Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Kaltwasser-Hochdruckreiniger – kalte Dusche für hartnäckigen Schmutz Geräte, Fahrzeuge und Gebäude täglich reinigen: Mit Druck und hoher Fördermenge entfernen Kaltwasser-Hochdruckreiniger auch festen Schmutz. Ideal für die Reinigung von Großflächen.
Superklasse
Die Besten auf ihrem Gebiet. Unsere Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Superklasse kommen dort zum Einsatz, wo kompromisslose Höchstleistung gefragt ist. Robust und langlebig gebaut beseitigen sie bestens ausgestattet selbst hartnäckigsten Schmutz. Ob in der Landwirtschaft, auf dem Bau, in der Industrie oder im kommunalen Einsatz – hier ist maximale Performance gefragt. Druck, Durchflussmengen und Ausstattung der Superklasse sind perfekt aufeinander abgestimmt.
Mittelklasse
Gut ausgerüstet für lange und raue Einsätze: Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Mittelklasse reinigen Geräte, Fahrzeuge oder Betriebsgelände schnell und zuverlässig.
Kompaktklasse
Leicht und leistungsfähig: Die Allround-Reinigungsgeräte der Kompaktklasse säubern Hof und Werkstatt in kürzester Zeit. Sie überzeugen durch Druck, Fördermenge und Standzeit.
Spezialklasse
Ausgestattet für den leichten Transport auf besonders schwierigem Gelände: Die Spezialklasse von Kärcher entfernt an schwer zugänglichen Stellen hartnäckigen Schmutz.
Expertklasse
Robuste Bauweise, hochwertige Komponenten, lange Lebensdauer, zuverlässige Leistung, einfachste Bedienung: Hochdruckreiniger aus der Expertklasse konzentrieren sich gekonnt auf das Wesentliche und vereinen die Ansprüche von Profianwendern mit einem außergewöhnlich guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Damit eignen sie sich ideal für spontane Einsätze im Handwerk, auf Baustellen und in der Werkstatt.
Portable
Bei den neuen Kärcher Kaltwasser-Portable-Hochdruckreinigern wurden Bauraum und Gewicht auf das Minimum reduziert. Dadurch sind die Geräte komfortabel und sicher zu transportieren und somit der ideale mobile Begleiter für alle Einsatzorte.
Verbrennungsmotor
Wenn kein Strom vorhanden ist, garantieren Hochdruckreiniger mit Verbrennungsmotor – wahlweise auch mit Biodiesel betrieben – für höchste Flexibilität und Unabhängigkeit.
HD-Trailer
Leistungsstarke Benzin- oder Dieselmotoren sowie ein 1000-Liter-Wassertank garantieren mindestens eine Stunde volle Hochdruckleistung bei anspruchsvollen Reinigungsaufgaben. Ideal auf Baustellen, in kommunalen Betrieben oder zur Vermietung an weitere professionelle Anwender. Vielseitig konfigurierbares Gerät, äußerst robust und sehr einfach zu bedienen.
FÜR ALLE EXPERTEN!
Jetzt unseren Kärcher-Professional Newsletter abonnieren und keine Produktneuheiten und Branchentrends mehr verpassen.
Sie können Ihre Einwilligung zum Erhalt des Newsletters jederzeit widerrufen, indem Sie auf den Abmeldelink am Ende der Mail klicken.
Beratung, Service und Verkauf
Händlersuche: Kärcher Professional Kaltwasser-Hochdruckreiniger erhalten Sie bei allen Kärcher Fachhändlern.
Kontakt zu Kärcher: Nutzen Sie hierzu gerne unser Kontaktformular.
Professional-Newsletter: Wenn Sie zukünftig über Produktneuheiten und Aktionen von Kärcher informiert werden wollen, melden Sie sich jetzt zu unserem gewerblichen Newsletter an.