Dampfreiniger

Die Dampfreiniger von Kärcher sorgen im ganzen Haushalt für ein sauberes Vergnügen und Ihre ganze Familie kann sicher sein, dass alles porentief rein wird – ganz ohne Chemie. Dank der Top-Reinigungsperformance beseitigt der Dampf bis zu 99,999 %* der Viren sowie 99,99 %** aller haushaltsüblichen Bakterien und sorgt für ein hygienisches und gesundes Wohnumfeld. Ganz gleich, ob in der Küche, im Bad, auf Böden oder auch beim Bügeln macht Kärcher richtig Dampf und liefert Spitzenergebnisse. Entdecken Sie jetzt die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten!

Filter
Aufheizzeit (min)
Heizleistung (W)
Flächenleistung (m²)
Max. Dampfdruck (bar)
  • Produkte vergleichen
  • |
0 Produkte
Person reinigt Holzboden mit Kärcher Dampfreiniger

Mit Dampf gegen Viren* und Bakterien**

Einfach und effektiv gegen Bakterien und behüllte Viren: heißer Wasserdampf. Der kraftvolle Dampfausstoß, die hohe Dampftemperatur, leistungsstarke Düsen und stark erhitzte Reinigungstücher sorgen dafür, dass Kärcher Dampfreiniger bis zu 99,999 %* der behüllten Viren, wie Influenzaviren, sowie 99,99 %** der haushaltsüblichen Bakterien auf Hartflächen, Armaturen, Fliesen, Spiegel usw. beseitigen können.

 

  • Hygienische und porentiefe Sauberkeit durch Dampf – ganz ohne Chemie, nur mit Leitungswasser
  • Beseitigung von bis zu 99,999 %* der behüllten Viren sowie 99,99 %** der haushaltsüblichen Bakterien auf glatten Hartflächen
  • Höhere Reinigungsleistung als herkömmliche manuelle Reinigungsmethoden mit Reinigungsmittel
  • Hohe Dampftemperatur, starke Dampfentwicklung

Sie haben die Wahl

Der Dampfglätter

Der Dampfglätteraufsatz bietet eine schnelle und effektive Lösung, um Kleidung von Falten und Knittern zu befreien. Kompatibel mit allen Kärcher Dampfreinigern mit Zubehöraufnahme.

Kärcher Dampfglätter

SC 5 EasyFix

Beseitigt selbst hartnäckigsten Schmutz dank der innovativen VapoHydro-Funktion (Heißwasser-Zuschaltung). Zudem ermöglicht die vierstufige Dampfmengenregulierung die perfekte Einstellung für die jeweilige Oberfläche und den jeweiligen Verschmutzungsgrad. 

Auch als „Iron“-Variante inkl. Dampfdruck-Bügeleisen erhältlich.

Kärcher Dampfreiniger SC 5 EasyFix mit Dampfdruck-Bügeleisen

SC 4 EasyFix

Mit abnehmbarem Tank für die einfache Wiederbefüllung und Bodendüse EasyFix für maximale Reinigungsleistung und einfachen, berührungslosen Tuchwechsel.

Auch als „Iron“-Variante inkl. Dampfdruck-Bügeleisen erhältlich.

Person reinigt Türkgriff mit Kärcher Dampfreiniger SC 4

SC 4 Deluxe

Der SC 4 Deluxe, mit LED-Leuchtring und perfekter Zubehöraufbewahrung, reinigt komfortabel und unterbrechungsfrei dank des permanent wiederbefüllbaren, abnehmbaren Wassertanks.

SC 4 Deluxe EasyFix

SC 3 EasyFix

Mit einer Aufheizzeit von nur 30 Sekunden ist er sofort startklar und kann permanent wiederbefüllt werden. Das innovative Entkalkungssystem erspart das manuelle Entkalken.

Person reinigt Parkettboden mit SC 3 EasyFix

SC 3 Upright

Mit 3-stufiger Dampfmengenregulierung für unterschiedliche Bodenbeläge und Auffrischen von Teppichen dank Teppichgleiter. Der Premium-Dampfmopp hat einen abnehmbaren, permanent befüllbaren Wassertank für pausenloses Reinigen. Dank Entkalkungstechnologie ist kein zusätzliches Entkalken nötig.

Person reinigt Küchenboden mit Kärcher SC 3 Upright EasyFix

SC 3 Deluxe

Nur 30 Sekunden Aufheizzeit: Der SC 3 Deluxe, mit LED-Leuchtring und perfekter Zubehöraufbewahrung, reinigt unterbrechungsfrei dank des permanent befüllbaren Wassertanks.

SC 3 Deluxe EasyFix

SC 2 EasyFix

Die perfekte Einstiegslösung in die Welt der Dampfreinigung – mit allen wesentlichen Funktionen. Das multifunktionale Zubehör kann praktischerweise direkt am Gerät aufbewahrt werden.

Person reinigt Tisch mit Kärcher Dampfreiniger SC 2 EasyFix

SC 2 Upright

Mit der 2-stufigen Dampfmengenregulierung können sowohl Hartböden als auch versiegelte Holzböden gereinigt werden. Leitungswasser in den Tank füllen und 30 Sekunden später loslegen. Die Entkalkungstechnologie mit der austauschbaren Entkalkungskartusche sorgt für eine einfache Wartung ohne zusätzliches Entkalken.

SC 2 Upright EasyFix reinigt den Badezimmerboden

SC 2 Deluxe

Der kompakte SC 2 Deluxe mit LED-Leuchtring zur Anzeige des Betriebsmodus. Ideal für sämtliche Hartflächen im gesamten Haushalt.

Frau reinigt Badezimmer mit Kärcher Dampfreiniger SC 2 Deluxe EasyFix

SC 1 Upright

Klein, schmal, leicht und schnell einsatzbereit. Der Einstiegs-Dampfmopp ist in nur 30 Sekunden aufgeheizt, und der Frischwassertank kann zum Befüllen jederzeit
abgenommen werden. Für eine lange Lebensdauer sorgt eine Entkalkungskartusche im Gerät. Auch das Parken und Abstellen des Dampfreinigers ist sehr komfortabel: Das Gerät bleibt allein aufrecht stehen.

Kärcher Dampfreiniger SC 1 Upright

Dampfreiniger - der bessere Wischmopp***

Der Boden ist ein wahrer Tummelplatz. Leider nicht nur für krabbelnde Babys, spielende Kinder und Haustiere, sondern auch für Bakterien, Viren und Schmutz. Dampfreiniger sind dagegen die perfekte Lösung. Auf Hartflächen wie Stein, Fliesen, PVC, Laminat oder versiegeltem Parkett sorgen sie zuverlässig für hygienische Reinheit, ohne chemische Rückstände zu hinterlassen. Die mit Lamellen versehene Bodendüse EasyFix stellt sicher, dass der Dampf sehr lange direkt am Boden bleibt und dort seine maximale Wirkung entfaltet. Das saubere Ergebnis: Bis zu 99,999 %* der behüllten Viren sowie 99,99 %** der haushaltsüblichen Bakterien werden beseitigt. Damit sind Kärcher Dampfreiniger wesentlich hygienischer als ein herkömmlicher Wischmopp***. Dank des Teppichgleiters lassen sich auch Teppichböden bequem mit dem Kärcher Dampfreiniger auffrischen.

icon_arrow

Mit Volldampf den Haushalt erledigen - mit den Kärcher Dampfreinigern

Küchenreinigung

Ob Armaturen, Wandfliesen, Glas- oder Kunststoffflächen, Abzugshaube, Herd oder Spüle: Der Dampfreiniger macht die Küche hygienisch sauber – ohne großen Kraftaufwand und ohne chemische Rückstände.

Person reinigt Boden mit Kärcher Dampfreiniger

Bodenreinigung

Bei der Reinigung von Hartbodenbelägen wie Stein, Fliesen, PVC, Laminat oder versiegeltem Parkett sorgt der Dampfreiniger für hygienische Sauberkeit – ohne chemische Rückstände.

Person reinigt Badezimmer mit Kärcher Dampfreiniger

Badreinigung

Auch bei der Reinigung von Wandfliesen, Glas- und Spiegelflächen, Fenstern, Armaturen, Duschkabinen, Fugen oder Ritzen machen die Dampfreiniger einen perfekten Job und sorgen für absolute hygienische Sauberkeit.

KNOW HOW: BAD REINIGEN

In kaum einem Raum im Haus wird so stark auf Sauberkeit und Hygiene geachtet wie im Bad. Über die richtige Reinigung von Toilette, Fliesen, Badewanne, Dusche, Waschbecken & Co. gibt es viele Meinungen. Mit diesen Expertentipps haben Schmutz und hartnäckiger Kalk im Badezimmer keine Chance.

ZUM KÄRCHER KNOW HOW
Know_How_Bad_reinigen

Ein Dampfreiniger für jeden Zweck – dank umfassendem Zubehör

Das umfangreiche Zubehörangebot für die Kärcher Dampfreiniger ermöglichen eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten im ganzen Haushalt.

Frau bügelt mit Kärcher Dampfdruck-Bügeleisen

Dampfdruck-Bügeleisen
Boden mit Dampf reinigen

Hand- und Bodendüsen
Person reinigt Küchenoberfläche mit Dampfreiniger mit Mikrofasertuch-Aufsatz

Tuchsets
Reinigung des Wasserhahns mit Dampfreiniger mit Bürstenaufsatz

Bürstenaufsätze
Person reinigt Badezimmer mit Kärcher Dampfreiniger

Dampfschläuche
Reinigung Türklinke mit Kärcher Dampfreiniger

Zubehörsets
Fensterreinigung mit dem Dampfreiniger

Sonstiges
Entkalkungsmittel

Entkalkungsmittel
Zu den Zubehören

Sie haben den passenden Dampfreiniger gefunden?

Finden Sie Ihren passenden Händler über unsere Händlersuche oder nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf. 

Kontakt

Händlersuche

Händlersuche

Mit der einfachen Händlersuche finden Sie schnell und bequem einen Händler auch in Ihrer Nähe.

Händlersuche
karriere icon

Beratung von Experten

Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf und wir beraten Sie gerne kostenlos und unverbindlich.

Zur Beratung
Newsletter

Newsletter

Mit dem Kärcher Newsletter erhalten Sie regelmäßig alle Neuigkeiten zu Produkten, Services und Aktionen aus der Welt von Kärcher Deutschland.

ZUM KÄRCHER NEWSLETTER ANMELDEN

* Bei der punktuellen Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger, d. h. einer Bedampfungsdauer von 30 Sekunden auf maximaler Dampfstufe bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche, können 99,999 % der behüllten Viren, wie Influenzaviren (mit Ausnahme des Hepatitis-B-Virus), auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen entfernt werden (Testkeim: Modifiziertes Vacciniavirus Ankara).

** Bei der Reinigung mit einer Reinigungsgeschwindigkeit von 30 cm/s auf maximaler Dampfstufe und bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche werden 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen abgetötet (Testkeim: Enterococcus hirae).

*** Bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger ist die Reinigungsleistung besser als bei der Reinigung mit einem manuellen Mopp und Reinigungsmittel. Getestet nach internationalen Leistungsstandards.