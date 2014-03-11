Professional Hochdruckreiniger

Unsere professionellen Hochdruckreiniger für Industriearbeiten laufen mit den großen Herausforderungen erst so richtig warm. Ob Kalt- oder Heißwasser, großer Wassertank oder gleichbleibender Arbeitsdruck, wir haben für alle professionellen Reinigungsaufgaben die ideale Lösung.

Hochdruckreiniger für den professionellen Gebrauch reinigen große Flächen mit Wasser, vom Transporter bis zu öffentlichen Plätzen und Außenflächen. Sie sind variabel in Wassermenge und Wasserdruck und in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Je nach Arbeitsgebiet entsprechen unsere Produkte von Handspritzpistole bis hin zu stationären Hochdruckreinigern ihren individuellen Anforderungen.

Kaltwasser-Hochdruckreiniger eignen sich für die tägliche professionelle Reinigung von Gebäuden, Fahrzeugen und Geräten. Der Wasserdruck garantiert, dass Sie auch festen Schmutz lösen können, ohne empfindliches Material zu beschädigen. Genau wie Kaltwasserhochdruckreiniger überzeugen auch Heißwasser-Hochdruckreiniger, häufig auch Dampfstrahler genannt, mit gleichbleibendem Druck und bester Reinigungsleistung.

Mit den Höchstdruck-Reinigungsgeräte gehen sie selbst dem hartnäckigsten Schmutz an den Kragen. Mit einer sehr hohen Abtragsleistung und kaltem oder heißem Wasser haben hier weder Beschichtungen noch stärkste Verschmutzungen eine Chance.