Professional Hochdruckreiniger
Unsere leistungsstarken Hochdruckreiniger für professionelle Anwender bieten Vielseitigkeit in Bestform! Egal ob beheizt oder unbeheizt, mit Elektro- oder Verbrennungsmotor, mobil oder stationär - unsere Hochdruckreiniger sind für Routineaufgaben sowie den gewerblichen Einsatz in der Industrie konzipiert. Mit uns sind Sie für alle Reinigungsaufgaben gerüstet. Entdecken Sie die Power und Qualität unserer Hochdruckreiniger und erleben Sie herausragende Reinigungsergebnisse!
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Geräte, Fahrzeuge und Gebäude täglich reinigen: Mit Druck und hoher Fördermenge entfernen Kaltwasser-Hochdruckreiniger auch festen Schmutz. Ideal für die Reinigung von Großflächen.
Heißwasser-Hochdruckreiniger
Mit Heißwasser reinigen Hochdruckreiniger bei gleichbleibendem Druck noch besser. Kärcher-Geräte überzeugen durch höchsten Bedienkomfort und modernste Technik.
Höchstdruck Reinigungssysteme
Wenn die Abtragsleistung herkömmlicher Hochdruckreiniger nicht mehr ausreicht, kommen unsere Höchstdruckreiniger zum Einsatz. Dank Ultrahochdruck (UHP) können somit selbst hartnäckigste Verschmutzungen sowie Beschichtungen zuverlässig entfernt werden.
Stationäre Hochdruckreiniger
Stationäre Hochdruckreiniger eignen sich ideal für verschiedenste Einsatzbereiche. Das Hochdruckwasser wird über ein fest installiertes Rohrleitungsnetz direkt zu den Entnahmestellen geleitet.
Der Professional Produktberater für unsere Hochdruckreiniger
Harte Arbeit leicht gemacht: Die Kärcher Professional Hochdruckreiniger erledigen vielfältige Aufgaben schnell und effizient. Hier finden Sie alle Kalt- und Heißwassergeräte sowie Reinigungsmittel.
Vielfältige Technik blitzschnell finden: der Kärcher Professional Produktberater
Wir zeigen Ihnen im Handumdrehen genau das Kärcher Professional Gerät, das optimal zu Ihrer konkreten Reinigungsaufgabe passt.
Aktuell meist verkaufte Hochdruckreiniger-Marke
Mit dem Erhalt des GUINNESS WORLD RECORDS-Titel als meistverkaufte Marke für Hochdruckreiniger, bestätigt Kärcher seine weltweit herausragende Stellung in der Produktkategorie. Seine führende Position hat sich Kärcher über die Jahrzehnte mit innovativen und qualitativ hochwertigen Produkten erarbeitet. Zuletzt hat Kärcher die Hochdruckreinigung um 50 % effizienter gemacht und mit der eco!Booster-Düse eine bedeutende Neuheit auf den Markt gebracht.MEHR ERFAHREN
Die neue Systemlösung zur Fassaden-, Glas-, Solar- und Bodenreinigung.
Unsere neue Systemlösung aus Bürsten, Teleskopstangen, Aufsätzen und Adaptern ermöglicht jetzt den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Reinigungsarten bei unterschiedlichen Reinigungsaufgaben. Ob mit Nieder-, Mittel- oder Hochdruck oder auch beim Saugen: Nie war die Reinigung von Fassaden, Glasflächen, Solarpaneelen und Böden flexibler und auch an schwer zugänglichen Stellen komfortabler und gründlicher.
Der neue Spritzkopf HKF 30/14 E
Unser neuer Spritzkopf HKF 30/14 E ersetzt ab sofort die bisherigen Modelle HKF 50 E und HKF 50 M. Der hohe Wasserdurchfluss und Druck (bis zu 3000 l/h und 140 bar) sowie die hohe Zulauftemperatur (bis zu 90 °C) machen den neuen Spritzkopf universell einsetzbar. Durch die Ausführung in Edelstahl ist der Kopf auch für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet. Der Spritzkopf ist einfach und ergonomisch zu bedienen und kann über einen Hochdruckschlauch an ein HD- oder HDS-Gerät angeschlossen werden. Mit unserem neuen HKF 30/14 E decken wir ein breites Anwendungsspektrum in der Innenreinigung ab und bieten Lösungen für kleine, mittlere und sogar große Tanks und Behälter an.
Das neue Kärcher EASY!Force und EASY!Lock Hochdruckreiniger-Zubehör
Das revolutionäre Bedienkonzept der neuen EASY!Force-Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert so die Haltekraft für den Abzug auf null. Mit dem neuen EASY!Lock-Schnellverschluss rüsten Sie Ihr Hochdruckreiniger-Zubehör ruckzuck auf oder ab, und das im Handumdrehen – einmal 360°. Unglaubliche 5-mal schneller im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen.
Unkrautvernichtung mit Heißwasser
Mit den Kärcher Unkrautlanzen WR 20 oder WR 50 und einem Heißwasser-Hochdruckreiniger können Sie unerwünschten Bewuchs ganz ohne Herbizide entfernen. Nur mit heißem Wasser. Und damit schonend für Umwelt und Oberflächen.
Hochdruckreiniger-Strahlrohre aus Airbags
Kärcher ist eines der ersten Unternehmen, das die sogenannte Technyl® 4earth®-Technologie des Herstellers Domo in der Serienproduktion für den Endverbraucher-Markt einsetzt. Das verwendete Rezyklat wird aus Geweben zurückgeführter Airbags und Restmaterial aus deren Fertigung gewonnen. Das gewährleistet sowohl eine gleichbleibende Materialqualität als auch Versorgungssicherheit. Darüber hinaus können CO₂-Emissionen, Wasserverbrauch und der Einsatz von nicht erneuerbaren Energien signifikant reduziert werden.
Das verwendete Polyamid ist mit 30 Prozent Glasfasern verstärkt. Denn die Strahlrohre der Kärcher Hochdruckreiniger müssen bei ihrem Einsatz einem außergewöhnlich hohen Druck standhalten und darüber hinaus widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse und Reinigungsmittel sein. Eine weitere Besonderheit: Der recycelte Werkstoff weist gegenüber dem Ausgangsmaterial keinerlei Einbußen in seinen Eigenschaften auf.
Professionelle Hochdruckreiniger von Kärcher
Unsere professionellen Hochdruckreiniger für Industriearbeiten laufen mit den großen Herausforderungen erst so richtig warm. Ob Kalt- oder Heißwasser, großer Wassertank oder gleichbleibender Arbeitsdruck, wir haben für alle professionellen Reinigungsaufgaben die ideale Lösung.
Hochdruckreiniger für den professionellen Gebrauch reinigen große Flächen mit Wasser, vom Transporter bis zu öffentlichen Plätzen und Außenflächen. Sie sind variabel in Wassermenge und Wasserdruck und in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Je nach Arbeitsgebiet entsprechen unsere Produkte von Handspritzpistole bis hin zu stationären Hochdruckreinigern ihren individuellen Anforderungen.
Kaltwasser-Hochdruckreiniger eignen sich für die tägliche professionelle Reinigung von Gebäuden, Fahrzeugen und Geräten. Der Wasserdruck garantiert, dass Sie auch festen Schmutz lösen können, ohne empfindliches Material zu beschädigen. Genau wie Kaltwasserhochdruckreiniger überzeugen auch Heißwasser-Hochdruckreiniger, häufig auch Dampfstrahler genannt, mit gleichbleibendem Druck und bester Reinigungsleistung.
Mit den Höchstdruck-Reinigungsgeräte gehen sie selbst dem hartnäckigsten Schmutz an den Kragen. Mit einer sehr hohen Abtragsleistung und kaltem oder heißem Wasser haben hier weder Beschichtungen noch stärkste Verschmutzungen eine Chance.
Heiß oder kalt? Eine Frage des Bedarfs.
Kärcher Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Bei den Kaltwasser-Hochdruckreinigern ist der Aufpralldruck entscheidend – ideal für die Entfernung von nicht anhaftendem Schmutz und großen Schmutzmengen wie zum Beispiel Staub, Moos und Erde.
Die Vorteile von Kaltwasser-Hochdruckreinigern sind:
√ Niedrigere Anschaffungskosten
√ Keine Energiekosten für Heißwassererzeugung
√ Weniger Bauteile
√ Kompaktere Bauweise
√ Kostengünstige Wartung und Reparatur.
Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger
Heißwasser-Hochdruckreiniger erhöhen die Wassertemperatur von ca. 12 °C auf bis zu 155 °C – perfekt zur Entfernung hartnäckiger, anhaftender Verschmutzungen wie zum Beispiel Öle, Fette, Ruß.
Die Vorteile von Heißwasser-Hochdruckreinigern sind:
√ Effektiveres Aufbrechen von Schmierstoffrückständen
√ Kürzere Reinigungszeiten und Lohnkosteneinsparung
√ Keimreduzierende Wirkung
√ Kürzere Trocknungszeit
√ Deutlich reduzierter Reinigungsmitteleinsatz
√ Schonung empfindlicher Oberflächen und gleicher Reinigungseffekt bei niedrigerem Arbeitsdruck.
Vorteile von Heißwasser-Hochdruckreinigern
Heißwasser-Hochdruckreiniger ermöglichen durch hohe Wassertemperaturen eine Reduzierung des Arbeitsdrucks, des Zeiteinsatzes sowie der Menge einzusetzender Reinigungsmittel. Vorteile von Heißwasser-Hochdruckreinigern gegenüber Kaltwasser-Hochdruckreinigern:
- Bessere Reinigungsleistung
- Reduzierter Reinigungsmitteleinsatz
- Kürzere Trocknungszeit
- Verbesserte Hygiene
- Kürzere Arbeitszeit
Durch den Einsatz von heißem Wasser lassen sich deutliche Zeiteinsparungen von bis zu 35 Prozent und verbesserte Reinigungsergebnisse erzielen.
Reinigungs-, Pflege- und Desinfektionsmittel für Hochdruck
Reinigungs- und Pflegemittel für Hochdruckreiniger von Kärcher sind ideal für den professionellen Einsatz in bspw. Handwerk, Industrie und Lebensmittelbereich. Sie erzielen optimierte Reinigungsergebnisse bei minimiertem Energie- und Zeiteinsatz. Gleichzeitig reduzieren sie durch ihre speziellen abscheidefreundlichen Rezepturen die Abwasserbelastung durch Mineralölrückstände.
Reinigung und Schutz für Nutzfahrzeuge
Leistungsfähige Reinigungsmittel zum kraftvollen Entfernen von hartnäckigem Straßen- und Baustellenschmutz – verwendbar mit Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreinigern.
Vielseitigkeit für industrielle Anwendungen
Schnell wirkende, materialschonende Reinigungsmittel auch zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen wie Ölen, Fetten und Ruß.
Sauberkeit und Hygiene im Lebensmittelbereich
Wirksame Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit Lebensmittelzulassung nach DGHM- und DVG-Desinfektionsmittelliste.
Glänzende Auftritte im Autohaus
Showroom-Glanz und Werterhalt bis unter die Haube für jedes Auto durch schonende Reiniger für unterschiedlichste Oberflächen und Materialien.
HDS-Trailer: Unabhängigkeit auf Rädern
Kärcher HDS-Trailer für die flexible und mobile Heißwasser-Reinigung.
Die neue Geräteklasse im Bereich der trailerbasierten Heißwasser-Hochdruckreiniger steht für außerordentliche Mobilität und höchste Bedienerfreundlichkeit. Der autarke Betrieb der HDS-Trailer ermöglicht zudem vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
Benutzen Sie die stationären Hochdruckreiniger wenn Sie an mehreren Stellen gleichzeitig reinigen und desinfiziert wollen. Der HDS-Trailer sorgt für außergewöhnliche Mobilität. Das erlaubt große Unabhängigkeit beim Reinigungsprozess. Für alle Produkte bieten wir immer kräftige und gleichzeitig umweltschonende Reinigungsmittel an.
Kärcher iSolar. Die Systemlösung zur Solarmodulreinigung.
Wir empfehlen zur Reinigung Ihrer Solarmodule:
Unsere Heißwasser-Hochdruckreiniger oder die Kaltwasser-Hochdruckreiniger in Kombination mit dem Kärcher Wasserenthärtungssystem und den iSolar Zubehören. Sie benötigen eine Scheibenbürste sowie eine Teleskopstange.
Auch zahlreiche andere Kärcher Hochdruckreiniger sind kompatibel zum iSolar-Zubehörsystem und können hierfür verwendet werden.
- Sehr hohe Reinigungs- und Flächenleistung
- Gegenläufig rotierende Scheibenbürsten
- Teleskopstange aus Carbon-Glasfaser-Mischung
- Reichweite 1,8 - 14 Meter (abhängig von der Teleskopstange)
