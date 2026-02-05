Mähroboter
Intelligent. Stark. Autonom.
Unser Mähroboter RCX 6 ist der smarte Helfer für einen perfekt gepflegten Rasen. Die Einrichtung ist schnell und einfach dank RTK-Antenne. Mit intelligenter Navigation fährt der Rasenmäher Roboter RCX 6 dann selbstständig durch Ihren Garten, mäht präzise und überwindet mühelos Steigungen, während er noch schonend zum Rasen ist. Genießen Sie Ihre Freizeit, während sich Ihr RCX vollautomatisch um einen makellosen Rasen kümmert. Dank der intuitiven Bedienung und der praktischen App-Steuerung haben Sie jederzeit und von überall die volle Kontrolle.
Highlights
Mähen mit System
Der Kärcher RCX mäht Ihren Rasen nicht einfach irgendwie, sondern folgt einem intelligenten System. Bahn für Bahn gleitet er über die Fläche und hinterlässt ein gleichmäßiges Schnittbild. Sie haben dabei die volle Kontrolle: Bestimmen Sie den Grad der Überlappung der Bahnen und optimieren Sie so die Effizienz des Mähvorgangs. Oder wählen Sie alternative Mähmuster wie Schachbrett oder diagonale Bahnen, um sichtbare Spuren zu vermeiden. Mit dem Kärcher Rasenmäher Roboter erzielen Sie makellose Ergebnisse – ganz nach Ihren individuellen Wünschen.
Zentimetergenaue Navigation
Der Rasenmähroboter kennt seine Position im Garten auf den Zentimeter genau dank GPS und der leistungsstarken Long-Distance-RTK-Antenne. Selbst über Distanzen von mehreren 100 Metern oder mit Objekten dazwischen wird eine präzise Navigation gewährleistet. Somit steht einem perfekten Mähergebnis nichts mehr im Wege.
Überlegene Traktion
Der RCX meistert Steigungen von bis zu 70 Prozent dank seines leistungsstarken Allradantriebs. So wird sichergestellt, dass selbst in anspruchsvollem Gelände jeder Bereich Ihres Rasens mühelos erreicht und präzise gemäht wird. Gleichzeitig schont der Allradantrieb Ihren Rasen, da er ein Beschädigen der Grasnarbe bei Drehungen verhindert. Genießen Sie einen beeindruckend gepflegten Rasen – ohne Kompromisse.
Intelligente KI-Kamera
Der Mähroboter RCX navigiert dank künstlicher Intelligenz (KI) sicher und zuverlässig durch Ihren Garten. Die Kamera kann dank KI zwischen verschiedenen Hindernissen und Bodenarten unterscheiden und trifft so selbst in komplizierten Gartenlandschaften die richtige Entscheidung. Die KI unterstützt Sie sogar bei der Installation: Stellen Sie den RCX einfach auf den Rasen und lassen Sie die Kamera die Außengrenzen Ihrer Landschaft erkennen. So ist die Installation eines Begrenzungskabels nicht mehr notwendig. Einfacher geht es nicht!
Regensensor
Dank des integrierten Regensensors erkennt der RCX sofort, wenn es regnet, und fährt selbstständig in die Ladestation zurück, bis es wieder trocken ist. Diese Einstellung kann individuell angepasst oder ausgeschaltet werden.
Direkte Fernsteuerung
Mit der App haben Sie die direkte Kontrolle über den RCX. So können Sie gezielt einzelne Bereiche mähen oder den RCX an andere Stellen manövrieren.
Intuitive Bedienung
Durch das übersichtliche LCD-Display können Sie Ihren RCX auch direkt am Gerät steuern. Sie können Einstellungen und Mähzeiten einfach anpassen und erhalten zudem auf einen Blick alle wichtigen Informationen.
Ladestation
Ist der Mähvorgang beendet oder der Akku fast leer, fährt der RCX automatisch zurück zur Ladestation und lädt sich auf. Sobald er wieder einsatzbereit ist, setzt er die Arbeit selbstständig an dem Punkt fort, an dem er aufgehört hat.
Schnitthöhe individuell einstellen
Beim Kärcher RCX 6 können Sie die Schnitthöhe bequem per App zwischen 2 und 10 Zentimetern einstellen. So haben Sie für jeden Bereich automatisch die optimale Schnitthöhe.
Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie einen perfekt gemähten Rasen!
Der intelligente RCX 6 Rasenmäher Roboter erledigt die Arbeit für Sie – ganz ohne Begrenzungskabel. Ausgestattet mit GPS, RTK-Antenne und KI-Kamera navigiert er präzise und effizient, auch auf großen Flächen bis zu 3000 Quadratmeter.. Genießen Sie die Freiheit, die Schnitthöhe (2–10 cm) individuell per App anzupassen. Der RCX 6 erkennt und umfährt Hindernisse intelligent, schützt Tiere und meistert Steigungen bis zu 70 Prozent dank Allradantrieb. Definieren Sie individuelle Zonen und No-go-Areas und passen Sie den Zeitplan, das Fahrverhalten und vieles mehr ganz nach Ihren Wünschen in der App an. Erleben Sie mit dem RCX 6 ein neues Level an Komfort!
DIE OUTDOOR ROBOTS APP
Über WLAN und Bluetooth können Sie Ihren RCX ganz einfach mit der Outdoor Robots App auf Ihrem Smartphone verbinden. Profitieren Sie von einer Vielzahl an Features sowie unseren Expertentipps. Die Kärcher Outdoor Robots App ist Ihr Schlüssel zur einfachen und komfortablen Einrichtung Ihres RCX-Rasenmähroboters. Sie ist essenziell für die Installation und führt Sie Schritt für Schritt durch den Prozess. Laden Sie die App herunter, verbinden Sie sich mit Ihrem RCX und schon kann es losgehen!
Erstellen einer Karte
Mit dem Kärcher RCX erstellen Sie die Karte Ihres Gartens im Handumdrehen. Steuern Sie dazu einfach den RCX per App und fahren Sie die Außengrenzen ab, während der Roboter die Karte erstellt. Alternativ erkennt der RCX den Rasen mit seiner Kamera und generiert die Karte selbstständig.
Optimales Mähverhalten für Ihren Rasen
Passen Sie das Mähverhalten ganz einfach Ihren Wünschen an. Stellen Sie beispielsweise ein, wie stark sich die Mähbahnen überlappen sollen, bestimmen Sie die Schnitthöhe und -richtung oder aktivieren Sie die Kantenmähfunktion. Auch die Regenverzögerung lässt sich bequem anpassen.
Flexibilität für Ihren Zeitplan
Bestimmen Sie die Mähzeiten des Kärcher RCX ganz nach Ihren Bedürfnissen. Legen Sie feste Mähtermine fest oder passen Sie die Zeiten individuell an. Mit bis zu 2 Zeitfenstern pro Tag mäht der RCX Ihren Rasen dann, wenn es Ihnen am besten passt.
Gemeinsame Gerätenutzung
In der App können Sie den Mähroboter ganz einfach mit anderen Personen teilen. So kann jedes Familienmitglied den RCX bedienen und die Einstellungen anpassen.
Gezieltes Mähen per Fernsteuerung
Verwandeln Sie Ihr Smartphone in eine Fernbedienung für Ihren Rasen! Mit dem Kärcher RCX können Sie den Mähroboter manuell steuern und gezielt bestimmte Bereiche mähen.
Rundum-Sorglos-Paket für Ihren Mähroboter
Investieren Sie in die Langlebigkeit und zuverlässige Funktion Ihres Geräts: Profitieren Sie jetzt von dem Kärcher Inspektionsservice!
Mit unserer professionellen Inspektion stellen wir sicher, dass Ihr Mähroboter optimal für die nächste Saison vorbereitet ist. Wir prüfen alle wichtigen Komponenten, führen notwendige Wartungsarbeiten durch und identifizieren frühzeitig potenzielle Schwachstellen.
Das Ergebnis: Eine verlängerte Lebensdauer Ihres Mähroboters, maximale Leistung und ein stets perfekt gepflegter Rasen – ganz ohne unnötige Ausfälle.
