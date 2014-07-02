Kompaktklasse
Kaltwasser-Kompaktklasse – für die schnelle und gründliche Reinigung Leicht und leistungsfähig: Die Allround-Reinigungsgeräte der Kompaktklasse säubern Hof und Werkstatt in kürzester Zeit. Sie überzeugen durch Druck, Fördermenge und Standzeit.
Handlich und leistungsstark: die HD-Kompaktklasse.
Optimal für Handwerker, Gebäudedienstleister, Kleinbetriebe und alle anderen, die im Job mobil sein wollen: die handlichen und leistungsstarken Kaltwasser-Hochdruckreiniger der HD-Kompaktklasse. Ihre robuste Bauweise, der praktische Tragegriff und die integrierte Zubehöraufbewahrung garantieren Ihnen maximale Anwendungsflexibilität bei minimalem Gewicht. Kärcher Qualität zum Mitnehmen.
Praxistauglich bis ins Detail.
Kompaktheit per Knopfdruck: der mechanisch ein- und ausfahrbare Schubbügel.
Sicher verstaut: Über eine M 18 × 1,5-Verschraubung wird der Flächenreiniger direkt am Gerät befestigt und aufbewahrt.
Maximale Stabilität: In waagrechter Position befinden sich die Räder in der Luft, so kann das Gerät nicht wegrollen.
Zur sicheren Fixierung des HD-Schlauchs bei Modellen ohne Schlauchtrommel: die gelbe Gummilasche.
Kärcher to go.
Flexibel im Betrieb
Bei der Arbeit auf dem Gerüst spielt die HD-Kompaktklasse ihre Stärken aus: Der Betrieb in liegender Position bietet höchste Stabilität und damit maximale Sicherheit für Anwender und Gerät.
Mobil im Einsatz
Ihre kompakte Bauweise, der Tragegriff und der einfahrbare Schubbügel machen die HD-Kompaktklasse zu einem wahren Transportwunder – einfacher und komfortabler geht’s nicht.
Immer in Balance
Dank dem innovativen Tragegriff kann das Gerät inklusive Zubehör mit nur einer Hand transportiert werden, ohne dabei aus der Balance zu geraten.
Stark in der Leistung
Maximale Power im kleinen Format: In Sachen Reinigungskraft steht die HD-Kompaktklasse größeren Hochdruckreinigern in nichts nach.
Die Vorteile liegen auf der Hand.
Neben leistungsstarker Technik und perfekten Reinigungsergebnissen zählen bei Kärcher Funktionalität und Komfort. So beweist auch die HD-Kompaktklasse Sinn für innovative und funktionale Details, mit denen die tägliche Arbeit einfach und effi zient von der Hand geht. Angefangen beim Transport bis hin zur Anwendung auf dem Gerüst, egal ob drinnen oder draußen – die HD-Kompaktklasse überzeugt bei jedem Einsatz.
1. Mobilität
Durch die geringe Größe, das reduzierte Gewicht und den neuen Tragegriff lassen sich die Geräte der HD-Kompaktklasse unkompliziert verladen und transportieren. Zusätzliche Gleitkufen auf der Geräterückseite garantiereneine gute Treppengängigkeit.
2. Benutzerfreundlichkeit
Dank dem komfortabel per Knopfdruck ein- und ausfahrbaren Schubbügel ist die HD-Kompaktklasse mit einem Handgriff einsatzbereit und benötigt in der Lagerung oder beim Transport kaum Platz. Das unkomplizierte An/Aus-Schaltsystem im oberen Gerätebereich macht die Bedienung einfach und schont zugleich den Rücken.
3. Qualität
Das automatische Druckentlastungssystem reduziert die Belastung der Pumpe und erhöht so merklich die Lebensdauer des Geräts. Ein leicht zugänglicher und unkompliziert zu reinigender Filter am Wasserzulauf schützt die Pumpe zusätzlich vor Verschmutzungen.
4. Zubehöraufbewahrung
Eine Gummilasche zur sicheren Fixierung des HD-Schlauchs sowie die integrierte Strahlrohrhalterung mit Transport- und Parkposition erleichtern die Handhabung und verhindern Geräte schäden. Die Aufbewahrung der Drei fachund Rotordüse erfolgt in separaten Düsenfächern, eine M 18 × 1,5-Verschraubung ermöglicht die Aufbewahrung eines Flächenreinigers direkt am Gerät.
5. Flexibilität
Die HD-Kompaktklasse ist flexibel einsetzbar und auf den Betrieb in stehender und liegender Position ausgelegt. Für ein Maximum an Sicherheit befi nden sich die Räder beim Einsatz in waagrechter Position in der Luft, wodurch ein Wegrollen verhindert wird.
6. Ergonomie
Durch die automatische Druckentlastung werden die Abzugskräfte an der Pistole erheblich reduziert und der Bedienkomfort erhöht. Die Reinigungsmitteldosierung befindet sich gut zugänglich in der Front des Geräts, der dazugehörige Schlauch lässt sich leicht verstauen.
Passen perfekt: unser Zubehör und Reinigungsmittel.
Bei Kärcher achten wir ganz besonders darauf, nicht nur die bestmöglichen Geräte für Sie zu entwickeln, sondern Ihnen auch das optimale Zubehör an die Hand zu geben. Für ganzheitliche Reinigungslösungen, wie Sie sie nur bei Kärcher bekommen.
Easy-Press-Pistole und Edelstahl-Strahlrohr
Kräfte sparend: die ergonomisch geformte Hochdruckpistole mit reduzierten Abzugs- sowie Haltekräften. Eine zusätzliche Softgrip-Beschichtung im Griffbereich garantiert eine angenehm weiche Haptik und maximalen Komfort. Das flexible Edelstahl-Strahlrohr lässt sich selbst unter Druck mühelos um 360° drehen. So können auch schwer zu reinigende Stellen, wie der Radkasten eines Fahrzeugs, problemlos erreicht werden.
Flächenreiniger (optional)
Mit dem optionalen Flächenreiniger erreichen Sie eine bis zu zehn Mal höhere Leistung als mit dem herkömmlichen Hochdruckstrahl. Optimal für die Reinigung von Flächen sowohl im Innen- als auch Außenbereich.
Schaumlanze (optional)
Ein handliches Schaumsystem mit verstellbarem Strahlwinkel und direkt an der Lanze befestigtem 1-Liter-Reinigungsmittel-Behältnis – für ein zügiges und gleichmäßiges Auftragen. Die Dosierung erfolgt stufenlos per Drehknopf.
Aufsteckbare Waschbürste (optional)
Zur schonenden und gründlichen Entfernung von Feinstaub und Graufilmen auf allen Oberflächen. Mit nur einem Handgriff kann die Bürste direkt auf der Dreifachdüse des Geräts angebracht werden
Schnellkupplung (optional)
Viele Zubehöre lassen sich über eine Schnellkupplung montieren: zügig, unkompliziert und dennoch stabil.
