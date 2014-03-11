Unsere Indoor Produkthighlights für ein sauberes Zuhause

Nie wieder "Ärmel hochkrempeln". Mit unseren Tipps und den passenden Kärcher Reinigungsgeräten für den Innenbereich wird die Reinigung schnell, einfach und effizient. So haben Sie mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben, während Ihr Zuhause in neuem Glanz erstrahlt. Mit den innovativen Geräten von Kärcher wird Putzen zum Kinderspiel. Überzeugen Sie sich selbst!