EDI Banner

    Das Home & Garden Sortiment für private Anwender

    Mit unseren Lösungen für Haus und Garten (Innen- und Außenreinigung) möchten wir Ihnen dabei helfen, die Aufgaben des Alltags einfacher zu meistern. Von Hochdruckreiniger, Dampfreiniger über Fenstersauger bis hin zu Kehrmaschinen und Bewässerungssysteme – wir bieten für jede Reinigungsaufgabe die passende Lösung!

    Kärcher Hochdruckreiniger

    Hochdruckreiniger

    Kärcher Mobile Reinigung

    Mobile Reinigung

    Kärcher Elektrischer Eiskratzer

    Elektrischer Eiskratzer

    Kärcher Terrassenreiniger

    Terrassenreiniger

    Kärcher Gartengeräte

    Gartengeräte

    Kärcher Mähroboter

    Mähroboter

    Kärcher Kehrmaschinen

    Kehrmaschinen

    Kärcher Bewässerungssysteme

    Bewässerungssysteme

    Kärcher Pumpen

    Pumpen

    Kärcher Nass-/Trockensauger

    Nass-/Trockensauger

    Kärcher Asche- und Trockensauger

    Asche- und Trockensauger

    Kärcher Waschsauger

    Waschsauger

    Kärcher Akku-Fensterreiniger

    Akku-Fensterreiniger

    Kärcher Sauger

    Sauger

    Kärcher Akku-Besen

    Akku-Besen

    Kärcher Dampfreiniger

    Dampfreiniger

    Kärcher Dampfsauger

    Dampfsauger

    Kärcher Elektrischer Wischmopp

    Elektrischer Wischmopp

    Kärcher Hartbodenreiniger

    Hartbodenreiniger

    Kärcher Saugwischer

    Saugwischer

    Kärcher Wisch- und Saugroboter

    Wisch- und Saugroboter

    Kärcher Luftreiniger

    Luftreiniger

    Kärcher Merchandising

    Merchandising

    Unsere Indoor Produkthighlights für ein sauberes Zuhause

    Nie wieder "Ärmel hochkrempeln". Mit unseren Tipps und den passenden Kärcher Reinigungsgeräten für den Innenbereich wird die Reinigung schnell, einfach und effizient. So haben Sie mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben, während Ihr Zuhause in neuem Glanz erstrahlt. Mit den innovativen Geräten von Kärcher wird Putzen zum Kinderspiel. Überzeugen Sie sich selbst!

    Produktneuheiten

    PRODUKTNEUHEITEN AUS DEM BEREICH HOME & GARDEN

    Entdecken Sie alle Neuheiten aus dem Home & Garden Sortiment im Bereich Hochdruckreiniger, Hartbodenreiniger, Dampfreiniger, Gartengeräte, Fenstersauger und vieles mehr. 

    ZU DEN NEUHEITEN
    Know How

    PUTZ- UND PFLEGETIPPS FÜR HAUS UND GARTEN

    Hier finden Sie wertvolle Putz- und Pflegetipps für den Hausputz und die Pflege ihrer eigenen vier Wände sowie für Ihren Garten oder Ihr Fahrzeug. Machen Sie sich das Leben einfacher mit unseren Helfern für Innen und Außen.

    ZU DEN TIPPS
    Originalzubehör

    Original-Zubehör

    Mit dem Kärcher Original-Zubehör optimieren Sie die Leistung und erweitern den Einsatzbereich Ihrer Reinigungsgeräte.                                                                                                                     

    ZUBEHÖR
    Reinigungsmittel

    Reinigungsmittel

    Die exakt auf die Geräte abgestimmten Reinigungsmittel garantieren nicht nur optimale Reinigungsergebnisse, sondern sparen zudem Wasser, Zeit und Energie.

    Reinigungsmittel
    Ersatzteile

    Ersatzteile

    Reparieren anstatt wegwerfen! Bestellen Sie jetzt Ihr Ersatzteil ganz einfach und bequem in unserem Onlineshop.                                                                                                                  

    ERSATZTEILE

    Kärcher vor Ort

    Finden Sie schnell und bequem Kärcher Händler, Niederlassungen oder Clean Parks in Ihrer Nähe.

    Aktionen

    Aktuelle Aktionen für private und gewerbliche Anwender.

    Produktbewertungen

    Jetzt Ihr Kärcher Gerät bewerten und eins von fünf tollen Kärcher Geräten gewinnen!

    Auszeichnungen

    Erfahren Sie mehr über unsere aktuellen Produkt-Auszeichnungen.

    Kärcher Know How

    Putz- und Pflegetipps für Haus und Garten.

    Newsletter

    Immer informiert – jetzt abonnieren & 10 % Gutschein im Onlineshop sichern!

    Home & Garden App

    Der Reinigungsexperte für die Hosentasche. Einfach herunterladen und los geht die smarte Steuerung von Heim und Garten.

    FAQs – Fragen und Antworten

    Fragen und Antworten zu unseren Produkten.

    Ersatzteile Home & Garden

    Hier finden Sie Ersatzteile für Ihr Kärcher Home & Garden-Gerät.

    Akkuplattform „Battery Power“

    Garten- und Reinigungsgeräte der Akkuplattform „Battery Power“.

    Produktneuheiten Home & Garden

    Entdecken Sie neue Kärcher Produkte aus dem Bereich Home & Garden.