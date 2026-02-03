Reiner, gesunder Schlaf dank des VCH 4 UVClean. Matratzen beherbergen Millionen von Milben und Bakterien, die Allergien auslösen und den Schlaf stören können, deshalb reicht sichtbare Sauberkeit hier nicht aus. Der VCH 4 UVClean entfernt effektiv sichtbare und unsichtbare Partikel wie Milben und Allergene aus Ihren Matratzen und textilen Oberflächen und sorgt somit für eine gründliche Tiefenreinheit. Der Matratzenreiniger kombiniert dafür effizient 3 leistungsstarke Technologien. Durch kraftvolles Vibrieren der Klopfwalze werden tiefsitzender Schmutz, Hautschuppen und Milben aus den Matratzenfasern gelöst und an die Oberfläche geholt. Danach saugt der leistungsstarke Motor die gelösten Partikel kompromisslos auf und schließt sie sicher im Schmutzbehälter ein. Während gleichzeitig das integrierte UV-C-Licht bis zu 99,9 Prozent aller Bakterien und Milben an der Oberfläche neutralisiert. Diese Kombination sorgt für eine tiefenwirksame und gesundheitlich unbedenkliche Sauberkeit in allen Matratzen, Kissen und anderen textilen Oberflächen.