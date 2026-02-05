Flüssigkeits- und Spänesauger

Die Sauger der IVR-L-Reihe sind zuverlässige "Dauerläufer" beim Aufsaugen und Trennen von Kühl- und Schmiermitteln mit Spänen. Maßgeschneidert für harte, industrielle Dauereinsätze und in verschiedenen Antriebsarten erhältlich.

Die IVR-L Range

Kärcher Qualität für Profis: Robust, Funktional, IVR-L Sauger. Die Kärcher Industriesauger sind perfekte Helfer bei der täglichen Unterhaltsreinigung in Ihrem Industriebetrieb.

  • Zum Aufsaugen von Spänen aller Art und/oder Flüssigkeiten wie Öle
  • Sortenreines Trennen von festen und flüssigen Stoffen während des Saugvorgangs
  • Lange Lebensdauer dank hochwertiger Materialen und robustem Design

Ihre Vorteile mit den Flüssigkeits- und Spänesaugern

  • Absaugung bei allen spanenden Bearbeitun­gen
  • Robustheit gegenüber aggressiven und abrasiven Stoffen
  • Durchgängig antistatisches Zubehör
  • Saugt gleichzeitig nass und flüssig, ohne Filterwechsel
  • Geeignet für lange Arbeitsintervalle, auch im Mehrschichtbetrieb
  • Intelligente Filtertechnik und Adaptionsmöglichkeiten
  • Kein Verknoten des Saugschlauches dank 360° Arbeitsradius
  • Schalldämmung sorgt für ein angenehmes Arbeitsgeräusch
  • Alle Wartungsteile sind leicht zugänglich und schnell gewechselt
  • Hochwertige Materialen und kompakte Bauart
  • Überwiegend geschweißte Verbindungen
  • Ölfeste Kabel und Rollen

Saugen ohne Wenn und Aber

Die IVR-L Industriesauger ermöglichen das Aufsaugen von Spänen und Emulsionen an jedem Ort in Ihrem Betrieb. Das umfangreiche Zubehörangebot erlaubt einen vielseitigen Einsatz und gewährleistet ein bestmögliches Reinigungs­ergebnis.

Trennt Flüssigkeiten

  • Aufsaugen von Schmiermitteln, Emulsionen & Ölen
  • Ideal auch für große Mengen Flüssigkeit
  • Optionale Überfüllabsicherung erhältlich
Trennt Feststoffe

  • Geeignet für weitestgehend staubfreie Feststoffe
  • Saugt glühende, korrosive & abrasiven Medien
  • Aufsaugen von großen Spänemengen möglich

Die technischen Details der IVR-L Range

ABS Spankorb

Der Spankorb trennt während des Saugvorgangs feste und flüssige Stoffe, die in den Kreislauf zurückgeführt bzw. recycelt werden können.

Überfüllsicherung

Der ABS Schwimmereinsatz mit Saugluftunterbrechung dient als Überfüllsicherung und kann nachgerüstet werden.

Zentrale Saugluftführung

Die zentrale Saugluftführung ist materialschonend und ermöglicht durch den flexiblen 360°-Arbeitsradius eine Zeit sparende Bedienung.

Transparenter Entleerungsschlauch

Der transparente Entleerungsschlauch ermöglicht eine einfache Entleerung und optische Füllstandskontrolle ohne Arbeitsunterbrechung.

