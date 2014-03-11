Hochdruckreiniger

Erinnern Sie sich noch an das Gefühl, das Sie hatten, als Ihr Auto neu und Ihre Einfahrt gerade frisch gepflastert war? Als Ihre Gartenmöbel zum ersten Mal das Licht der Sonne erblickten und Ihre Gartenmauern noch frei von Moos waren? So WOW war das! Aber hey, Staub, Schmutz und Wildwuchs können Ihnen und Ihrem Kärcher Hochdruckreiniger nichts anhaben. Das WOW ist immer noch da. Holen Sie es sich zurück! Sie und Ihr Kärcher – mit extrem viel Power und Spaß gegen den Schmutz da draußen. Machen Sie aus dem schmutzigen Job ein reines Vergnügen. Bringen Sie das WOW zurück. Ob sanfte Pflege oder kraftvolle Reinigung – Kärcher Hochdruckreiniger bieten für jede Reinigungsaufgabe die perfekte Lösung.

Welcher ist der richtige?

Fünf starke Typen. Die Hochdruckreiniger Produktreihen von Kärcher.

Reinigungs- und Pflegeprofis sind unsere Hochdruckreiniger sowieso. Aber vielleicht dürfen sie ja noch mehr sein. Zum Beispiel besonders kompakt? Oder leicht, komfortabel, mobil und kabellos? Jede Produktreihe hat ihre eigenen Stärken. Perfekt angepasst für individuelle Ansprüche.

Kärcher Home & Garden App

Comfort

Auf Stärke ausgelegt. Für Komfort designt. Mit dem Easy!Motion™ Gerätekonzept und einer Vielzahl intelligenter Komfortfeatures – darunter das 4-in-1 Multi Jet-Strahlrohr, die COMFORT!Hold-Pistole, das 2Way!Wash™ Reinungsmittelkonzept und der PremiumFlex-Hochdruckschlauch – wird die Anwendung spürbar einfacher, flexibler und komfortabler als je zuvor.

Power Control-Pistole

Power Control

Viel Power, die Unterstützung der Home & Garden App und starke Tools wie die Power Control-Pistole mit Display, das Vario Power-Strahlrohr oder der PremiumFlex-Hochdruckschlauch machen mit diesen Geräten schonendes und effektives Reinigen zum Kinderspiel.

Standard_2026

Standard

Alles, was man für gute Reinigung braucht: einfache Bedienung, genug Leistung für vielfältige Reinigungsaufgaben und dazu clevere Aufbewahrungsmöglichkeiten für das mitgelieferte Zubehör.

Kärcher K 7 Compact

Classic

Wer’s mobil und kompakt mag, findet hier den optimalen Helfer. Braucht wenig Platz, lässt sich gut verstauen und ist immer schnell zur Hand. Mit cleverer, integrierter Schlauchaufbewahrung.

Kärcher K 2 Akku-Hochdruckreiniger

K 2 Battery

Überall dort, wo gerade keine Steckdose in der Nähe ist. Kabellos komfortabel, mobil und flexibel. Und mit ganz schön viel Power, wenn es darauf ankommt.

AUF EINEN BLICK

Für jeden die richtige Produktklasse. Ein schneller Überblick.

Komfortabel

Classic

⬛⬛⬛⬜⬜

Standard

⬛⬛⬛⬜⬜

Power Control

⬛⬛⬛⬛⬜

Comfort

⬛⬛⬛⬛⬛

Ergonomische Nutzung

Classic

⬛⬛⬛⬜⬜

Standard

⬛⬛⬛⬜⬜

Power Control

⬛⬛⬛⬛⬜

Comfort

⬛⬛⬛⬛⬛

Sofort einsatzbereit

Classic

⬛⬛⬛⬛⬜

Standard

⬛⬛⬛⬜⬜

Power Control

⬛⬛⬛⬜⬜

Comfort

⬛⬛⬛⬛⬛

Zubehöraufbewahrung

Classic

⬛⬛⬜⬜⬜

Standard

⬛⬛⬛⬜⬜

Power Control

⬛⬛⬛⬜⬜

Comfort

⬛⬛⬛⬛⬛

Leicht zu transportieren

Classic

⬛⬛⬛⬜⬜

Standard

⬛⬛⬜⬜⬜

Power Control

⬛⬛⬛⬛⬜

Comfort

⬛⬛⬛⬛⬛

Verfügbar als

Classic

K 2 - K 5

Standard

K 2 - K 7

Power Control

K 2 - K 5

Comfort

K 4 - K 7

Die Leistungsklassen

Logisch: je mehr Wasser und je mehr Druck, umso höher die Flächenreinigungsleistung. Aber nicht jeder braucht die maximale Power. Deshalb haben wir unterschiedliche Leistungsklassen festgelegt. Das Ergebnis: für jeden Zweck der richtige Hochdruckreiniger.

Druck (bar)

K 2

110

K 3

120

K 4

130

K 5

145

K 6

160

K 7

180

Flächenleistung (m²/h)

K 2

20

K 3

25

K 4

30

K 5

40

K 6

50

K 7

60

Fördermenge (l/h)

K 2

360

K 3

380

K 4

420

K 5

500

K 6

510

K 7

600

Länge HD-Schlauch (m)

K 2

3-5

K 3

5-7

K 4

6-8

K 5

8-10

K 6

8-10

K 7

10

Empfohlene Anwendungsgebiete

K 2

Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
Gartengeräte und -werkzeuge
Mülleimer
Terrasse und Balkon

K 3

Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
Gartengeräte und -werkzeuge
Mülleimer
Terrasse und Balkon
Motorräder und -roller
Zäune


K 4

Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
Gartengeräte und -werkzeuge
Mülleimer
Terrasse und Balkon
Motorräder und -roller
Zäune
Autos

K 5

Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
Gartengeräte und -werkzeuge
Mülleimer
Terrasse und Balkon
Motorräder und -roller
Zäune
Autos
Außentreppen und -wege

K 6

Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
Gartengeräte und -werkzeuge
Mülleimer
Terrasse und Balkon
Motorräder und -roller
Zäune
Autos
Außentreppen und -wege
Wohnmobile

K 7

Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
Gartengeräte und -werkzeuge
Mülleimer
Terrasse und Balkon
Motorräder und -roller
Zäune
Autos
Außentreppen und -wege
Wohnmobile
Pool
Boote
Fassaden

In der Classic-Reihe verfügbar

K 2

K 3

K 4

K 5

K 6

K 7

In der Standard-Reihe verfügbar

K 2

K 3

K 4

K 5

K 6

K 7

In der Power Control-Reihe verfügbar

K 2

K 3

K 4

K 5

K 6

-

K 7

-

In der Comfort-Reihe verfügbar

K 2

K 3

K 4

K 5

K 6

K 7

COMFORT

Die neue Premium-Klasse von Kärcher

Konzipiert für Stärke und gestaltet für Komfort – die neue Comfort-Reihe setzt den Maßstab für leistungsstarke, mühelose Reinigung. Jedes Detail wurde für exzellente Performance und ein Premium-Reinigungserlebnis optimiert. Mit dem Fokus auf innovative Funktionen und verbesserte Handhabung bieten diese Hochdruckreiniger maximalen Komfort und sind damit die perfekte Wahl für alle, die ihr Gerät regelmäßig nutzen und hohe Leistung erwarten.

Hochdruckreinigen ist Kärcher

Die neue Comfort-Reihe setzt neue Maßstäbe mit innovativen Produktmerkmalen wie der App-Verbindung, der Steuerung über die Pistole, dem 4-in-1-Multi-Jet-Strahlrohr, dem neuen 2Way!Wash™ Reinungsmittelkonzept und dem Easy!Motion™-Produktkonzept. In diesen Geräten steckt unsere jahrelange Erfahrung in der Entwicklung von Hochdruckreinigern.

Die Comfort-Reihe umfasst Geräte der Klassen K 4, K 5, K 6 und K 7.

Vorteile, die den Unterschied machen

Easy!Motion

Comfort Highlights

Das clevere Easy!Motion™-Gerätekonzept sorgt für ein geordnetes Kabel- und Schlauchmanagement und erhöht so den Arbeitskomfort. Ergänzt wird es durch das 2Way!Wash™ Reinungsmittelkonzept, das durch die Wahl zwischen Multi-Jet- und Schaumdüse höchste Flexibilität bei der optimalen Dosierung des Reinigungsmittels bietet.

Comfort_Range_Comfort

Comfort at its best

Maximale Ausstattung für maximalen Komfort! Ob die Pistole mit COMFORT!Hold™, Ebenenverstellung und LCD-Display für eine verbesserte Handhabung und Ergonomie oder das 4-in-1-Multi-Jet, der PremiumFlex-Schlauch und die Schlauchtrommel für maximale Flexibilität – jede Reinigungsaufgabe gelingt im Handumdrehen.

Comfort_Range_Gun

LCD Display & eco!Mode*

Pistole mit LCD-Display und Tasten zur Dosierung von Druck und Reinigungsmittel.
Inklusive eco!Mode* für weniger Wasser- und Stromverbrauch.

* In der eco!Mode-Einstellung bzw. -Stufe ist der Energieverbrauch um 35 % und der Wasserverbrauch um 25 % (K 5) bzw. 30 % (K 7) im Vergleich zur höchsten Einstellung (3. Stufe) reduziert.

Comfort_4-in-1-Multi-Jet

4-in-1 Multi Jet-Strahlrohr

Das 4-in-1-Multi-Jet vereint vier verschiedene Strahlarten in einem Strahlrohr: Dreckfräser, Hochdruck-Flachstrahl, breiter Flachstrahl mit reduziertem Druck* sowie ein Reinigungsmittelstrahl. Die Einstellung des gewünschten Strahlbilds erfolgt komfortabel und schnell durch einfaches Drehen des Strahlrohrkopfes, so ist kein Lanzenwechsel erforderlich.

* Der erreichte Druck entspricht ca. 50 % des maximalen Drucks des verwendeten Geräts. Der genaue Wert kann je nach Gerät variieren.

Comfort_Guns

COMFORT!Hold™ Pistolen

COMFORT!Hold™ sorgt für eine spürbare Entlastung der Haltekräfte, besonders vorteilhaft bei langen Anwendungen oder der Reinigung großer Flächen. Die zusätzliche Quick Connect-Verbindung erleichtert die Befestigung des Hochdruckschlauches.
Die Connect-Geräte sind zudem mit einer 180°-Ebenenverstellung an der Pistole ausgestattet, die eine ergonomische Reinigung und mehr Flexibilität bei der Anwendung ermöglicht.

Home & Garden App

Home & Garden App

Die Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten. Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis. Über die App können Einstellungen wie zum Beispiel die Anpassung von Druck und Reinigungsmittelstufe vorgenommen werden und direkt aus dem Reinigungstipp auf die Pistole übertragen werden.

Power Control

So geht moderne Hochdruckreinigung

Beim Reinigen kommt es auf die richtige Technik an. Bei den Geräten der Power Control-Reihe gibts davon gleich eine ganze Menge. Mit satter Power, smarten Tipps und starkem Zubehör. Wie zum Beispiel der Power Control-Pistole, bei der Sie den eingestellten Druck direkt auf dem Display ablesen und mit einem Dreh am Strahlrohr vom Hochdruck- in den Reinigungsmittelmodus wechseln können. Oder der Home & Garden App, die anzeigt, mit welcher Technik der Hochdruckreiniger noch schonender und effektiver eingesetzt werden kann.

Wasser – powered by Kärcher

Die Power Control-Hochdruckreiniger punkten mit einem runden Paket an Funktionalitäten. Ein ausziehbarer Teleskopgriff macht den Transport und das Verstauen der Geräte einfach und komfortabel. Je nach Modell verfügen die Hochdruckreiniger über unterschiedliche Lösungen zur Reinigungsmittelzugabe, etwa einen Tank oder unser Plug ’n’ Clean-System. Ab dem K 3 kann auf der Pistole der eingestellte Druck abgelesen werden. So wird schonendes und effektives Reinigen zum Kinderspiel. Ab dem K 4 sind die Geräte mit einem extra flexiblen PremiumFlex-Hochdruckschlauch ausgestattet.

Die Power Control-Reihe umfasst Geräte der Klassen K 2, K 3 und K 4.

Standard

Der neue Standard

Die Hochdruckreiniger unserer Standard-Reihe sind so funktional und aufs Wesentliche konzentriert, wie es ihr cleanes Design vermuten lässt. Dabei umfasst die Reihe Geräte für jeden Bedarf: ob leicht und kompakt für den Hochdruckreiniger-Einsteiger oder kräftig, mit wassergekühltem Motor für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben. Jedem sein WOW.

Alles drin

Alles, was man für gute Reinigung braucht: einfache Bedienung, genug Leistung für vielfältige Reinigungsaufgaben und dazu clevere Aufbewahrungsmöglichkeiten für das mitgelieferte Zubehör.

Die Standard-Reihe umfasst Geräte der Klassen K 2, K 3, K 4, K 5 und K 7.

Classic

Kärcher Classic-Hochdruckreiniger

Einfach stark

Unsere Classic-Hochdruckreiniger sind der beste Beweis dafür, dass man nicht groß zu sein braucht, um Großes zu leisten. Sie tun einfach das, was sie tun sollen: unglaublich gut reinigen. Dazu sind sie so clever und kompakt konstruiert, dass sie problemlos an jeden Einsatzort mitgenommen und dabei super platzsparend verstaut werden können – ob im Kofferraum oder nach getaner Arbeit im Kellerregal. Kinderleicht zu bedienen sind sie obendrein. Kurz gesagt: die perfekten Hochdruckreiniger für alle, die einfach hochdruckreinigen wollen.

Keine Kompromisse

Im Handumdrehen für eine saubere Terrasse oder ein blitzblankes Auto sorgen und das mit der für Kärcher typischen Kraft und Präzision. Gut zu transportieren, gut zu verstauen und hervorragend im Reinigungseinsatz. Das sind unsere Classic-Hochdruckreiniger.

Die Classic-Reihe umfasst Geräte der Klassen K 2, K 3, K 4 und K 5.

Akku-Hochdruckreiniger

Akkubetriebener Hochdruckreiniger K 2 Battery

Der Kärcher Akku-Hochdruckreiniger

Glänzt auch ohne Stromanschluss: der akkubetriebene Hochdruckreiniger K 2 Battery für vielseitige Anwendungsgebiete wie kleinere Autos, Motorräder, Fahrräder, Boote und weitere kleinere Reinigungsaufgaben rund ums Haus. Dank einer Akkulaufzeit von maximal 14 Minuten reinigen Sie völlig unabhängig von einem Stromanschluss. Auf dem analogen Display der Hochdruckpistole wird der gewählte Modus während der Reinigung dauerhaft angezeigt.

Zum Akku-Hochdruckreiniger

MOBILE REINIGUNG: ÜBERALL. JEDERZEIT.

Darfs noch etwas mobiler sein? Mit den praktischen Nieder- und Mitteldruckreinigern von Kärcher beseitigst du den Dreck gleich vor Ort, anstatt ihn mit nach Hause zu nehmen. Mit Akku und Wassertank oder Ansaugschlauch komplett unabhängig von Wasser- und Stromanschluss.

Mobile Outdoor Cleaner
Handheld Cleaner

Anwendungsgebiete von Hochdruckreinigern

Hochdruckreiniger sind vielseitige Helfer rund ums Haus und kinderleicht in der Handhabung: Gerät an Wasserleitung und Steckdose anschließen, Wasserhahn aufdrehen, Hochdruckreiniger einschalten und der Reinigungsspaß beginnt. Mit dem entsprechenden Sonderzubehör werden die Geräte zu wahren Multitalenten: ob Nassstrahlen, Rohrreinigung, Terrassenreinigung oder Dachrinnen säubern – die Anwendungsmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Typische Anwendungen rund um Haus und Garten sind beispielsweise:

  • Fahrräder
  • Gartengeräte und Werkzeuge
  • Garten- und Terrassen- oder Balkonmöbel
  • Zäune und kleinere Gartenwege oder Steinplatten
  • Motorräder und -roller
  • Kleinwagen
  • Außentreppen und größere Gartenwege
  • Mittelklassewagen und Kombis
  • Garten- und Steinmauern
  • Wohnmobile und Geländewagen
  • Swimmingpools und große Terrassenflächen
  • Alles rund ums Haus und Fassaden
Anwendungen

ZUBEHÖR UND REINIGUNGSMITTEL

Hochdruckreiniger-Zubehör

Kärcher bietet ein sehr breites Spektrum an Zubehör und Reinigungsmitteln an. So können wir jedes noch so spezifische Reinigungsproblem lösen. Unsere Zubehöre können durch das einfache Bajonettsystem problemlos an jeden Hochdruckreiniger angeschlossen werden.

Outdoor_Life_Range
Hochdruckreiniger Zubehöre
Kärcher Reinigungsmittel mit einzigartigem 3-in-1-Wirkungsprinzip für alle Kärcher Hochdruckreiniger geeignet

Hochdruckreiniger-Reinigungsmittel

Kärcher Reinigungsmittel bestechen durch ihr einzigartiges 3-in-1- Wirkprinzip. Neben perfekter Reinigungswirkung bieten die Multitalente auch schonende Pflege und zuverlässigen Schutz – und ersparen Ihnen somit viel Zeit und Mühe. Zudem setzen wir durch den Einsatz nachwachsender und natürlicher Rohstoffe auf Nachhaltigkeit. Und auch das intelligente Flaschenkonzept überzeugt, ob zum Andocken (Plug ’n’ Clean), zum Befüllen des Reinigungsmitteltanks oder als Behältnis zur Ansaugung per Reinigungsmittelansaugschlauch – die Reinigungsmittel sind universell für alle Kärcher Hochdruckreiniger geeignet.

Zum Reinigungsmittelfinder

Der eco!Booster: Go Big on Cleaning Save big on Water

eco!Booster Geräte

Vielleicht unser größtes WOW aller Zeiten: Der ultraeffiziente Kärcher eco!Booster. Mit 50 Prozent höherer Reinigungsleistung bringt er empfindlichen Oberflächen noch schneller und müheloser ihr WOW zurück als als die Kärcher Standard-Flachstrahldüse. Besonders großartig: Dabei ist auch die Wasser- und Energieeffizienz 50 Prozent höher. Das spart wertvolle Ressourcen. Für sehr hartnäckige Verschmutzungen kann der Aufsatz abgenommen werden, um einzelne Stellen punktuell zu bearbeiten.

Weitere Informationen

Nachhaltigkeit der Kärcher Hochdruckreiniger

Sustainability

Kärchers Engagement für Nachhaltigkeit

Der Nachhaltigkeitsgedanke ist im Familienunternehmen Kärcher fest verankert, denn Reinigen bedeutet Werterhalt. Dies hat zur Folge, dass für uns nicht nur ein herausragendes Reinigungsergebnis zählt, sondern unter anderem auch die Langlebigkeit unserer Produkte, die Möglichkeit zur Reparatur sowie eine nachhaltige Produktion und Verpackung. Dabei arbeitet Kärcher kontinuierlich daran, noch nachhaltiger zu werden.

Mehr zu Nachhaltigkeit bei Kärcher

Nachhaltigkeit der Kärcher Hochdruckreiniger

Die Kärcher Hochdruckreiniger sparen bei der Anwendung, im Vergleich zu einem Gartenschlauch, nicht nur Wasser, sondern sind auch robust, langlebig und dank des cleveren Designs und der Verwendung von Recyclingmaterialien besonders ressourcenschonend. Mit Kärcher setzen Sie auf qualitativ hochwertige Hochdruckreiniger, die sich reparieren lassen und auf die Sie sich jahrelang verlassen können.

Wassereinsparung

Dass Lieblingsstücke mit einem Kärcher Hochdruckreiniger deutlich müheloser und schneller wieder richtig WOW werden als mit einem Gartenschlauch, ist klar. Was viele nicht wissen: Damit spart man auch bis zu 80 Prozent* wertvolles Trinkwasser. Noch ressourcenschonender wird die Reinigung mit dem optional erhältlichem Ansaugschlauch, mit dem das Wasser sogar aus der Regentonne oder anderen alternativen Wasserquellen entnommen werden kann.

* Der Hochdruckreiniger verbraucht 80 Prozent weniger Wasser für die Reinigungsaufgabe unter der Annahme, dass die Durchflussmenge des Hochdruckreinigers 40 Prozent eines Gartenschlauchs beträgt und die Hälfte der Zeit benötigt wird. Die Werte können je nach Anwendung, Geräteklasse und Wasserdurchfluss des Schlauchs variieren.

Picto_Durability

Langlebigkeit

Ausgewählte Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 4, K 5 und K 7 sind mit wassergekühlten Asynchronmotoren ausgestattet, die für starke Leistung und eine besonders lange Lebensdauer sorgen. Das Geheimnis? Bevor das Wasser zur Reinigung eingesetzt wird, kühlt es den Motor und garantiert so höchste Effizienz. Und da wir grundsätzlich von der Qualität unserer Hochdruckreiniger überzeugt sind, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, die Garantie auf 5 Jahre zu verlängern – einfach durch Registrierung Ihrer Geräte und Zubehörteile.*

* In teilnehmenden Vertriebsländern.

Picto_Recycling

Recyclingmaterial

Die neuen Power Control Flex- und Smart Control Flex-Hochdruckreiniger reinigen nicht nur kraftvoll und mit gewohnter Kärcher Qualität, sondern bestehen dazu auch aus 20 Prozent recycelten Kunststoffmaterialien*. Doch nicht nur die Geräte, sondern auch ausgewählte Komponenten unserer Hochdruckreiniger-Strahlrohre** bestehen aus recyceltem Kunststoff. Das verwendete Rezyklat wird dafür aus Geweben rückgeführter Airbags und Restmaterialien aus deren Fertigung gewonnen.

* Nur das Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.

** Rohre (ohne Düse und Anschlussstück etc.) aus der Produktion in Deutschland, Verfügbarkeit unterliegt marktüblichen Versorgungsschwankungen. 

Kraftvoll und vielseitig - gestern wie heute. Hochdruckreiniger im Laufe der Jahrzehnte.

Die Vorteile von Kärcher Hochdruckreinigern: Home of WOW.

Seit über 70 Jahren perfektioniert Kärcher die Hochdruckreinigung und bietet seinen Kunden durch stetige Innovationen ein verbessertes Reinigungserlebnis. Die Gründe, die für einen Kärcher Hochdruckreiniger sprechen, sind vielfältig – begleiten Sie uns ins Home of WOW.

Technologie, die Sie weiterbringt

Überlegene Leistung für bis zu 50% Zeit-, Wasser- und Energieersparnis

Qualität, die man sehen und fühlen kann

Zuverlässige Markenqualität, zu 100% auf Funktion und Leistung getestet

Erfahrung, die Vertrauen schafft

Pionier und Marktführer der Reinigungsbranche

Nachhaltigkeit, die Mensch und Umwelt hilft

Förderung der Kreislaufwirtschaft und Reduktion von Schadstoffen entlang der gesamten Wertschöpfungskette

Produkte, so vielfältig wie Ihr Leben

Für jeden Bedarf das richtige Gerät, für jede Anwendung das richtige Zubehör


Home of WOW

Effizientester Reinigungsstrahl im Laborvergleich von unabhängigem Institut bestätigt.

Im Laborvergleich zeigten ausgewählte Kärcher Hochdruckreiniger der Reihen K2, K3, K4, K5 und K7 im Vergleich mit Wettbewerbsprodukten der gleichen Leistungsklasse den breitesten und somit effizientesten Reinigungsstrahl. Verglichen wurden unsere Geräte mit Wettbewerbsprodukten mit gleichen oder höheren angegebenen Maximaldruckangaben.

Testergebnis K5

Aktuell meist verkaufte Hochdruckreiniger-Marke

Mit dem Erhalt des GUINNESS WORLD RECORDS-Titel als meistverkaufte Marke für Hochdruckreiniger, bestätigt Kärcher seine weltweit herausragende Stellung in der Produktkategorie. Seine führende Position hat sich Kärcher über die Jahrzehnte mit innovativen und qualitativ hochwertigen Produkten erarbeitet. Zuletzt hat Kärcher die Hochdruckreinigung um 50 % effizienter gemacht und mit der eco!Booster-Düse eine bedeutende Neuheit auf den Markt gebracht.

Sparsamkeit Hochdruckreiniger

Die Home & Garden App

Was ist Kraft ohne Köpfchen? Eben! Darum finden Sie in unserer Home & Garden App geballtes Kärcher Expertenwissen: Reinigungs- und Anwendungstipps, Zugriff auf Bedienungsanleitungen und schnellen Überblick über alle Zubehöre, die zu Ihrem Hochdruckreiniger passen. Geräte der Comfort Connect-Reihe können sogar ganz einfach über Bluetooth mit dem Smartphone verbunden werden um den Druck für die jeweilige Anwendung automatisch einzustellen.

Know-How: Tipps für die Reinigung im Außenbereich

Ausgewählte Praxisbeispiele zeigen, wie Sie mit Ihrem Hochdruckreiniger die besten Ergebnisse erzielen. Ausführliche Tipps und Informationen rund um die Reinigung und Pflege des Außenbereichs finden Sie in unserem Know-how-Bereich.

Kärcher Dreckfräse

Vermooste Gehwegplatten und Pflastersteine

Da Moos nicht nur dickschichtig auf der Oberfläche, sondern auch in den Poren der Steinplatten und Pflastersteine sitzt, wird der Dreckfräser verwendet. Er erzeugt einen Rotationsstrahl: Die Reinigungskraft eines konzentrierten Punktstrahls wird mit der Flächenleistung eines Flachstrahls kombiniert.

Kärcher Sonderzubehöre und Reinigungsmittel

Fahrzeuge

Windschutzscheibe, Lack, Felgen... Das Auto bietet einige Flächen, für deren Reinigung sich ein Hochdruckreiniger bestens eignet. Dabei trägt die regelmäßige Reinigung nicht nur zu einem sauberen Erscheinungsbild, sondern auch zum Werterhalt des Fahrzeugs bei.

T-Racer Flächenreiniger

Holzterrassen

Holzterrassen strahlen eine warme Gemütlichkeit im Außenbereich rund um das Haus aus. Grünbelag und Verwitterung tun das nicht. Mit Flächenreinigern und dem richtigen Reinigungsmittel sorgen Hochdruckreiniger für lang anhaltend saubere Holzflächen.

Terrasse wird mit Hochdruckreiniger Flächenreiniger gereinigt

Terrassenplatten

Schluss mit Schrubben! Steinplatten auf der Terrasse lassen sich mit dem Kärcher Hochdruckreiniger im Handumdrehen äußerst effizient von Schmutz und Witterung befreien. Hier eignen sich besonders die Flächenreiniger T-Racer und Powerschrubber.

Hochdruckreiniger-Zubehöre

Gartenmöbel

Unansehnlichen Flecken auf Gartenmöbeln – zum Beispiel durch Luftverschmutzung oder vom letzten Winter – rücken Sie mit den passenden Hochdruckreiniger-Zubehören einfach zu Leibe. Bei starker Verschmutzung empfiehlt sich eine Reinigung mit der Kärcher Waschbürste in Verbindung mit Kärcher Reinigungsmittel.

Kärcher Waschbürste

Glasflächen und Wintergarten

Mit dem richtigen Reinigungsmittel und Zubehör, wie dem Teleskopstrahlrohr, wird die Reinigung von Glasflächen zum Kinderspiel. Von Blütenstaub bis Witterungsverschmutzung: So haben Sie im Nu wieder einen klaren Durchblick.

Unter Hochdruck: Außenreinigung in Zeiten von Wasserknappheit

Wassersparend reinigen mit Hochdruck

In heißen Monaten ist Wasserknappheit ein wichtiges Thema: Wie viel Wasser darf ich rund um Haus und Garten verbrauchen und wofür? Die wichtigsten Fakten zum Wasserverbrauch von Hochdruckreinigern und den cleversten Techniken für ressourcensparende Reinigungsarbeiten im Außenbereich sind hier auf einen Blick zusammengefasst.

Garantieverlängerung Akku-Geräte

Kostenlose Garantieverlängerung für Home & Garden Hochdruckreiniger

Jetzt innerhalb von 4 Wochen nach Kauf registrieren und die Garantie für Ihren Home & Garden Hochdruckreiniger kostenlos auf 5 Jahre verlängern.

 

Sie haben Ihren Hochdruckreiniger gefunden?

Finden Sie Ihren passenden Händler über unsere Händlersuche oder nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf.

Kontakt

Händlersuche

Händlersuche

Mit der einfachen Händlersuche finden Sie schnell und bequem einen Händler auch in Ihrer Nähe.

karriere icon

Beratung von Experten

Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf und wir beraten Sie gerne kostenlos und unverbindlich.

