Unsere Fahrzeugreinigungslösungen – so individuell wie Ihre Bedürfnisse

Sie eignen sich für verschiedene Kundengruppen mit unterschiedlichsten Anforderungen. Denn Sauberkeit vermittelt neben einem positiven Eindruck auch vor allem Sicherheit und Werterhalt. Bei uns gilt daher: Geht nicht gibt's nicht. Für jeden Bedarf bieten wir eine passende Lösung, individuell und maßgeschneidert.

Unsere Pkw-Portalwaschanlagen und SB-Waschanlagen bilden eine ideale wirtschaftliche Reinigungslösung und eignen sich hervorragend für den Einsatz bei Waschcentern, Tankstellen, Autohäusern, Werkstätten und Autovermietungen. Nutzfahrzeug-Waschanlagen sorgen hingegen bei Speditionen, Busunternehmen oder Kommunen für einen glänzenden Fuhrpark.