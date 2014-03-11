Das Profi Sortiment für gewerbliche und industrielle Anwender jeder Branche
Wir bieten mit unserem Professional Sortiment die Komplettlösung für Ihre Reinigungsaufgabe, als funktionelles, abgestimmtes System – innovative und effiziente Branchenlösungen. Robust und zuverlässig. Effizient und wirtschaftlich. Leicht und leise. Handlich und hygienisch einwandfrei. Das Kärcher System. Für Profis von Profis.
Original-Zubehör
Mit dem Kärcher Original-Zubehör optimieren Sie die Leistung und erweitern den Einsatzbereich Ihrer Reinigungsgeräte.
Reinigungsmittel
Zusammen mit genau auf bestimmte Aufgaben abgestimmten Reinigungsmitteln bringen Kärcher Geräte Höchstleistung.
Kärcher Professional Produktberater
Was immer Sie sich vornehmen, wir haben das richtige Professional Gerät für Sie. Mit unserem Produktberater finden Sie im Handumdrehen genau die Ausstattung, die optimal zu Ihrer konkreten Reinigungsaufgabe passt.ZUM KÄRCHER PRODUKTBERATER
Lösungen, die auf Ihre Branche zugeschnitten sind.
PRODUKTNEUHEITEN AUS DEM BEREICH PROFESSIONAL
Entdecken Sie alle Neuheiten aus dem Professional Sortiment im Bereich Hochdruckreiniger, Scheuersaugmaschinen, Industriesauger, Nass- und Trockensauger, Kehrmaschinen und vieles mehr.
B2B ONLINESHOP MYKÄRCHER BUSINESS
Die neu gestaltete Online-Plattform und der Shop bieten Geschäftskunden wie Ihnen einen klaren Überblick über Ihre Preise, Bestellungen und Rechnungen.
Kärcher vor Ort
Finden Sie schnell und bequem Kärcher Händler oder Niederlassungen in Ihrer Nähe.
Connected cleaning
Entdecken Sie die Welt der vernetzten Reinigung.
Produktbewertungen
Jetzt Ihr Kärcher Gerät bewerten und eins von fünf tollen Kärcher Geräten gewinnen!
Ersatzteile Professional
Hier finden Sie Ersatzteile für Ihr Kärcher Professional-Gerät.
Auszeichnungen
Erfahren Sie mehr über unsere aktuellen Produkt-Auszeichnungen.
Aktionen
Aktuelle Aktionen für gewerbliche Anwender.
Mietgeräte
Der Mietpark von Kärcher bietet Ihnen maximale Flexibilität in jedem Bereich.
Beratung, Service und Verkauf
Händlersuche: Kärcher Professional Geräte erhalten Sie bei allen Kärcher Fachhändlern.
Kontakt zu Kärcher: Nutzen Sie hierzu gerne unser Kontaktformular.
Professional-Newsletter: Wenn Sie zukünftig über Produktneuheiten und Aktionen von Kärcher informiert werden wollen, melden Sie sich jetzt zu unserem gewerblichen Newsletter an.