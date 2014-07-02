Industrielle Absaugtechnik
Ob mobil oder stationär, für kleine oder große Mengen, flüssiges oder festes, unproblematisches oder gesundheitsgefährdendes Sauggut – mit den Kärcher Industriesaugern und Industrieentstaubern meistern Sie selbst härteste Reinigungsaufgaben.
Industriesauger für Flüssigkeiten und Feststoffe
Die Sauger der IVR-L-Reihe sind zuverlässige „Dauerläufer“ beim Aufsaugen und Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen. Maßgeschneidert für harte industrielle Dauereinsätze und in verschiedenen Antriebsarten erhältlich.
Industriesauger für Stäube und Feststoffe (L, M)
Die Sauger mit der besonderen Filtertechnik. In den verschiedenen Industrien müssen unterschiedlichste Feststoffe und Stäube gesaugt werden. In unserem Kärcher Produktportfolio finden Sie das optimale Gerät für jede Aufgabe, egal ob stundenweise oder im Dauerbetrieb 24/7 direkt im Prozess.
Sicherheitssauger (H, ACD, Z22)
Das Portfolio der Industriesicherheitssauger von Kärcher erfüllt hohe Sicherheitsstandards. Für die sichere Absaugung brennbarer Stäube innerhalb und außerhalb einer Atex-Zone 22 für die Staubklassen M und H.
Entstauber
Entstauber sind Geräte, die schwebende Partikel wie Staub und feinste Stäube aus der Luft absaugen. Dafür arbeiten Industrieenstauber mit niedrigem Unterdruck bei relativ hohem Luftvolumenstrom. Das Entstauberportfolio beinhaltet Geräte für Einsätze innerhalb und außerhalb einer Atex-Zone 22.
Kundenspezifische Lösungen
Hohe Qualität made in Germany.
Hochwertige Komponenten, umfassendes Know-how, große Wertschöpfungstiefe und fachlich geschultes Personal sorgen für die ausgesprochen hohe Qualität und enorme Langlebigkeit unserer bewährten Produkte – seit Jahrzehnten.
Wir verstehen uns als Partner an Ihrer Seite bei allen Herausforderungen der industriellen Absaugtechnik. Ihre Erfahrungen und Ihr Feedback sind für uns wertvoll, denn wir verfolgen das gleiche Ziel: Innovationen und Produkte zu entwickeln, mit denen Sie Ihre Ziele schneller und effizienter erreichen.
Die Anforderungen an Absaugsysteme in der Industrie können sehr spezifisch sein. Wir projektieren jede Anlage individuell auf Ihre spezifischen Bedürfnisse hin.
Unser Leistungsspektrum reicht von der einfachen mobilen Lösung bis hin zu hochkomplexen, spezifisch angepassten und fest verrohrten Absauglösungen.
Kontaktieren Sie uns – Angebot und Beratung
Wenn Sie auf der Suche nach einer optimalen Lösung für Ihren Bedarf sind, bieten wir eine zuverlässige, professionelle und individuelle Beratung.
Kärcher Industrial Vacuuming
Robert-Bosch-Straße 4–8
73550 Waldstetten
Neuer Name – bewährte Qualität. Aus Ringler wurde die Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
Das gesamte Industriesauger Produktportfolio der ehemaligen Ringler GmbH tritt unter dem Markennamen Kärcher auf. Unsere Produkte werden standardmäßig in der neuen Corporate Farbe anthrazit ausgeliefert (sofern kein spezieller Kundenwunsch vorliegt). Mit dieser Initiative verstärkt Kärcher das einheitliche Erscheinungsbild sämtlicher Produkte der Unternehmensgruppe sowie die strategische Ausrichtung auf Sie als Kunde.
Ihr Vorteil: Sie profitieren noch stärker von einem harmonisierten Produktportfolio mit einer international starken Marke – Kärcher.
Der Professional Produktberater für unsere Industrielle Absaugtechnik
Ein System, das den Unterschied macht: Wir bietet Industrielle Absaugtechnik in allen Varianten – vom mobilen Gerät bis zur schlüsselfertigen Absaug- oder Entstaubungsanlage.
Vielfältige Technik blitzschnell finden: der Kärcher Produktberater
Wir zeigen Ihnen im Handumdrehen genau das Kärcher Professional Gerät, das optimal zu Ihrer konkreten Reinigungsaufgabe passt.