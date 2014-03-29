Waschsauger
Fasertiefe Sauberkeit für jeden Bedarf
Ob Multitasking-Gerät für die Tiefenreinigung großer Flächen und umfangreiches Zubehör für alle Fälle, kompaktes Kraftpaket für die gründliche Reinigung zwischendurch oder kabellose Freiheit für vollste Mobilität – unsere Kärcher Waschsauger bieten für jeden Anspruch die ideale Lösung. Selbst der hartnäckigste Schmutz hat mit unseren Kärcher Waschsaugern keine Chance.
IDEAL FÜR FAMILIEN UND TIERLIEBHABER.
Machen Sie sich keine Sorgen mehr über verschüttete Getränke oder matschige Pfoten. Durch die exzellente Reinigungsleistung unserer Waschsauger werden alle textilen Oberflächen schnell wieder sauber und von Flecken befreit. Die intensive Tiefenreinigung lässt Ihre Polster und Teppiche wieder wie neu aussehen. Sie sind damit ideal geeignet für Familien, Allergiker und Haushalte mit Tieren. Unsere Waschsauger sind speziell darauf ausgelegt, auch hartnäckige Verschmutzungen gründlich zu entfernen. So können Sie sich in Ihrem Zuhause rundum wohlfühlen.
IHR NEUES SAUBER.
Die besonderen Problemlöser: Mit unseren Waschsaugern beseitigen Sie selbst hartnäckigsten Schmutz auf nahezu allen textilen Oberflächen. Von Autositzen und Teppichen, Fußmatten über Gartenmöbel, Polster oder Stoffbezügen – die Waschsauger von Kärcher bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten drinnen und draußen. Fett, Schmutz und Gerüche? Haben keine Chance mehr!
BIS IN DIE KLEINSTE FASER.
Fasertiefe Reinigung, die begeistert: Unsere Waschsauger liefern überall saubere Arbeit ab. Damit entfernen Sie auch tiefsitzenden Schmutz im Handumdrehen. Für eine saugstarke, aber dennoch energieeffiziente und hygienische Reinigung. Hier können speziell Allergiker aufatmen. Zudem überzeugen unsere Waschsauger mit langer Lebensdauer, hoher Qualität und Robustheit.
FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG.
Erweitern Sie Ihre Reinigungsmöglichkeiten mit unserem vielfältigen Zubehörsortiment. Von der Waschfugendüse für schwer erreichbare Stellen bis zur Waschpolsterdüse für Polstermöbel und der Waschbodendüse für Teppiche und großflächige Textilien bieten wir eine breite Auswahl. Unser Support-Handgriff erleichtert zudem die Anwendung bei der Bodenreinigung. Entdecken Sie auch unser umfangreiches Zubehör für das Staubsaugen von Böden, Textiloberflächen und Fugen. Alle Zubehörteile sind kompatibel mit unserem Nass-/Trockensauger-Zubehör.
SCHNELLE UND TROPFFREIE SCHUHREINIGUNG.
Der Shoe!Cleaner ist das perfekte Zubehör für die Kärcher Waschsauger zur gründlichen und bequemen Reinigung von Sport- und Freizeitschuhen. Schnell, ergonomisch und zuverlässig werden die Schuhe sauber. Ein einfacher Wechsel von Rundbürste auf Fugenbürste ermöglicht die vollumfängliche Schuhreinigung von der Sohle bis oben. Durch die innovative Selbstreinigungsfunktion ist der Shoe!Cleaner immer sauber und einsatzbereit. Entdecken Sie jetzt den Shoe!Cleaner als perfektes Zubehör für den Waschsauger SE 3-18 Compact oder die Variante für die Waschsauger SE 3 Compact, 4, 5 und 6.
SE 6 Signature Line
Nur unsere innovativsten, leistungsstärksten Produkte tragen die Unterschrift von Technikpionier und Firmengründer Alfred Kärcher.
Die Unterschrift von Firmengründer Alfred Kärcher kennzeichnet das Produkt als bestes Kärcher Gerät seiner Kategorie. Weitere exklusive Vorteile sind der App Support und eine Garantieverlängerung.
Der SE 6 Signature Line ist ein echtes Multitalent. Die bewährte Sprühextraktions-Technologie von Kärcher sorgt für hervorragende Reinigungsergebnisse auf textilen Oberflächen. Mit einer Vielzahl an Zubehörteilen verwandelt er sich in ein vielseitiges 3-in-1-Gerät, das auch als vollwertiger Nass-/Trockensauger verwendet werden kann.
Akku-Waschsauger
Sauberkeit mit WOW-Effekt: Beim Akku-Waschsauger SE 3-18 Compact trifft die bewährte Kärcher Sprühextraktions-Technologie auf die 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform. Das Ergebnis? Effiziente, komfortable und fasertiefe Reinigung in nur einem Arbeitsgang. Damit entfernen Sie Verschmutzungen auf Ihren Autositzen, Gartenmöbeln oder Polstern jederzeit und überall – selbst an schwer zugänglichen Stellen. Das Gerät reinigt dabei so kraftvoll wie unsere Waschsauger mit Netzkabel und ist dabei super flexibel.
Zubehör für den Waschsauger
Das passende Zubehör für Ihren Waschsauger finden Sie direkt auf der Produktseite oder mit unserem Zubehörfinder.
Kärcher Akkuplattform „Battery Power“
Der Akku-Waschsauger ist ein Produkt der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform. Entdecken Sie die gesamte Produktvielfalt und sehen Sie in welchen Produkten Ihr 18 V Battery Power-Akku noch Verwendung finden kann.
18-V-Plattform "Battery Power"
Hier finden Sie alle Geräte der 18-V Kärcher Akkuplattform „Battery Power“
Kostenlose Garantieverlängerung Akku-Geräte
Jetzt innerhalb von 4 Wochen nach Kauf registrieren und Ihre Garantie für Akku-Geräte, Akkus und Ladegeräte der Akkuplattform „Battery Power" kostenlos auf 5 Jahre verlängern.
KNOW HOW: POLSTER REINIGEN
Ein gemütlicher Abend auf der Couch mit Snacks und Getränken, tobende Kinder oder Haustiere im Wohnzimmer – ehe man sich versieht, sind Krümel und Flecken auf Polstern. Und auch bei der Autofahrt gelangt schnell mal etwas auf die Autositze. Mit diesen Tipps und Hilfsmitteln werden Polster wieder sauber.ZUM KÄRCHER KNOW HOW
Kontakt
Händlersuche
Mit der einfachen Händlersuche finden Sie schnell und bequem einen Händler auch in Ihrer Nähe.
Beratung von Experten
Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf und wir beraten Sie gerne kostenlos und unverbindlich.
Newsletter
Mit dem Kärcher Newsletter erhalten Sie regelmäßig alle Neuigkeiten zu Produkten, Services und Aktionen aus der Welt von Kärcher Deutschland.