltem Motor für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben. Jedem sein WOW.
Classic
Einfach stark
Unsere Classic-Hochdruckreiniger sind der beste Beweis dafür, dass man nicht groß zu sein braucht, um Großes zu leisten. Sie tun einfach das, was sie tun sollen: unglaublich gut reinigen. Dazu sind sie so clever und kompakt konstruiert, dass sie problemlos an jeden Einsatzort mitgenommen und dabei super platzsparend verstaut werden können – ob im Kofferraum oder nach getaner Arbeit im Kellerregal. Kinderleicht zu bedienen sind sie obendrein. Kurz gesagt: die perfekten Hochdruckreiniger für alle, die einfach hochdruckreinigen wollen.
Akku-Hochdruckreiniger
Der Kärcher Akku-Hochdruckreiniger
Glänzt auch ohne Stromanschluss: der akkubetriebene Hochdruckreiniger K 2 Battery für vielseitige Anwendungsgebiete wie kleinere Autos, Motorräder, Fahrräder, Boote und weitere kleinere Reinigungsaufgaben rund ums Haus. Dank einer Akkulaufzeit von maximal 14 Minuten reinigen Sie völlig unabhängig von einem Stromanschluss. Auf dem analogen Display der Hochdruckpistole wird der gewählte Modus während der Reinigung dauerhaft angezeigt.
MOBILE REINIGUNG: ÜBERALL. JEDERZEIT.
Darfs noch etwas mobiler sein? Mit den praktischen Nieder- und Mitteldruckreinigern von Kärcher beseitigst du den Dreck gleich vor Ort, anstatt ihn mit nach Hause zu nehmen. Mit Akku und Wassertank oder Ansaugschlauch komplett unabhängig von Wasser- und Stromanschluss.
Anwendungsgebiete von Hochdruckreinigern
Hochdruckreiniger sind vielseitige Helfer rund ums Haus und kinderleicht in der Handhabung: Gerät an Wasserleitung und Steckdose anschließen, Wasserhahn aufdrehen, Hochdruckreiniger einschalten und der Reinigungsspaß beginnt. Mit dem entsprechenden Sonderzubehör werden die Geräte zu wahren Multitalenten: ob Nassstrahlen, Rohrreinigung, Terrassenreinigung oder Dachrinnen säubern – die Anwendungsmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Typische Anwendungen rund um Haus und Garten sind beispielsweise:
- Fahrräder
- Gartengeräte und Werkzeuge
- Garten- und Terrassen- oder Balkonmöbel
- Zäune und kleinere Gartenwege oder Steinplatten
- Motorräder und -roller
- Kleinwagen
- Außentreppen und größere Gartenwege
- Mittelklassewagen und Kombis
- Garten- und Steinmauern
- Wohnmobile und Geländewagen
- Swimmingpools und große Terrassenflächen
- Alles rund ums Haus und Fassaden
ZUBEHÖR UND REINIGUNGSMITTEL
Hochdruckreiniger-Zubehör
Kärcher bietet ein sehr breites Spektrum an Zubehör und Reinigungsmitteln an. So können wir jedes noch so spezifische Reinigungsproblem lösen. Unsere Zubehöre können durch das einfache Bajonettsystem problemlos an jeden Hochdruckreiniger angeschlossen werden.
Hochdruckreiniger-Reinigungsmittel
Kärcher Reinigungsmittel bestechen durch ihr einzigartiges 3-in-1- Wirkprinzip. Neben perfekter Reinigungswirkung bieten die Multitalente auch schonende Pflege und zuverlässigen Schutz – und ersparen Ihnen somit viel Zeit und Mühe. Zudem setzen wir durch den Einsatz nachwachsender und natürlicher Rohstoffe auf Nachhaltigkeit. Und auch das intelligente Flaschenkonzept überzeugt, ob zum Andocken (Plug ’n’ Clean), zum Befüllen des Reinigungsmitteltanks oder als Behältnis zur Ansaugung per Reinigungsmittelansaugschlauch – die Reinigungsmittel sind universell für alle Kärcher Hochdruckreiniger geeignet.
Der eco!Booster: Go Big on Cleaning Save big on Water
Vielleicht unser größtes WOW aller Zeiten: Der ultraeffiziente Kärcher eco!Booster. Mit 50 Prozent höherer Reinigungsleistung bringt er empfindlichen Oberflächen noch schneller und müheloser ihr WOW zurück als als die Kärcher Standard-Flachstrahldüse. Besonders großartig: Dabei ist auch die Wasser- und Energieeffizienz 50 Prozent höher. Das spart wertvolle Ressourcen. Für sehr hartnäckige Verschmutzungen kann der Aufsatz abgenommen werden, um einzelne Stellen punktuell zu bearbeiten.
Nachhaltigkeit der Kärcher Hochdruckreiniger
Kärchers Engagement für Nachhaltigkeit
Der Nachhaltigkeitsgedanke ist im Familienunternehmen Kärcher fest verankert, denn Reinigen bedeutet Werterhalt. Dies hat zur Folge, dass für uns nicht nur ein herausragendes Reinigungsergebnis zählt, sondern unter anderem auch die Langlebigkeit unserer Produkte, die Möglichkeit zur Reparatur sowie eine nachhaltige Produktion und Verpackung. Dabei arbeitet Kärcher kontinuierlich daran, noch nachhaltiger zu werden.
Nachhaltigkeit der Kärcher Hochdruckreiniger
Die Kärcher Hochdruckreiniger sparen bei der Anwendung, im Vergleich zu einem Gartenschlauch, nicht nur Wasser, sondern sind auch robust, langlebig und dank des cleveren Designs und der Verwendung von Recyclingmaterialien besonders ressourcenschonend. Mit Kärcher setzen Sie auf qualitativ hochwertige Hochdruckreiniger, die sich reparieren lassen und auf die Sie sich jahrelang verlassen können.
Wassereinsparung
Dass Lieblingsstücke mit einem Kärcher Hochdruckreiniger deutlich müheloser und schneller wieder richtig WOW werden als mit einem Gartenschlauch, ist klar. Was viele nicht wissen: Damit spart man auch bis zu 80 Prozent* wertvolles Trinkwasser. Noch ressourcenschonender wird die Reinigung mit dem optional erhältlichem Ansaugschlauch, mit dem das Wasser sogar aus der Regentonne oder anderen alternativen Wasserquellen entnommen werden kann.
* Der Hochdruckreiniger verbraucht 80 Prozent weniger Wasser für die Reinigungsaufgabe unter der Annahme, dass die Durchflussmenge des Hochdruckreinigers 40 Prozent eines Gartenschlauchs beträgt und die Hälfte der Zeit benötigt wird. Die Werte können je nach Anwendung, Geräteklasse und Wasserdurchfluss des Schlauchs variieren.
Langlebigkeit
Ausgewählte Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 4, K 5 und K 7 sind mit wassergekühlten Asynchronmotoren ausgestattet, die für starke Leistung und eine besonders lange Lebensdauer sorgen. Das Geheimnis? Bevor das Wasser zur Reinigung eingesetzt wird, kühlt es den Motor und garantiert so höchste Effizienz. Und da wir grundsätzlich von der Qualität unserer Hochdruckreiniger überzeugt sind, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, die Garantie auf 5 Jahre zu verlängern – einfach durch Registrierung Ihrer Geräte und Zubehörteile.*
* In teilnehmenden Vertriebsländern.
Recyclingmaterial
Die neuen Power Control Flex- und Smart Control Flex-Hochdruckreiniger reinigen nicht nur kraftvoll und mit gewohnter Kärcher Qualität, sondern bestehen dazu auch aus 20 Prozent recycelten Kunststoffmaterialien*. Doch nicht nur die Geräte, sondern auch ausgewählte Komponenten unserer Hochdruckreiniger-Strahlrohre** bestehen aus recyceltem Kunststoff. Das verwendete Rezyklat wird dafür aus Geweben rückgeführter Airbags und Restmaterialien aus deren Fertigung gewonnen.
* Nur das Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.
** Rohre (ohne Düse und Anschlussstück etc.) aus der Produktion in Deutschland, Verfügbarkeit unterliegt marktüblichen Versorgungsschwankungen.
Kraftvoll und vielseitig - gestern wie heute. Hochdruckreiniger im Laufe der Jahrzehnte.
Die Vorteile von Kärcher Hochdruckreinigern: Home of WOW.
Seit über 70 Jahren perfektioniert Kärcher die Hochdruckreinigung und bietet seinen Kunden durch stetige Innovationen ein verbessertes Reinigungserlebnis. Die Gründe, die für einen Kärcher Hochdruckreiniger sprechen, sind vielfältig – begleiten Sie uns ins Home of WOW.
Technologie, die Sie weiterbringt
Überlegene Leistung für bis zu 50% Zeit-, Wasser- und Energieersparnis
Qualität, die man sehen und fühlen kann
Zuverlässige Markenqualität, zu 100% auf Funktion und Leistung getestet
Erfahrung, die Vertrauen schafft
Pionier und Marktführer der Reinigungsbranche
Nachhaltigkeit, die Mensch und Umwelt hilft
Förderung der Kreislaufwirtschaft und Reduktion von Schadstoffen entlang der gesamten Wertschöpfungskette
Produkte, so vielfältig wie Ihr Leben
Für jeden Bedarf das richtige Gerät, für jede Anwendung das richtige Zubehör
Effizientester Reinigungsstrahl im Laborvergleich von unabhängigem Institut bestätigt.
Im Laborvergleich zeigten ausgewählte Kärcher Hochdruckreiniger der Reihen K2, K3, K4, K5 und K7 im Vergleich mit Wettbewerbsprodukten der gleichen Leistungsklasse den breitesten und somit effizientesten Reinigungsstrahl. Verglichen wurden unsere Geräte mit Wettbewerbsprodukten mit gleichen oder höheren angegebenen Maximaldruckangaben.Zur Award-Seite
Aktuell meist verkaufte Hochdruckreiniger-Marke
Mit dem Erhalt des GUINNESS WORLD RECORDS-Titel als meistverkaufte Marke für Hochdruckreiniger, bestätigt Kärcher seine weltweit herausragende Stellung in der Produktkategorie. Seine führende Position hat sich Kärcher über die Jahrzehnte mit innovativen und qualitativ hochwertigen Produkten erarbeitet. Zuletzt hat Kärcher die Hochdruckreinigung um 50 % effizienter gemacht und mit der eco!Booster-Düse eine bedeutende Neuheit auf den Markt gebracht.MEHR ERFAHREN
Die Home & Garden App
Was ist Kraft ohne Köpfchen? Eben! Darum finden Sie in unserer Home & Garden App geballtes Kärcher Expertenwissen: Reinigungs- und Anwendungstipps, Zugriff auf Bedienungsanleitungen und schnellen Überblick über alle Zubehöre, die zu Ihrem Hochdruckreiniger passen. Geräte der Comfort Connect-Reihe können sogar ganz einfach über Bluetooth mit dem Smartphone verbunden werden um den Druck für die jeweilige Anwendung automatisch einzustellen.MEHR ERFAHREN
Know-How: Tipps für die Reinigung im Außenbereich
Ausgewählte Praxisbeispiele zeigen, wie Sie mit Ihrem Hochdruckreiniger die besten Ergebnisse erzielen. Ausführliche Tipps und Informationen rund um die Reinigung und Pflege des Außenbereichs finden Sie in unserem Know-how-Bereich.Kärcher Know-How
Vermooste Gehwegplatten und Pflastersteine
Da Moos nicht nur dickschichtig auf der Oberfläche, sondern auch in den Poren der Steinplatten und Pflastersteine sitzt, wird der Dreckfräser verwendet. Er erzeugt einen Rotationsstrahl: Die Reinigungskraft eines konzentrierten Punktstrahls wird mit der Flächenleistung eines Flachstrahls kombiniert.
Fahrzeuge
Windschutzscheibe, Lack, Felgen... Das Auto bietet einige Flächen, für deren Reinigung sich ein Hochdruckreiniger bestens eignet. Dabei trägt die regelmäßige Reinigung nicht nur zu einem sauberen Erscheinungsbild, sondern auch zum Werterhalt des Fahrzeugs bei.
Holzterrassen
Holzterrassen strahlen eine warme Gemütlichkeit im Außenbereich rund um das Haus aus. Grünbelag und Verwitterung tun das nicht. Mit Flächenreinigern und dem richtigen Reinigungsmittel sorgen Hochdruckreiniger für lang anhaltend saubere Holzflächen.
Terrassenplatten
Schluss mit Schrubben! Steinplatten auf der Terrasse lassen sich mit dem Kärcher Hochdruckreiniger im Handumdrehen äußerst effizient von Schmutz und Witterung befreien. Hier eignen sich besonders die Flächenreiniger T-Racer und Powerschrubber.
Gartenmöbel
Unansehnlichen Flecken auf Gartenmöbeln – zum Beispiel durch Luftverschmutzung oder vom letzten Winter – rücken Sie mit den passenden Hochdruckreiniger-Zubehören einfach zu Leibe. Bei starker Verschmutzung empfiehlt sich eine Reinigung mit der Kärcher Waschbürste in Verbindung mit Kärcher Reinigungsmittel.
Glasflächen und Wintergarten
Mit dem richtigen Reinigungsmittel und Zubehör, wie dem Teleskopstrahlrohr, wird die Reinigung von Glasflächen zum Kinderspiel. Von Blütenstaub bis Witterungsverschmutzung: So haben Sie im Nu wieder einen klaren Durchblick.
Wassersparend reinigen mit Hochdruck
In heißen Monaten ist Wasserknappheit ein wichtiges Thema: Wie viel Wasser darf ich rund um Haus und Garten verbrauchen und wofür? Die wichtigsten Fakten zum Wasserverbrauch von Hochdruckreinigern und den cleversten Techniken für ressourcensparende Reinigungsarbeiten im Außenbereich sind hier auf einen Blick zusammengefasst.
