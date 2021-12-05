Das passende Werkzeug für den Baumschnitt

Baumpflege muss man nicht unbedingt ausgebildeten Profis überlassen. Mit den richtigen Baumpflegewerkzeugen können auch Hobbygärtner großartige Arbeit leisten. Einmal angeschafft und nach der Arbeit sorgfältig gepflegt, kann man das Baumpflegezubehör viele Jahre verwenden.

Für Zweige und Äste bis 2,5 Zentimeter Durchmesser ist eine Astschere ideal geeignet. Eine Akku-Astschere bietet hier eine erhebliche Arbeitserleichterung, denn sie erfordern weniger Kraft.

Bei dickeren Ästen kommt man mit einer Kettensäge gut voran. Akku-Kettensägen sind ideal für den Baumschnitt, weil sie leichter sind als benzinbetriebene Sägen und man bei der Arbeit keinen Abgasen ausgesetzt ist. Ketten- bzw. Motorsägen darf man jedoch nur verwenden, wenn man dabei sicher auf dem Boden stehen kann, ausgebildeter Baumkletterer ist oder einen Hubsteiger zur Verfügung hat.

Beim Schneiden von Pflanzen oder mittelgroßen Ästen stoßen viele manuelle Astsägen ab einem bestimmten Astdurchmesser oft an ihre Grenzen. Eine willkommene Hilfe für alle Gartenfreunde bieten Akku-Astsägen. Eine Teleskopverlängerung kann zusätzlich helfen, höhere Äste zu erreichen.