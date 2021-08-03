Zwischendurch: punktuelle Fleckentfernung

Flecken auf dem Sofa oder Autositzen können ärgerlich sein – ob Schokolade, Rotwein, Fettflecken oder Schmutz von draußen. Meist ist schnelles Handeln erforderlich, denn:

frische Flecken lassen sich besser entfernen,

alte Flecken sind schwer zu definieren,

Flecken können sich bei längerem Einwirken ausbreiten.

Grundsätzlich ist es bei feuchten Flecken immer wichtig, schnell zu handeln und die Flüssigkeit sofort mit einem trockenen, sauberen Tuch aufzunehmen. Dabei niemals reiben, sonst gelangt die Flüssigkeit immer tiefer in die Faser und das Gewebe könnte beschädigt werden.

90 Prozent aller Flecken sind wasserlöslich. Mit einem weißen Tuch und lauwarmem Wasser kann das schnell getestet werden. Löst sich der Fleck durch das Wasser, kann er mit leicht drehenden Bewegungen des Tuchs von unten nach oben aus der Faser gelöst werden.

Bei nicht wasserlöslichen Flecken hilft ein Universal Fleckentferner: In ein farbbeständiges Tuch sprühen und den Fleck damit so lange betupfen, bis er sich löst. Um Reste des Reinigungsmittels aus den Textilien zu entfernen, kann die Fläche anschließend mit einem Waschsauger gespült werden. Auch hier gilt: Verträglichkeit mit dem Material sollte an einer unauffälligen Stelle getestet werden.