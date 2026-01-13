Dank ihres praktischen Verlängerungseinsatzes eignet sich die Akku-Teleskopsäge PSW 18-20 Battery perfekt für die Baumpflege in der Höhe. Der optimierte 30°-Schwertwinkel bietet einen komfortablen Schnitt von Ästen in bis zu 4 Metern Höhe, während man selbst sicher auf dem Boden stehen bleibt. Die einfache Kettenspannung und die automatische Kettenschmierung bieten eine mühelose Bedienung des Geräts. Der mitgelieferte Schultergurt erleichtert die Handhabung auch bei längerem Arbeiten. Im Lieferumfang sind das Gerät, das Schwert, die Kette, der Schwertschutz, der Schultergurt, der Inbusschlüssel für die Kettenspannung und eine Ölflasche enthalten.