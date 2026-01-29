SE 6 Signature Line
Der Waschsauger SE 6 Signature Line reinigt textile Oberflächen besonders gründlich und gewährleistet fasertiefe Hygiene. Ideal geeignet für Familien, Allergiker und Haushalte mit Tieren.
Nur unsere innovativsten und leistungsstärksten Produkte tragen die Unterschrift von Technikpionier und Firmengründer Alfred Kärcher. Neben dem Schriftzug als exklusivem Designelement punktet der Waschsauger SE 6 Signature Line mit überzeugender Reinigungsleistung und besonders umfangreichem Zubehör. Damit sorgt das Gerät im attraktiven Schlittendesign für hygienische Sauberkeit auf vielen textilen Oberflächen. Die bewährte Kärcher Sprühextraktions-Technologie bietet dabei beste Reinigungsergebnisse: Frisches Leitungswasser und der Kärcher Teppichreiniger RM 519 werden mit Druck tief in die textilen Flächen eingesprüht und zusammen mit dem gelösten Schmutz wieder abgesaugt – ideal geeignet für Familien, Allergiker und Haushalte mit Tieren. Der SE 6 Signature Line ist ein multifunktionales 3-in-1-Produkt, das mit seinem Zubehör auch als vollwertiger Nass-/Trockensauger eingesetzt werden kann. Weitere Ausstattungsmerkmale: 2-Tank-System mit herausnehmbarem Frisch- und Schmutzwassertank, ergonomischer Tragegriff für einfachen Transport und eine praktische Zubehöraufbewahrung am Gerät. Nach der Anwendung lässt sich das Gerät einfach reinigen für eine lange Produktlebensdauer.
Merkmale und Vorteile
Signature Line-BenefitsDie Unterschrift von Firmengründer Alfred Kärcher kennzeichnet das Produkt als bestes Kärcher Gerät seiner Kategorie. Weitere exklusive Vorteile sind der App Support und eine Garantieverlängerung. Exklusiver, ergonomischer Support-Handgriff zum Fixieren an den Rohren für eine bessere Führung beim Sprühextrahieren auf Teppichböden.
Bewährte Kärcher Technologie für optimale ReinigungsergebnisseFasertiefe Reinigung von textilen Oberflächen. Mühelose und schnelle Reinigung mit effizienter Sprühextraktions-Reinigungsmethode. Geringe Restfeuchte für eine schnelle Trocknung textiler Oberflächen.
Komfortables 2-Tank-SystemZwei separate Tanks für Frisch- und Schmutzwasser mit Tragegriff. Komfortables Entnehmen und Entleeren des Schmutzwassertanks ohne Schmutzkontakt.
Hochflexibler 2-in-1-Schlauch
- Integrierter Sprühschlauch für hohen Komfort während des Reinigens.
- Langer, hochflexibler Saugschlauch für eine bequeme Reinigung.
- Handgriff mit Arretierfunktion für dauerhaftes Sprühen beim Reinigen großer textiler Oberflächen.
Multifunktionales 3-in-1-Produkt
- Vielseitig einsetzbar zum Sprühextrahieren auf textilen Oberflächen sowie zum Nass- und Trockensaugen auf Teppich- und Hartböden mit dem passenden Zubehör.
Ergonomischer Support-Handgriff
- Exklusiver Handgriff für ein bequemes und einfaches Waschsaugen auf großen textilen Oberflächen.
- Höhenverstellbar: Die Position des Handgriffs lässt sich individuell nach Größe des Anwenders anpassen.
- Komfortable beidhändige Anwendung.
Ergonomisches Zubehör zum Sprühextrahieren, Nass- und Trockensaugen
- Einfaches Fixieren und Lösen von Zubehör mit einem Klick.
- Komfortable Anwendung der ergonomischen Waschbodendüse für große Teppichflächen mit Nutzung des Support-Handgriffs sowie der Waschpolsterdüse und Waschfugendüse für Polsterflächen.
- Vielseitig verwendbar mit umfangreichem Zubehör zum Nass- und Trockensaugen wie der umschaltbaren Trockensaugbodendüse und kompatibel zu einer großen Zubehörauswahl für Nass-/Trockensauger.
Praktische Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör
- Das Zubehör und der Sprühsaugschlauch können sauber am Gerät verstaut werden. So ist alles ordentlich aufgeräumt und am Einsatzort immer dabei.
Bequemes Reinigen mit dem Flachfaltenfilter
- Nonstop-Nass- und Trockensaugen, keine Arbeitsunterbrechung durch einen Filterwechsel.
- Gründliches Staubsaugen mit guter Staubaufnahme.
- Separate Filterklappe für komfortable und schnelle Filterentnahme ohne Schmutzkontakt.
Attraktives Design mit großen Tastern, handlichen Drehverschlüssen und ergonomisch geformtem Tragegriff
- Für ein einfaches Handling.
- Ermöglicht einen komfortablen Transport des Waschsaugers.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|1000
|Arbeitsbreite (mm)
|227
|Behälterinhalt Frischwasser (l)
|4
|Behälterinhalt Schmutzwasser (l)
|4
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Anschlusskabel (m)
|6
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|7,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|12,6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|424 x 320 x 466
|Nennweite Zubehör (mm)
|35
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 2 m
- Sprühsaugrohre: 2 Stück, 0.5 m, Kunststoff
- Waschbodendüse mit Hartbodenaufsatz: 227 mm
- Waschpolsterdüse: 88 mm
- Waschfugendüse
- Fugendüse
- Trockensaugbodendüse: Umschaltbar
- Polsterdüse
- Flachfaltenfilter: Standard
- Reinigungsmittel: Teppich- und Polsterreiniger RM 519, 1 l
- Vliesfilterbeutel: 1 Stück
- 2-in-1-Komfort-System: integrierter Sprüh-Ex-Schlauch
Ausstattung
- Support Handgriff
- 2-Tank-System
- Praktische Schlauch- und Zubehöraufnahme
Videos
Anwendungsgebiete
- Teppiche
- Polstermöbel
- Teppichböden
- Autositze
- Heimtextilien, z. B. Vorhänge oder Kissenbezüge
- Matratzen
Zubehör
Reinigungsmittel
SE 6 Signature Line Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.