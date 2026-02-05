Nur unsere innovativsten und leistungsstärksten Produkte tragen die originalgetreue Unterschrift von Technikpionier und Firmengründer Alfred Kärcher als besonderes Designelement, so wie der FC 8 Smart Signature Line: Auf einen Blick ist er als bestes Gerät seiner Kategorie erkennbar. Auf dem Boden sorgt der akkubetriebene Hartbodenreiniger für makelloses WOW – und das in der Hälfte der üblichen Zeit.** Dank zwei gegenläufig rotierender Duo!Move Walzenpaare und Hygienic!Spin+ Funktion beseitigt er bis zu 99,9 % aller Bakterien*** und entfernt zudem trockenen und feuchten Alltagsschmutz ganz ohne Vorsaugen. Unser Topmodell ist mit attraktivem LCD-Display und App-Verbindung ausgestattet zur smarten Unterstützung bei Ihren Reinigungsaufgaben. Einfache Schritt-für-Schritt-Anleitungen auf dem Display informieren schnell über alles, was Sie über Ihr Gerät wissen müssen. Über die App können eine Vielzahl an Reinigungsmodi, optimal abgestimmt auf verschiedene Bodenarten, an das Gerät übertragen und auf dem Display ausgewählt werden. Zusätzlich sind für die Wassermenge und die Walzendrehzahl individuelle Anpassungen über die App möglich.