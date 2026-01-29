Luftreiniger
Drinnen ist das neue Draußen.
Im Homeoffice, in unserer Freizeit und beim Schlafen: Einen Großteil unserer Zeit verbringen wir in geschlossenen Räumen. Hier regelmäßig für frische Luft zu sorgen, ist prinzipiell ein guter Vorsatz. Nicht selten jedoch ist die Außenluft stärker belastet als die innerhalb der Wohnung. Hier bieten die leistungsstarken Kärcher AF-Luftreiniger die perfekte Lösung, da sie nicht nur nach dem Fensteröffnen Pollen und Feinstaub zuverlässig herausfiltern, sondern zudem auch die Raumluft effizient und flüsterleise von Viren, Hausstaub und unangenehmen Gerüchen befreien. Gerade für Allergiker ist frische und saubere Luft wichtig. Luftreiniger machen hier den Unterschied – und das spürt man mit jedem Atemzug.
Warum es smart ist, einen Luftreiniger für zu Hause zu haben.
Wer sich fragt, wie wichtig Luft ist, muss sie nur ein paar Sekunden anhalten. Damit wir uns wohlfühlen und effektiv arbeiten, lernen oder regenerieren können, sollte die Atemluft sauber sein. Kärcher bietet verschiedene Luftreiniger für unterschiedliche Wohnungssituationen und mit intelligentem Automatik-Modus, der die Geräteleistung immer an die gegenwärtige Luftqualität anpasst.
Effektive Luftreinigung – für saubere Luft.
Kärcher Luftreiniger funktionieren mit einer hochwirksamen HEPA 13-Filtration mit natürlicher Aktivkohle und antibakterieller Beschichtung. Dadurch werden 99,95 % aller Partikel, die größer als 0,3 µm sind, aus der Raumluft gefiltert. Unsere Luftreiniger helfen somit gegen unangenehme Gerüche oder Schimmelsporen und entfernen Bakterien, Aerosole, chemische Ausdünstungen, Fein- und Pollenstaub und Allergene.
Flüsterleiser Betrieb – für einen angenehmen Betriebsmodus.
Die AF-Luftreiniger sind mit hochwertigen, laufruhigen Lüftern und Motoren sowie einer schalloptimierten Luftführung ausgestattet. Kurzum: Fokus auf die wichtigen Dinge im Leben, ganz ohne Störgeräusche.
Hoher Luftdurchsatz – für die schnelle Luftreinigung.
Kraftvolle, hocheffiziente, aber dennoch leise Motoren ermöglichen einen hohen Durchsatz und einen schnellen Luftaustausch. Das lässt auch Sie unbesorgt und frei durchatmen.
Features
Was können die Kärcher Luftreiniger leisten?
Unsere Kärcher Luftreiniger können durch den HEPA 13- und antibakteriellen Aktivkohlefilter in allen Innenräumen eine Vielzahl verschiedener Schadstoffe aus der Luft filtern:
Krankheitserreger und Aerosole
Chemische Ausdünstungen
Feinstäube
Allergene
Unangenehme Gerüche
Schimmelsporen
Anwendungsbereiche
Wohn- und Schlafzimmer
Gerade in Räumen, in denen man sich viel aufhält, bildet sich vermehrt Staub. Die kompakten AF-Luftreiniger filtern Feinstaub, Pollen und Bakterien effektiv aus der Luft heraus, ohne zu viel Platz wegzunehmen.
Küche
Jeder kennt es wahrscheinlich, dass der Geruch des Mittagessens noch Stunden danach in der Luft liegt. Mit den Luftfiltern der AF-Range ist damit Schluss.
Arbeitsbereich
Wer zu Hause im Homeoffice arbeitet, braucht ein angenehmes Arbeitsklima. Der Kärcher Luftfilter garantiert saubere Raumluft – und das steigert die Konzentration.
Garage
Eine eigene Heimwerkerecke in der Garage ist eine tolle Sache – aber auch prädestiniert für Staub und chemische Ausdünstungen. Mit den AF-Luftfiltern können Heimwerker wieder unbesorgt durchatmen.
Keller und Dachgeschoss
Keller und Dachboden sind nicht selten sehr staubig. Wer hier seine Wäsche aufhängen oder Lebensmittel lagern möchte, profitiert von den effektiven Filtern in den Kärcher Luftreinigern.
FAQs
Zubehör
Der regelmäßige Wechsel der original HEPA 13-Filter garantiert eine gleichbleibend hohe Leistung und somit gute Luftqualität.
