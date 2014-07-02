Superklasse
Macht großflächig Druck.
Die Besten auf ihrem Gebiet. Unsere Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Superklasse kommen dort zum Einsatz, wo kompromisslose Höchstleistung gefragt ist. Robust und langlebig gebaut beseitigen sie bestens ausgestattet selbst hartnäckigsten Schmutz. Ob in der Landwirtschaft, auf dem Bau, in der Industrie oder im kommunalen Einsatz – hier ist maximale Performance gefragt. Druck, Durchflussmengen und Ausstattung der Superklasse sind perfekt aufeinander abgestimmt.
HD-SUPERKLASSE: VON PROFESSIONALS FÜR PROFESSIONALS GEMACHT
Die Superklasse-Geräte sind echte Superhelden auf ihrem Gebiet.
Ergonomisch und innovativ. Sie bieten Innovation und Qualität auf höchstem Niveau und sorgen für kompromisslose Effizienz bei hervorragender Bedienfreundlichkeit.
Ergonomische Superklasse
Ausgezeichnete Ergonomie für die tägliche Anwendung: Unsere Geräte der neuen Kaltwasser-Superklasse vereinen alle Innovationen, die das Arbeiten erleichtern und den Reinigungsprozess noch effizienter machen.
Zusätzlich ist das Gerät mit der ergonomischen EASY!Force Advanced-Pistole, einer 1050-mm-Lanze und Servo Control ausgestattet. Das Zubehör wird praktisch mithilfe zahlreicher Aufbewahrungsmöglichkeiten wie der Kängurutasche oder einstellbaren Haken verstaut.
Das Spitzenmodell in Serie
Um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sind nur die besten Materialien gut genug. Deshalb werden die Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Superklasse mit keramikbeschichteten Kolben, einem Messing-Zylinderkopf sowie langsam laufenden wasser- und luftgekühlten Motoren ausgestattet. Zudem setzt der neue Ultra Guard-Schlauch neue Maßstäbe in puncto Belastbarkeit. Auch der Wirkungsgrad der Pumpe wurde im Vergleich zum Vormodell gesteigert, wodurch eine Drucksteigerung von bis zu 15 Prozent an der Düse erreicht wird.
Höchste Mobilität
Die Geräte der Kaltwasser-Superklasse überzeugen durch ihre äußerst kompakte Bauweise und das aufrechte Konzept – eine Besonderheit in dieser Leistungsklasse. Dank integrierter Griffe lässt sich die Maschine einfach und praktisch transportieren oder mittels Kran verladen und ist daher überall einsetzbar. Zudem lassen sich Rüstzeiten durch die automatische Schlauchtrommel um über
50 Prozent reduzieren. Das spart Zeit und macht das Gerät in Sekundenschnelle einsatzbereit. Ebenfalls besitzt das Gerät zahlreiche Zubehör-Aufbewahrungsmöglichkeiten.
Einfach in der Anwendung
Unsere neuen Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Superklasse sind die Stärksten auf ihrem Gebiet und einfach zu warten. Die innovativen und gleichsam langlebigen Geräte bieten ein Maximum an Benutzerfreundlichkeit. In der Anwendung überzeugen sie durch beste Ergonomie, eine einfache Nutzung, eine Ölfüllstandsanzeige, eine Ölauslaufrinne, einen leicht zu reinigender Wasserfilter, eine schwenkbare Pumpe und durch einen Aufbau in Modulen.
Innovation auf höchstem Niveau
Die neuen Superklasse-Kaltwasser-Hochdruckreiniger stecken voller Innovationen und Neuentwicklungen. Die neu entwickelte Vibrasoft Rotationsdüse reduziert Vibrationen und Geräusche um bis zu 30 Prozent. Eine automatische Schlauchtrommel mit 20 Meter Hochdruckschlauch schafft Erleichterung und Schnelligkeit im Reinigungsprozess. Sie lässt sich selbst unter hohem Druck in einem Neigungswinkel von bis zu 45° bedienen.
Echte Nachhaltigkeit
Besonders bei der Reinigung spielt Nachhaltigkeit eine bedeutsame Rolle. Unsere Hochdruckreiniger werden aus hochwertigen Materialien in einer CO2-neutralen Fabrik in Deutschland gefertigt, sind robust und trotzen problemlos selbst härtesten Bedingungen. Sie arbeiten zuverlässig bei einer langen Lebensdauer und sind dabei einfach zu warten. Für noch mehr Effizienz sorgt zusätzlich ein bis zu 15 Prozent stärkerer Düsendruck im Vergleich zum Vormodell.
FÜR ALLE EXPERTEN!
Jetzt unseren Kärcher-Professional Newsletter abonnieren und keine Produktneuheiten und Branchentrends mehr verpassen.
Sie können Ihre Einwilligung zum Erhalt des Newsletters jederzeit widerrufen, indem Sie auf den Abmeldelink am Ende der Mail klicken.
Beratung, Service und Verkauf
Händlersuche: Kärcher Professional Kaltwasser-Hochdruckreiniger erhalten Sie bei allen Kärcher Fachhändlern.
Kontakt zu Kärcher: Nutzen Sie hierzu gerne unser Kontaktformular.
Professional-Newsletter: Wenn Sie zukünftig über Produktneuheiten und Aktionen von Kärcher informiert werden wollen, melden Sie sich jetzt zu unserem gewerblichen Newsletter an.