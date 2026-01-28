Unsere robusten Industriesauger halten auch großen Mengen abrasiver Späne und Schmierstoffe dauerhaft und zuverlässig stand. Dadurch sind unsere Industriesauger Ihre erste Wahl für das Aufsaugen von Spänen und Emulsionen beispielsweise an Fräsmaschinen und modernen Bearbeitungszentren.