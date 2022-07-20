AUTOINNENREINIGUNG FÜR ZUHAUSE

1. Auto gründlich aussaugen

Zuerst sollte man den gesamten Innenraum mit einem Nass-/Trockensauger von grobem Schmutz wie Krümeln, Erde und Tierhaaren befreien. Dabei am besten im Kofferraum beginnen und sich dann nach vorne arbeiten bis zum Cockpit. Beim Saugen sollten die engen Zwischenräume im Auto nicht vergessen werden, da sich hier meist viel loser Schmutz sammelt. Dafür können spezielle Düsenaufsätze wie etwa Fugendüsen genutzt werden. Mit ihnen kann Schmutz selbst an schwer erreichbaren Stellen im Innenraum, etwa zwischen Sitz und Tür oder am Cockpit, aufgenommen werden. Breite Autodüsen sorgen für eine leichte und schnelle Reinigung größerer Flächen, zum Beispiel Fußräume und Kofferraum. Dazu wird die passende Düse einfach am Handgriff des Saugschlauches befestigt. Kabellose Sauger mit Akku erleichtern die Arbeit zusätzlich, da der Aktionsradius nicht durch ein Kabel eingeschränkt wird. Ein weiterer Vorteil: Es gibt keine Stolperfallen.

Auch die Polster sollten gründlich abgesaugt werden. Zur Beseitigung von feinen Stäuben empfiehlt es sich, bei Stoffsitzen einen Saugpinsel mit Hartborsten zu nutzen, für Lederbezüge einen mit nicht kratzenden Weichborsten.