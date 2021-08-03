Teppich reinigen leicht gemacht

Regelmäßig Saugen

Unabhängig von der Florlänge sollte ein Teppich mindestens 1-mal in der Woche gründlich gesaugt werden. In der Regel verfügen Staubsauger über eine umschaltbare Bodendüse, bei der zwischen der Einstellung für Hartböden und einer Einstellung für Teppichboden gewählt werden kann. Bei einem Hochflorteppich sollte eine glatte Teppichbürste verwendet werden, da sich die Fasern sonst lösen können. Bei textilen Belägen, also fest verlegten Teppichen, kann das Ergebnis durch eine Turbodüse verbessert werden. Generell gilt: Beim Saugen sollte man immer langsam arbeiten und die Düse gleichmäßig über den Boden bewegen.

Leben Kinder oder Haustiere im Haushalt, empfiehlt sich für die schnelle Reinigung zwischendurch ein Akku-Besen oder ein Kärcher Akku-Staubsauger.