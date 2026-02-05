Flüssigkeits- und Spänesauger
Die Sauger der IVR-L-Reihe sind zuverlässige "Dauerläufer" beim Aufsaugen und Trennen von Kühl- und Schmiermitteln mit Spänen. Maßgeschneidert für harte, industrielle Dauereinsätze und in verschiedenen Antriebsarten erhältlich.
Die IVR-L Range
Kärcher Qualität für Profis: Robust, Funktional, IVR-L Sauger. Die Kärcher Industriesauger sind perfekte Helfer bei der täglichen Unterhaltsreinigung in Ihrem Industriebetrieb.
- Zum Aufsaugen von Spänen aller Art und/oder Flüssigkeiten wie Öle
- Sortenreines Trennen von festen und flüssigen Stoffen während des Saugvorgangs
- Lange Lebensdauer dank hochwertiger Materialen und robustem Design
Ihre Vorteile mit den Flüssigkeits- und Spänesaugern
Saugen ohne Wenn und Aber
Die IVR-L Industriesauger ermöglichen das Aufsaugen von Spänen und Emulsionen an jedem Ort in Ihrem Betrieb. Das umfangreiche Zubehörangebot erlaubt einen vielseitigen Einsatz und gewährleistet ein bestmögliches Reinigungsergebnis.
Trennt Flüssigkeiten
- Aufsaugen von Schmiermitteln, Emulsionen & Ölen
- Ideal auch für große Mengen Flüssigkeit
- Optionale Überfüllabsicherung erhältlich
Trennt Feststoffe
- Geeignet für weitestgehend staubfreie Feststoffe
- Saugt glühende, korrosive & abrasiven Medien
- Aufsaugen von großen Spänemengen möglich
Die technischen Details der IVR-L Range
ABS Spankorb
Der Spankorb trennt während des Saugvorgangs feste und flüssige Stoffe, die in den Kreislauf zurückgeführt bzw. recycelt werden können.
Überfüllsicherung
Der ABS Schwimmereinsatz mit Saugluftunterbrechung dient als Überfüllsicherung und kann nachgerüstet werden.
Zentrale Saugluftführung
Die zentrale Saugluftführung ist materialschonend und ermöglicht durch den flexiblen 360°-Arbeitsradius eine Zeit sparende Bedienung.
Transparenter Entleerungsschlauch
Der transparente Entleerungsschlauch ermöglicht eine einfache Entleerung und optische Füllstandskontrolle ohne Arbeitsunterbrechung.
