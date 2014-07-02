Das Spitzenmodell in Serie

Um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sind nur die besten Materialien gut genug. Deshalb werden die Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Superklasse mit keramikbeschichteten Kolben, einem Messing-Zylinderkopf sowie langsam laufenden wasser- und luftgekühlten Motoren ausgestattet. Zudem setzt der neue Ultra Guard-Schlauch neue Maßstäbe in puncto Belastbarkeit. Auch der Wirkungsgrad der Pumpe wurde im Vergleich zum Vormodell gesteigert, wodurch eine Drucksteigerung von bis zu 15 Prozent an der Düse erreicht wird.