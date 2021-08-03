Putz- und Pflegetipps für Haus und Garten
Etwa 3:20 Stunden putzen die Menschen rund um den Globus in der Woche – so eine Studie zum weltweiten Reinigungsverhalten, die von Kärcher in Auftrag gegeben wurde. Für ein sauberes Zuhause wird dabei auf so manches Reinigungsgerät oder Hausmittel zurückgegriffen. Egal ob drinnen oder draußen: mit Tipps zur richtigen Anwendung geht die Arbeit gleich schneller von der Hand und man hat mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben.
Innenbereich
Tipps gegen Schmutz in den eigenen vier Wänden
Küche reinigen, Bad reinigen, Wohnräume reinigen – nicht nur beim Frühjahrsputz hat man im Haushalt allerhand zu tun. Denn mit der Zeit kommt so mancher Schmutz in die eigenen vier Wände: Flecken auf dem Fußboden, Polstern und Teppichen. Pollen, Staub und Abdrücke auf den Fenstern. Essensreste und Fettrückstände in der Küche. Kalk und Seifenreste im Bad. Doch mit ein paar Tricks, den richtigen Reinigungsgeräten, Putz- und Hausmitteln lassen sich Verschmutzungen schnell entfernen und das Zuhause wird wieder hygienisch sauber.
Keine Chance für Schmutz und hartnäckigen Kalk: Mit unseren Expertentipps wird Ihr Bad so sauber wie noch nie!
Die Küche wird täglich stark beansprucht. Mit unseren Tipps werden Kühlschrank und Oberflächen hygienisch sauber.
Staub und Schmutz ade! Unsere Tipps für ein dauerhaft sauberes Zuhause zum Wohlfühlen mit möglichst wenig Aufwand.
Schnell und streifenfrei! Hier erfahren Sie unsere besten Tipps für strahlende Fenster und einen klaren Durchblick.
Sanfte Pflege für schönen Glanz. Unsere besten Tipps für einen schönen Holzboden und ein gemütliches Zuhause.
Von Haustierpfoten bis Kaffeeflecken - Ihr Teppich muss viel aushalten. Hier wird Teppichreinigung leicht gemacht!
Fliesen endlich wieder strahlen lassen! Was bei der Reinigung der beliebten Bodenbeläge alles zu beachten ist:
Pflegeleicht und langlebig: So entfernen Sie Schmutz und Flecken schonend und halten Ihre Böden strahlend schön.
Saubere Sofas, Autositze und Matratzen. Unsere Tipps zur Entfernung von Flecken, Krümeln und Gerüchen.
Aussenbereich
Putz- und Pflegetipps rund ums Haus
Rund ums Haus gibt es viel zu tun: Im Frühjahr sollten die Spuren des Winters auf der Terrasse, in der Einfahrt und auf den Wegen beseitigt werden. Im Sommer wollen Pflanzen bewässert werden, der Rasen regelmäßig gemäht, Hecken, Bäume und Sträucher geschnitten werden. Im Herbst gilt es den Garten für den Winter vorzubereiten, Laub zu entfernen und Gartenmöbel einzulagern. Nebenbei brauchen auch die eigenen Fahrzeuge regelmäßige Pflege – sei es das Fahrrad, Motorrad, Auto oder das Wohnmobil.
Mit diesen praktischen Tipps geht die Arbeit leicht von der Hand.
Moos findet man überall da, wo man es nicht haben möchte. Wir haben die besten Tipps und Tricks, um das Moos zu entfernen.
Egal ob Elektro-, Holzkohle- oder Gasgrill. Mit unseren praktischen Tipps reinigen Sie Ihren Grill schnell und einfach und schonen ihn langfristig.
Bye bye Unkraut! Hier erfahren Sie unsere besten Tipps und Tricks, um das unerwünschte Grün effektiv zu bekämpfen.
Gemütlich und langlebig, so sollte eine Holzterasse sein. Der perfekte Ort für gesellige Sommerabende. Tipps zur Pflege Ihrer Terasse:
Eine regelmäßige Reinigung der Mülltonnen beugt Gerüchen und Schädlingen wirksam vor. Mit unseren Tipps und Tricks gelingt es!
Worauf man bei der Reinigung von Terassenplatten achte muss? Das erfahren Sie hier. Tipps und Tricks für eine strahlend saubere Terasse.
Eine Garage ist der perfekte Schmutzfänger - vorallem, wenn sie auch als Werkstatt genutzt wird. So werden Sie den Schmutz wieder los:
Laub, Gestrüpp und Witterung sind oft Gründe für die Verschmutzung von Pflastersteinen. Mit unseren Tipps werden sie wieder sauber!
Ein Wintergarten mit großen Fensterfronten und Glasdächern muss regelmäßig gereinigt werden. So gelingt die Reinigung garantiert.
Heimwerkprojekte bringen großen Spaß, aber auch ordentlich Staub und Schmutz. Mit unseren Tipps wird es schnell wieder sauber.
Camping-Urlaub heißt Abenteuer! Hier gibt's Tipps, wie Camping-Geschirr, Wanderschuhe, Fahrrad und Co. wieder sauber werden.
Eine verstopfte Dachrinne kann teure und ärgerliche Folgen haben. Erfahren Sie, wie sich eine Dachrinne schnell, effektiv und sicher reinigen lässt:
Wasserknappheit ist heutzutage ein wichtiges Thema. Erfahren Sie hier die wichtigsten Fakten zum Wassersparen.
Schon wieder ist überall Saharastaub? So verschwindet der Saharastaub von verschiedenen Flächen ganz schnell:
Fahrzeugreinigung und -pflege
Autopflege ist Werterhalt! Alle Reinigungsaufgaben und die besten Tipps für ein rundum gepflegtes Auto finden Sie hier:
Für glänzende und rostfreie Felgen: Entfernen Sie Bremsstaub, Streusalz und hartnäckige Verschmutzungen ganz einfach.
Schmutzige Frontscheibe, Blütenpollen, Streusalz oder tierische Hinterlassenschaften? Waschen Sie Ihr Auto ganz einfach zuhause!
Egal ob zuhause oder unterwegs: Mit dem richtigen Gerät reinigen und pflegen Sie Ihr bike schnell und einfach.
Sauber auf Tour: Mit unseren besten Tipps bringen Sie Ihr Wohnmobil schnell und einfach zum Glänzen - von innen und von außen!
Für Optik und Funktionsfähigkeit: Hier gibt's die besten Tipps, wie Sie Ihr Motorrad gründlich reinigen und lange fit halten.
Gartenpflege
Den Garten langfristig grün zu halten erfordert eine Menge Arbeit. Mit unseren Expertentipps gelingt die Gartenpflege garantiert!
Ihr Rasen soll dieses Jahr so richtig schön grünen? Hier finden Sie eine Anleitung für den perfekten Rasen!
Heckenschneiden will gekonnt sein! Hier finden Sie alle wichtigen Tipps und Tricks für den perfekten Schnitt.
Ihre Bäume sollen Blüten und Früchte tragen? Mit den richtigen Geräten und ein paar Tipps wird das Bäumeschneiden zum Kinderspiel.
Laub entfernen ist oft sehr mühsam. Mit unseren Tipps entfernen Sie Laub auf verschiedenen Flächen schnell und effizient.
Eine regelmäßige Teichreinigung sorgt für ein gepflegtes Bild und einen gesunden Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Hier gibt's Tipps:
Worauf sollte man bei der Gartenbewässerung eigentlich achten? So bekommen Sie den Garten gut durch die warme Jahreszeit:
Um Gartenmöbel möglichst lange nutzen zu können, bedarf es einer regelmäßigen Reinigung und Pflege. So geht's ganz einfach:
Breits im Herbst sollten Maßnahmen getroffen werden, um den Garten gut durch den Winter zu bekommen. Wir verraten wie's geht!
BLEIBEN SIE AUF DEM LAUFENDEN. MIT DEM KÄRCHER NEWSLETTER.
- 10 % Gutschein im Kärcher Onlineshop sichern
- Aktuelle News zu Produkten & Aktionen
- KNOW HOW zu unseren Produkten
- Anwendungstipps
... und vieles mehr aus der Welt von Kärcher Deutschland.
Sie können Ihre Einwilligung zum Erhalt des Newsletters jederzeit widerrufen, indem Sie am Ende des empfangenen Kärcher-Newsletters auf den "Abmelde-Link" klicken.