Waschanlagen
PKWs und LKWs wirtschaftlich reinigen Kärcher bietet ein komplettes Sortiment an Systemen für die Fahrzeuginnen- und -außenreinigung von PKW und Nutzfahrzeugen: Portal- und SB-Waschanlagen, die durch Wirtschaftlichkeit, hohe Lebensdauer und perfekte Reinigungsergebnisse überzeugen. Und dabei sparsam im Wasserverbrauch sind und die Umwelt schonen. Unser flexibles Konzept ist komplett auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten - von der Planung bis zur individuellen Gestaltung. Kärcher ist seit jahrzehnten erfolgreicher Waschanlagen Hersteller. Unsere Erfahrungen als Hersteller von Waschanlagen und tausende von installierten Anlagen geben Ihnen die Sicherheit mit Kärcher einen erfahrenen Partner an Ihrer Seite zu haben.
Portalwaschanlagen
Zufriedene Kunden sind Ihr Erfolg. Unsere Portalwaschanlagen ermöglichen eine wirtschaftliche Reinigung, sorgen für effiziente Durchlaufraten und erzielen ein optimales Ergebnis – für Sie und Ihre Kunden.
Nutzfahrzeug-Waschanlagen
Für die Reinigung von Nutzfahrzeugen benötigen Sie Anlagen, die jeder Herausforderung gewachsen sind. Ob Lkw, Bus oder Kommunalfahrzeug. Mit unseren Nutzfahrzeug-Waschanlagen erleben Sie professionelle Effizienz jeden Tag neu.
SB-Waschanlagen
Ein echtes (Reinigungs-)Erlebnis: Unsere SB-Waschanlagen lassen keine Wünsche offen. Durchdachte Systemlösungen für Ihren Erfolg. Damit Sie mit Ihren Kunden um die Wette strahlen.
SB-Sauger und Forecourtgeräte
Mit unseren SB-Saugern und Forecourtgeräten erhöhen Sie automatisch die Attraktivität Ihres Standorts. Und sichern sich attraktive Zusatzeinnahmen.
Wasserrecyclingsysteme
Saubere Wäsche mit reinem Gewissen. Mit unseren Wasserrecyclingsystemen investieren Sie in wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Unsere Systeme sorgen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Frischwasser und Reinigungsmittel.
Reinigungsmittel
Unsere innovativen Reinigungsmittel der neuesten Generation bringen Sie zu perfekten Ergebnissen. Dabei sparen Sie nicht nur Kosten, sondern schonen auch wertvolle Ressourcen.
Digitale Lösungen
Mit unseren digitalen Lösungen K!Connect sowie Pay&Wash können Sie Ihr Waschgeschäft jederzeit und von überall aus bequem managen und optimieren.
Unsere Fahrzeugreinigungslösungen – so individuell wie Ihre Bedürfnisse
Sie eignen sich für verschiedene Kundengruppen mit unterschiedlichsten Anforderungen. Denn Sauberkeit vermittelt neben einem positiven Eindruck auch vor allem Sicherheit und Werterhalt. Bei uns gilt daher: Geht nicht gibt's nicht. Für jeden Bedarf bieten wir eine passende Lösung, individuell und maßgeschneidert.
Unsere Pkw-Portalwaschanlagen und SB-Waschanlagen bilden eine ideale wirtschaftliche Reinigungslösung und eignen sich hervorragend für den Einsatz bei Waschcentern, Tankstellen, Autohäusern, Werkstätten und Autovermietungen. Nutzfahrzeug-Waschanlagen sorgen hingegen bei Speditionen, Busunternehmen oder Kommunen für einen glänzenden Fuhrpark.
Ein starker Partner für Ihren Erfolg
Durch unsere jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Fahrzeugreinigung wissen wir genau, worauf es ankommt – und in Zukunft ankommen wird. So profitieren Sie und Ihre Kunden von folgenden Vorteilen:
Marke
Mit uns haben Sie einen erfahrenen Partner an Ihrer Seite, der Sie mit jahrzehntelanger Expertise und Wissen zum Erfolg führt. Als starkes Unternehmen und erfolgreicher Hersteller von Fahrzeugreinigungssystemen begleiten wir Sie auf Ihrem Weg zur passgenauen Reinigungslösung. Durch die hervorragende Reputation unserer Marke helfen wir Ihnen dabei, Ihre Umsätze zu steigern und gemeinsam Ihre Ziele zu erreichen. Denn Ihr Ziel ist unser Auftrag.
Qualität
Der Schlüssel für Ihren Erfolg ist unsere bewährte Qualität. Die ausgereifte Technik in unseren Produkten hat sich zuverlässig bewährt. Wo Kärcher drauf steht, ist auch Kärcher drin – ohne Kompromisse. Unser Qualitätssiegel hält, was es verspricht. Das gilt auch für unsere Fahrzeugreinigungssysteme sowie das entsprechende Zubehör. Schreiben Sie Ihre Erfolgsgeschichte: Mit unseren Systemen sind Sie jederzeit perfekt ausgestattet.
Beratung
Wir verhelfen Ihnen zum Erfolg – von Anfang an. Kärcher unterstützt Sie ab der ersten Minute bei der Wahl des richtigen Fahrzeugreinigungssystems bis zur Umsetzung. Als Komplettanbieter unserer vollumfänglichen Reinigungslösungen begleiten wir Sie von der ersten Standortanalyse über ein erfolgreiches Marketing bis hin zur finalen Installation. Auch nach der Inbetriebnahme können Sie sich auf unseren erstklassigen Service verlassen.
Service
Saubere Wäsche, sauberer Service. Wir garantieren Ihnen höchste Qualität ein Produktleben lang. Dazu bieten wir den passenden Service. Unser Kärcher Kundendienst und werksgeschulte Servicepartner sichern langfristig einen einwandfreien Betrieb Ihrer installierten Anlage. Sollte doch einmal etwas nicht funktionieren, unterstützen wir Sie mit der passenden Lösung und sind für Sie da.
Finanzierung
Wir bringen Ihre Finanzen auf Hochglanz. Sie erhalten bei uns standardisierte und individuelle Finanzierungslösungen, die an Ihre Bedürfnisse und Anforderungen angepasst sind.
Nachhaltigkeit
Ein sauberes Fahrzeug steht für ein gutes Gefühl – und ein reines Gewissen. Doch in der Fahrzeugwäsche geht es um viel mehr als exzellente Reinigungsergebnisse. Es geht um einen nachhaltigen und verantwortungsbewussten Betrieb unserer Anlagen und damit um Verantwortung für Betreiber und Kunden. Das Ziel: ein ressourcenschonender Umgang mit Wasser, Energie und Reinigungsmitteln.
Fahrzeugreinigung mit Power
Der Kärcher Powerschaum reinigt kraftvoll und effektiv und macht die SB-Fahrzeugreiniung zu einem ganz besonderen Reinigungserlebnis. In Sekundenschnelle bedeckt die Powerschaum-Lanze die Fahrzeugoberfläche und sogar hartnäckiger Schmutz wird effektiv und gleichzeitig schonend entfernt. Das bedeutet garantiert zufriedene Kunden.
Jetzt Kärcher Clean Park Partner werden & profitieren!
Mehr als 170 Partner, welche über 200 Anlagen betreiben, stehen für das Unternehmen Clean Park. Auch für branchenfremde Investoren ist der Einstieg in das Waschgeschäft dank des Clean Park Systems möglich.
Ihr Einstieg ist ganz einfach!
Jede bestehende Anlage kann zum Clean Park Betrieb umgerüstet werden – mit überschaubarem Finanzaufwand. Ihre Teilnahme am Clean Park System wird mit bewährter Technik und einem erfolgreichen Marketing-Konzept belohnt. Ob als ertragreicher Zusatzverdienst oder als Absicherung Ihrer beruflichen Zukunft: Kärcher unterstützt Sie als Partner für den Hoch- und Tiefbau sowie bei der Waschtechnik.
