Das Home & Garden Sortiment für private Anwender
Mit unseren Lösungen für Haus und Garten (Innen- und Außenreinigung) möchten wir Ihnen dabei helfen, die Aufgaben des Alltags einfacher zu meistern. Von Hochdruckreiniger, Dampfreiniger über Fenstersauger bis hin zu Kehrmaschinen und Bewässerungssysteme – wir bieten für jede Reinigungsaufgabe die passende Lösung!
Unsere Indoor Produkthighlights für ein sauberes Zuhause
Nie wieder "Ärmel hochkrempeln". Mit unseren Tipps und den passenden Kärcher Reinigungsgeräten für den Innenbereich wird die Reinigung schnell, einfach und effizient. So haben Sie mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben, während Ihr Zuhause in neuem Glanz erstrahlt. Mit den innovativen Geräten von Kärcher wird Putzen zum Kinderspiel. Überzeugen Sie sich selbst!
PRODUKTNEUHEITEN AUS DEM BEREICH HOME & GARDEN
Entdecken Sie alle Neuheiten aus dem Home & Garden Sortiment im Bereich Hochdruckreiniger, Hartbodenreiniger, Dampfreiniger, Gartengeräte, Fenstersauger und vieles mehr.
PUTZ- UND PFLEGETIPPS FÜR HAUS UND GARTEN
Hier finden Sie wertvolle Putz- und Pflegetipps für den Hausputz und die Pflege ihrer eigenen vier Wände sowie für Ihren Garten oder Ihr Fahrzeug. Machen Sie sich das Leben einfacher mit unseren Helfern für Innen und Außen.
Original-Zubehör
Mit dem Kärcher Original-Zubehör optimieren Sie die Leistung und erweitern den Einsatzbereich Ihrer Reinigungsgeräte.
Reinigungsmittel
Die exakt auf die Geräte abgestimmten Reinigungsmittel garantieren nicht nur optimale Reinigungsergebnisse, sondern sparen zudem Wasser, Zeit und Energie.
Ersatzteile
Reparieren anstatt wegwerfen! Bestellen Sie jetzt Ihr Ersatzteil ganz einfach und bequem in unserem Onlineshop.
Kärcher vor Ort
Finden Sie schnell und bequem Kärcher Händler, Niederlassungen oder Clean Parks in Ihrer Nähe.
Aktionen
Aktuelle Aktionen für private und gewerbliche Anwender.
Auszeichnungen
Erfahren Sie mehr über unsere aktuellen Produkt-Auszeichnungen.
Kärcher Know How
Putz- und Pflegetipps für Haus und Garten.
Home & Garden App
Der Reinigungsexperte für die Hosentasche. Einfach herunterladen und los geht die smarte Steuerung von Heim und Garten.
FAQs – Fragen und Antworten
Fragen und Antworten zu unseren Produkten.
Ersatzteile Home & Garden
Hier finden Sie Ersatzteile für Ihr Kärcher Home & Garden-Gerät.
Akkuplattform „Battery Power“
Garten- und Reinigungsgeräte der Akkuplattform „Battery Power“.
Produktneuheiten Home & Garden
Entdecken Sie neue Kärcher Produkte aus dem Bereich Home & Garden.