K 5 Premium Power Control Flex Home
Der Hochdruckreiniger K 5 Premium Power Control Flex Home mit Anwendungsberater-App, PremiumFlex-Schlauch und G 160 Q Power Control-Pistole. Inkl. Schlauchtrommel und Home Kit.
Mit dem Hochdruckreiniger K 5 Premium Power Control Flex Home lässt sich jede Oberfläche mit passendem Druck reinigen. Um den richtigen Druck zu finden, unterstützt der in der Kärcher Home & Garden App integrierte Anwendungsberater den Nutzer mit praktischen Tipps zu jeder Reinigungssituation und jedem -objekt – für perfekte Reinigungsergebnisse. Für maximale Kontrolle kann die Druckstufe ganz einfach durch Drehen am Strahlrohr eingestellt werden und an der G 160 Q Power Control-Pistole überprüft werden. Weiter überzeugt der Hochdruckreiniger mit dem Kärcher Plug ’n’ Clean-Reinigungsmittelsystem für mühelosen Reinigungsmittelwechsel, dem PremiumFlex-Hochdruckschlauch für die komfortable Anwendung, einem hochwertigen Aluminium-Teleskopgriff für den bequemen Transport, dem Quick Connect-System für ein müheloses und zeitsparendes Ein- und Ausklicken des Hochdruckschlauchs in das Gerät und in die Pistole sowie einer Parkposition für jederzeit griffbereites Zubehör. Dank der komfortablen Schlauchtrommel wird die Handhabung zum Kinderspiel. Inklusive Home Kit mit Flächenreiniger T 5 und 1 Liter Stein- und Fassadenreiniger für eine spritzfreie Reinigung großer Flächen.
Merkmale und Vorteile
Power Control-Pistole mit Quick Connect und StrahlrohreDie optimale Einstellung für jede Oberfläche. 3 Druck- und eine Reinigungsmittelstufe. Volle Kontrolle: Das manuelle Display zeigt die vorgenommenen Einstellungen an. Quick Connect-Verbindung für einfaches Befestigen von Hochdruckschlauch und Zubehören.
PremiumFlex-HochdruckschlauchDer biegsame Schlauch ermöglicht eine größere Flexibilität und sorgt so für umfassende Bewegungsfreiheit. Einfaches Auf- und Abwickeln des Hochdruckschlauchs ohne Verknoten.
Home & Garden AppDie Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten. Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis. Bequemer Rundumservice: Alle Infos zum Gerät, seiner Anwendung und unserem Serviceportal.
Plug 'n' Clean – das Kärcher Reinigungsmittelsystem
- Schnell, einfach, komfortabel – dank Plug 'n' Clean lässt sich das Reinigungsmittel mit nur einem Handgriff bequem austauschen.
Schlauchtrommel für komfortable Handhabung
- Der Hochdruckschlauch ist optimal geschützt und platzsparend verstaut.
- Bequemes Arbeiten: Jederzeit griffbereiter Schlauch durch leichtes Auf- und Abrollen.
- Tiefer Schwerpunkt für einen sicheren Stand auch auf schrägen Oberflächen.
Überragende Leistung
- Der wassergekühlte Motor besticht durch seine besondere Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|230
|Frequenz (Hz)
|50
|Druck (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Fördermenge (l/h)
|max. 500
|Flächenleistung (m²/h)
|40
|Nennleistungsaufnahme (kW)
|2,1
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|12,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|18,5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|417 x 306 x 584
Lieferumfang
- Home Kit: Flächenreiniger T 5, Stein- und Fassadenreiniger, 3in1, 1 l
- Hochdruckpistole: G 160 Q Power Control
- Vario Power Jet
- Dreckfräser
- HD-Schlauch: 10 m, PremiumFlex
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Integrierte HD-Schlauchtrommel
- Integriertes Aufbewahrungsnetz
- Geräteseitiges Quick Connect
- Reinigungsmitteleinsatz über: Plug 'n' Clean-System
- Teleskopgriff
- Wassergekühlter Motor
- Integrierter Wasserfilter
- Wasseransaugung
Zubehör
Reinigungsmittel
K 5 Premium Power Control Flex Home Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.