Nur unsere innovativsten und leistungsstärksten Produkte tragen die Unterschrift von Technikpionier und Firmengründer Alfred Kärcher. Neben dem Schriftzug als exklusivem Designelement punktet der Waschsauger SE 6 Signature Line mit überzeugender Reinigungsleistung und besonders umfangreichem Zubehör. Damit sorgt das Gerät im attraktiven Schlittendesign für hygienische Sauberkeit auf vielen textilen Oberflächen. Die bewährte Kärcher Sprühextraktions-Technologie bietet dabei beste Reinigungsergebnisse: Frisches Leitungswasser und der Kärcher Teppichreiniger RM 519 werden mit Druck tief in die textilen Flächen eingesprüht und zusammen mit dem gelösten Schmutz wieder abgesaugt – ideal geeignet für Familien, Allergiker und Haushalte mit Tieren. Der SE 6 Signature Line ist ein multifunktionales 3-in-1-Produkt, das mit seinem Zubehör auch als vollwertiger Nass-/Trockensauger eingesetzt werden kann. Weitere Ausstattungsmerkmale: 2-Tank-System mit herausnehmbarem Frisch- und Schmutzwassertank, ergonomischer Tragegriff für einfachen Transport und eine praktische Zubehöraufbewahrung am Gerät. Nach der Anwendung lässt sich das Gerät einfach reinigen für eine lange Produktlebensdauer.