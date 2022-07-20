Schritt 4: Auto abwaschen

Anschließend das gesamte Fahrzeug mit dem Hochdruckreiniger und klarem Wasser reinigen. Dabei immer nur mit dem Flachstrahl in einem Abstand von mindestens 15 Zentimetern zur Oberfläche bzw. 30 Zentimetern zu den Reifen arbeiten. Alternativ kann eine weiche Waschbürste, eine Powerbürste oder eine rotierende Waschbürste an den Hochdruckreiniger angeschlossen werden – damit werden Verunreinigungen noch gründlicher entfernt. Tipp: Das Fahrzeug stets von unten nach oben waschen. So ist leichter zu sehen, welche Flächen noch bearbeitet werden müssen. Außerdem wird so die Wirkung des aufgetragenen Reinigungsmittels optimal ausgenutzt.

Wer keinen Hochdruckreiniger hat, kann das Auto auch mit dem Gartenschlauch und einer Spritzpistole abwaschen.