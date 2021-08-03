Putz- und Pflegetipps für Haus und Garten

Etwa 3:20 Stunden putzen die Menschen rund um den Globus in der Woche – so eine Studie zum weltweiten Reinigungsverhalten, die von Kärcher in Auftrag gegeben wurde. Für ein sauberes Zuhause wird dabei auf so manches Reinigungsgerät oder Hausmittel zurückgegriffen. Egal ob drinnen oder draußen: mit Tipps zur richtigen Anwendung geht die Arbeit gleich schneller von der Hand und man hat mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben.
 

Kärcher Putztipps für ein sauberes Zuhause

Innenbereich

Tipps gegen Schmutz in den eigenen vier Wänden

Küche reinigen, Bad reinigen, Wohnräume reinigen – nicht nur beim Frühjahrsputz hat man im Haushalt allerhand zu tun. Denn mit der Zeit kommt so mancher Schmutz in die eigenen vier Wände: Flecken auf dem Fußboden, Polstern und Teppichen. Pollen, Staub und Abdrücke auf den Fenstern. Essensreste und Fettrückstände in der Küche. Kalk und Seifenreste im Bad. Doch mit ein paar Tricks, den richtigen Reinigungsgeräten, Putz- und Hausmitteln lassen sich Verschmutzungen schnell entfernen und das Zuhause wird wieder hygienisch sauber.

Bad putzen mit Kärcher Tipps

Keine Chance für Schmutz und hartnäckigen Kalk: Mit unseren Expertentipps wird Ihr Bad so sauber wie noch nie!

Bad putzen
Küche reinigen mit Kärcher Tipps

Die Küche wird täglich stark beansprucht. Mit unseren Tipps werden Kühlschrank und Oberflächen hygienisch sauber.

Küche reinigen
Wohnräume reinigen mit Kärcher Tipps

Staub und Schmutz ade! Unsere Tipps für ein dauerhaft sauberes Zuhause zum Wohlfühlen mit möglichst wenig Aufwand.

Wohnräume reinigen
Fensterputzen mit Kärcher Tipps

Schnell und streifenfrei! Hier erfahren Sie unsere besten Tipps für strahlende Fenster und einen klaren Durchblick.

Fenster putzen
Parkett und Laminat reinigen mit Kärcher Tipps

Sanfte Pflege für schönen Glanz. Unsere besten Tipps für einen schönen Holzboden und ein gemütliches Zuhause.

Parkett und Laminat reinigen
Teppich reinigen mit Kärcher Tipps

Von Haustierpfoten bis Kaffeeflecken - Ihr Teppich muss viel aushalten. Hier wird Teppichreinigung leicht gemacht!

Teppich reinigen
Fliesen reinigen mit Kärcher Tipps

Fliesen endlich wieder strahlen lassen! Was bei der Reinigung der beliebten Bodenbeläge alles zu beachten ist:

Fliesen reinigen
PVC und Linoleum reinigen mit Kärcher Tipps

Pflegeleicht und langlebig: So entfernen Sie Schmutz und Flecken schonend und halten Ihre Böden strahlend schön.

PVC und Linoleum reinigen
Polster reinigen mit Kärcher Tipps

Saubere Sofas, Autositze und Matratzen. Unsere Tipps zur Entfernung von Flecken, Krümeln und Gerüchen.

Polster reinigen

Aussenbereich

Putz- und Pflegetipps rund ums Haus

Rund ums Haus gibt es viel zu tun: Im Frühjahr sollten die Spuren des Winters auf der Terrasse, in der Einfahrt und auf den Wegen beseitigt werden. Im Sommer wollen Pflanzen bewässert werden, der Rasen regelmäßig gemäht, Hecken, Bäume und Sträucher geschnitten werden. Im Herbst gilt es den Garten für den Winter vorzubereiten, Laub zu entfernen und Gartenmöbel einzulagern. Nebenbei brauchen auch die eigenen Fahrzeuge regelmäßige Pflege – sei es das Fahrrad, Motorrad, Auto oder das Wohnmobil. 

Mit diesen praktischen Tipps geht die Arbeit leicht von der Hand.

Kärcher Tipps: Moos entfernen

Moos findet man überall da, wo man es nicht haben möchte. Wir haben die besten Tipps und Tricks, um das Moos zu entfernen.

Moos entfernen
Kärcher Tipps: Grill reinigen

Egal ob Elektro-, Holzkohle- oder Gasgrill. Mit unseren praktischen Tipps reinigen Sie Ihren Grill schnell und einfach und schonen ihn langfristig.

Grill reinigen
Kärcher Tipps: Unkraut entfernen

Bye bye Unkraut! Hier erfahren Sie unsere besten Tipps und Tricks, um das unerwünschte Grün effektiv zu bekämpfen.

Unkraut entfernen
Kärcher Tipps: Holzterrasse reinigen

Gemütlich und langlebig, so sollte eine Holzterasse sein. Der perfekte Ort für gesellige Sommerabende. Tipps zur Pflege Ihrer Terasse:

 
Holzterasse reinigen
Kärcher Tipps: Mülltonne reinigen

Eine regelmäßige Reinigung der Mülltonnen beugt Gerüchen und Schädlingen wirksam vor. Mit unseren Tipps und Tricks gelingt es!

 
Mülltonne reinigen
Kärcher Tipps: Terrassenplatten reinigen

Worauf man bei der Reinigung von Terassenplatten achte muss? Das erfahren Sie hier. Tipps und Tricks für eine strahlend saubere Terasse.

 
Terassenplatten reinigen
Kärcher Tipps: Garage reinigen

Eine Garage ist der perfekte Schmutzfänger - vorallem, wenn sie auch als Werkstatt genutzt wird. So werden Sie den Schmutz wieder los:

 
Garage reinigen
Kärcher Tipps: Pflastersteine reinigen

Laub, Gestrüpp und Witterung sind oft Gründe für die Verschmutzung von Pflastersteinen. Mit unseren Tipps werden sie wieder sauber!

 
Pflastesteine reinigen
Kärcher Tipps: Wintergarten reinigen

Ein Wintergarten mit großen Fensterfronten und Glasdächern muss regelmäßig gereinigt werden. So gelingt die Reinigung garantiert.

 

 
Wintergarten reinigen
Kärcher Tipps fürs Heimwerken

Heimwerkprojekte bringen großen Spaß, aber auch ordentlich Staub und Schmutz. Mit unseren Tipps wird es schnell wieder sauber.

 

 
Tipps fürs Heimwerken
Kärcher Tipps: Camping-Zubehör reinigen

Camping-Urlaub heißt Abenteuer! Hier gibt's Tipps, wie Camping-Geschirr, Wanderschuhe, Fahrrad und Co. wieder sauber werden.

 

 
Camping-Zubehör reinigen
Kärcher Tipps: Dachrinne reinigen

Eine verstopfte Dachrinne kann teure und ärgerliche Folgen haben. Erfahren Sie, wie sich eine Dachrinne schnell, effektiv und sicher reinigen lässt:

 
Dachrinne reinigen
Tipps zum Wassersparen

Wasserknappheit ist heutzutage ein wichtiges Thema. Erfahren Sie hier die wichtigsten Fakten zum Wassersparen.

Wassersparend reinigen mit Hochdruck
Autowäsche_Saharastaub

Schon wieder ist überall Saharastaub? So verschwindet der Saharastaub von verschiedenen Flächen ganz schnell:

Saharastaub entfernen

Fahrzeugreinigung und -pflege

Kärcher Tipps: Autopflege

Autopflege ist Werterhalt! Alle Reinigungsaufgaben und die besten Tipps für ein rundum gepflegtes Auto finden Sie hier:

 
Tipps zur Autopflege
Kärcher Tipps: Felgen reinigen

Für glänzende und rostfreie Felgen: Entfernen Sie Bremsstaub, Streusalz und hartnäckige Verschmutzungen ganz einfach.

 

 
Felgen reinigen
Kärcher Tipps: Autowaschen

Schmutzige Frontscheibe, Blütenpollen, Streusalz oder tierische Hinterlassenschaften? Waschen Sie Ihr Auto ganz einfach zuhause!

 
Auto waschen
Kärcher Tipps: Fahrradreinigung

Egal ob zuhause oder unterwegs: Mit dem richtigen Gerät reinigen und pflegen Sie Ihr bike schnell und einfach.

 
Fahrradreinigung
Kärcher Tipps: Wohnmobil reinigen

Sauber auf Tour: Mit unseren besten Tipps bringen Sie Ihr Wohnmobil schnell und einfach zum Glänzen - von innen und von außen!

 
Wohnmobil reinigen
Kärcher Tipps: Motorrad waschen

Für Optik und Funktionsfähigkeit: Hier gibt's die besten Tipps, wie Sie Ihr Motorrad gründlich reinigen und lange fit halten.

 
Motorrad waschen

Gartenpflege

Kärcher Tipps: Pflegeaufgaben im Garten

Den Garten langfristig grün zu halten erfordert eine Menge Arbeit. Mit unseren Expertentipps gelingt die Gartenpflege garantiert!

 
Tipps zur Gartenpflege
Kärcher Tipps: Rasenmähen

Ihr Rasen soll dieses Jahr so richtig schön grünen? Hier finden Sie eine Anleitung für den perfekten Rasen!

 

 
Rasenmähen
Kärcher Tipps: Hecken schneiden

Heckenschneiden will gekonnt sein! Hier finden Sie alle wichtigen Tipps und Tricks für den perfekten Schnitt.

 

 
Hecken schneiden
Kärcher Tipps: Baum schneiden

Ihre Bäume sollen Blüten und Früchte tragen? Mit den richtigen Geräten und ein paar Tipps wird das Bäumeschneiden zum Kinderspiel.

 

 
Baum schneiden
Kärcher Tipps: Laub entfernen

Laub entfernen ist oft sehr mühsam. Mit unseren Tipps entfernen Sie Laub auf verschiedenen Flächen schnell und effizient.

 

 
Laub entfernen
Kärcher Tipps: Teichreinigung

Eine regelmäßige Teichreinigung sorgt für ein gepflegtes Bild und einen gesunden Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Hier gibt's Tipps:

 
Teichreinigung
Kärcher Tipps: Garten bewässern

Worauf sollte man bei der Gartenbewässerung eigentlich achten? So bekommen Sie den Garten gut durch die warme Jahreszeit:

Garten bewässern
Kärcher Tipps: Gartenmöbel reinigen

Um Gartenmöbel möglichst lange nutzen zu können, bedarf es einer regelmäßigen Reinigung und Pflege. So geht's ganz einfach:

Gartenmöbel reinigen
Kärcher Tipps: Garten winterfest machen

Breits im Herbst sollten Maßnahmen getroffen werden, um den Garten gut durch den Winter zu bekommen. Wir verraten wie's geht!

Gartenmöbel winterfest machen
Newsletter Anmeldung

BLEIBEN SIE AUF DEM LAUFENDEN. MIT DEM KÄRCHER NEWSLETTER.

  • 10 % Gutschein im Kärcher Onlineshop sichern
  • Aktuelle News zu Produkten & Aktionen
  • KNOW HOW zu unseren Produkten
  • Anwendungstipps
    ... und vieles mehr aus der Welt von Kärcher Deutschland.

Sie können Ihre Einwilligung zum Erhalt des Newsletters jederzeit widerrufen, indem Sie am Ende des empfangenen Kärcher-Newsletters auf den "Abmelde-Link" klicken.

 

Jetzt zum Newsletter anmelden