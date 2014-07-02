1. Mobilität

Durch die geringe Größe, das reduzierte Gewicht und den neuen Tragegriff lassen sich die Geräte der HD-Kompaktklasse unkompliziert verladen und transportieren. Zusätzliche Gleitkufen auf der Geräterückseite garantiereneine gute Treppengängigkeit.

2. Benutzerfreundlichkeit

Dank dem komfortabel per Knopfdruck ein- und ausfahrbaren Schubbügel ist die HD-Kompaktklasse mit einem Handgriff einsatzbereit und benötigt in der Lagerung oder beim Transport kaum Platz. Das unkomplizierte An/Aus-Schaltsystem im oberen Gerätebereich macht die Bedienung einfach und schont zugleich den Rücken.

3. Qualität

Das automatische Druckentlastungssystem reduziert die Belastung der Pumpe und erhöht so merklich die Lebensdauer des Geräts. Ein leicht zugänglicher und unkompliziert zu reinigender Filter am Wasserzulauf schützt die Pumpe zusätzlich vor Verschmutzungen.

4. Zubehöraufbewahrung

Eine Gummilasche zur sicheren Fixierung des HD-Schlauchs sowie die integrierte Strahlrohrhalterung mit Transport- und Parkposition erleichtern die Handhabung und verhindern Geräte schäden. Die Aufbewahrung der Drei fachund Rotordüse erfolgt in separaten Düsenfächern, eine M 18 × 1,5-Verschraubung ermöglicht die Aufbewahrung eines Flächenreinigers direkt am Gerät.

5. Flexibilität

Die HD-Kompaktklasse ist flexibel einsetzbar und auf den Betrieb in stehender und liegender Position ausgelegt. Für ein Maximum an Sicherheit befi nden sich die Räder beim Einsatz in waagrechter Position in der Luft, wodurch ein Wegrollen verhindert wird.

6. Ergonomie

Durch die automatische Druckentlastung werden die Abzugskräfte an der Pistole erheblich reduziert und der Bedienkomfort erhöht. Die Reinigungsmitteldosierung befindet sich gut zugänglich in der Front des Geräts, der dazugehörige Schlauch lässt sich leicht verstauen.