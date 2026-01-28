NUTZFAHRZEUG-WASCHANLAGEN
Entdecken Sie unsere vielseitigen Waschanlagen für Nutzfahrzeuge. Egal ob leistungsstarke Anlagen oder Lösungen für Betriebe mit wenig Platz – wir bieten individuelle Lösungen, die jeder Anforderung gerecht werden.
TB
Robust. Effizient. Wirtschaftlich.
Die flexible Lösung für Transportunternehmen, für die Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und optimale Ergebnisse im Vordergrund stehen.
RBS
Kompakt. Zuverlässig. Unkompliziert.
Die perfekte Lösung für kleine Transportunternehmen mit wenig Platzbedarf und begrenztem Budget.
Beratung, Service und Verkauf
Kärcher Waschanlagen können ausschließlich direkt bei Kärcher erworben werden.
Wir beantworten Ihnen kompetent und lösungsorientiert all Ihre Fragen zum Thema Waschanlagen und Fahrzeugreinigungssysteme. Natürlich können Sie auch einen persönlichen Termin vereinbaren.
Kontakt zu Kärcher: Nutzen Sie hierzu gerne unser Kontaktformular oder rufen Sie uns direkt unter 07195 903-3839 an.
