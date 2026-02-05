Shoe!Cleaner SE 3 Compact, SE 4, 5, 6
Schnelle und tropffreie Schuhreinigung: Der Shoe!Cleaner ist das perfekte Zubehör für eine gründliche Reinigung von Sport- und Freizeitschuhen. Für die Waschsauger SE 3 Compact, 4, 5 und 6.
Der innovative Kärcher Shoe!Cleaner reinigt verschiedenste Arten von Sport- und Freizeitschuhen schnell, gründlich und tropffrei. Damit ist eine Reinigung von zum Beispiel Lauf- und Wanderschuhen oder auch von Sneakern problemlos im Haus möglich, ohne Verschmutzungen im Innenraum zu verursachen. Dank der austauschbaren Bürstenkränze können sowohl die Sohle als auch die Oberfläche der Schuhe schnell und gründlich gereinigt werden. Die weichen Borsten ermöglichen eine effektive und schonende Reinigung auch von empfindlicheren Materialien. Durch die automatische Wasserabsaugung während der Reinigung trocknen die Schuhe im Anschluss im Handumdrehen. Zudem überzeugt der Shoe!Cleaner mit einer Durchspülfunktion während der Reinigung, wodurch Verschmutzungen am Zubehör verhindert werden. Der Shoe!Cleaner ist damit die ideale und zuverlässige Ergänzung zu den Waschsaugern SE 3 Compact, SE 4, SE 5 und SE 6 für jegliche Schuhreinigung.
Merkmale und Vorteile
Innovative Kärcher Technologie für optimale ReinigungsergebnisseAustauschbarer Bürstenkranz für eine gründliche Reinigung von Sohlen sowie des Obermaterials von Schuhen. Tropffreie Anwendung durch automatische Wasserabsaugung während des Reinigungsvorgangs. Geringe Restfeuchte für eine schnelle Trocknung textiler Oberflächen.
Einfache und komfortable HandhabungDie Durchspülfunktion während der Reinigung verhindert eine Verschmutzung des Zubehörs. Die Hände bleiben sauber, und das Zubehör kann direkt nach der Verwendung verstaut werden. Intuitive Bedienung.
Weiche BorstenSchmutz wird von Schuhen gründlich und zugleich schonend entfernt. Hinterlässt keine Spuren beim Reinigen von empfindlichen Oberflächen.
Geeignet für die Kärcher Waschsauger SE 3 Compact, SE 4, SE 5 und SE 6
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|124 x 65 x 44
Videos
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
Anwendungsgebiete
- Schuhe / Wanderschuhe