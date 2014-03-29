Aschesauger und Trockensauger

Abluftfilter

Mit nur einem Handgriff lässt sich das 1-teilige Filtersystem inklusive Metall-Grobschmutzfilter und flammhemmendem Flachfaltenfilter entnehmen, ohne dass Asche und Staub daneben fällt.

Ebenfalls praktisch: Mit dem Handgriff am Behälter kann die Asche sicher und bequem ausgeleert werden. Hände und Fußboden bleiben schön sauber!

Apropos sauber: Der integrierte Abluftfilter des AD 4 Premium lässt keinen Schmutz nach draußen und filtert selbst kleinste Staub- und Schmutzpartikel.