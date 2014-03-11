Hochdruckreiniger

Hochdruckreinigen ist Kärcher

Die neue Comfort-Reihe setzt neue Maßstäbe mit innovativen Produktmerkmalen wie der App-Verbindung, der Steuerung über die Pistole, dem 4-in-1-Multi-Jet-Strahlrohr, dem neuen 2Way!Wash™ Reinungsmittelkonzept und dem Easy!Motion™-Produktkonzept. In diesen Geräten steckt unsere jahrelange Erfahrung in der Entwicklung von Hochdruckreinigern.

Die Comfort-Reihe umfasst Geräte der Klassen K 4, K 5, K 6 und K 7.