Bewässerungssysteme
Kärcher hat den Regen neu erfunden Das Bewässerungssortiment von Kärcher lässt die Herzen von Gartenliebhabern höher schlagen. Die perfekt aufeinander abgestimmten Pumpen- und Bewässerungsprodukte stellen einen verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen sicher. So wird kostbares Wasser optimal und ökologisch sinnvoll genutzt. Für ungetrübte Gartenfreude im Einklang mit der Natur bietet Kärcher Schläuche, Pumpen-, und Aufbewahrungssysteme. Welches Kärcher-Produkt Sie auch verwenden, es ist immer die richtige Entscheidung.
Schläuche
Kärcher Gartenschläuche sind extrem flexibel, robust und knickfest. So steht der Gartenpflege nichts im Weg!
Schlauchaufbewahrung und Schlauchwagen
Immer aufgeräumt, immer einsatzbereit: Mit den Kärcher Schlauchwagen, Schlauchboxen und Schlauchträgern gelingt die Bewässerung unkompliziert und schnell im ganzen Garten.
Schlauchanschlussset
Das Schlauchset eignet sich sowohl als Zulaufschlauch für einen Hochdruckreiniger als auch zur Gartenbewässerung.
BRING BACK THE WOW TO YOUR OASIS.
Ihr Garten als eine Insel der Entspannung und Ruhe, der ideale Rückzugsort abseits des durchgetakteten Alltags. Mit den Bewässerungslösungen von Kärcher haben Sie die Wahl – und entscheiden selbst, wie viel Zeit Sie mit Gießen verbringen möchten. Ob automatisiert oder manuell, die Kärcher Bewässerungssysteme sorgen dafür, dass in Ihrer Oase alles blüht und kostbares Wasser optimal und ökologisch sinnvoll genutzt wird.
KNOW HOW: TIPPS ZUR GARTENBEWÄSSERUNG
Ein heißer Sommer und tagelang kein Regen in Sicht bedeutet viel Arbeit für den Gartenbesitzer: Blumen, Gemüsepflanzen und der Rasen müssen regelmäßig gegossen werden. Worauf man achten sollte und wie Bewässerung effektiv geht – das beanworten wir in unseren praktischen Bewässerungstipps im Kärcher Know How.ZUM KÄRCHER KNOW HOW
Ökologische Vernunft
Die intelligente und effiziente Technik von Kärcher sowie die perfekt aufeinander abgestimmten Produkte stellen einen verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen sicher.
Strom sparen
Langlebige und komfortable Kärcher Qualitätspumpen eignen sich ideal für die Nutzung alternativer Wasserquellen. Bei Bedarf schalten sich die Pumpen automatisch ein und wieder aus. Mehrstufige Pumpen bieten dabei mehr Leistung, Effizienz und Laufruhe. Bei gleicher Fördermenge kommen sie mit 30% weniger Energie aus als herkömmliche Jet-Pumpen.
Verantwortungsvolle Materialauswahl
Kärcher legt großen Wert auf sorgfältige Materialauswahl, achtet auf gute Umweltverträglichkeit und vermeidet umwelt- und gesundheitsbelastende Stoffe wie Phthalate und Schwermetalle. Die Kärcher Performance Qualitätsschläuche zeichnen sich darüber hinaus durch die Robustheit, Flexibilität und Knickfestigkeit aus.
Versorgung durch alternative Wasserquellen
Transport der benötigten Wassermenge
Videos
Möchten Sie gerne mehr über die Kärcher Produkte zur Schlauchaufbewahrung erfahren?
Klicken Sie auf das Vorschaubild, um die Geräte in Aktion zu sehen.
Schlauchwagen
Schlauchtrommeln
Schlauchboxen
Sie haben Ihr Bewässerungssystem gefunden?






