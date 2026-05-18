Mit dem Hochdruckreiniger K 5 Premium Power Control Flex Home lässt sich jede Oberfläche mit passendem Druck reinigen. Um den richtigen Druck zu finden, unterstützt der in der Kärcher Home & Garden App integrierte Anwendungsberater den Nutzer mit praktischen Tipps zu jeder Reinigungssituation und jedem -objekt – für perfekte Reinigungsergebnisse. Für maximale Kontrolle kann die Druckstufe ganz einfach durch Drehen am Strahlrohr eingestellt werden und an der G 160 Q Power Control-Pistole überprüft werden. Weiter überzeugt der Hochdruckreiniger mit dem Kärcher Plug ’n’ Clean-Reinigungsmittelsystem für mühelosen Reinigungsmittelwechsel, dem PremiumFlex-Hochdruckschlauch für die komfortable Anwendung, einem hochwertigen Aluminium-Teleskopgriff für den bequemen Transport, dem Quick Connect-System für ein müheloses und zeitsparendes Ein- und Ausklicken des Hochdruckschlauchs in das Gerät und in die Pistole sowie einer Parkposition für jederzeit griffbereites Zubehör. Dank der komfortablen Schlauchtrommel wird die Handhabung zum Kinderspiel. Inklusive Home Kit mit Flächenreiniger T 5 und 1 Liter Stein- und Fassadenreiniger für eine spritzfreie Reinigung großer Flächen.