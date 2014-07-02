Teppichreiniger
Kärcher Teppichreiniger sorgen für Frische und Sauberkeit. Ihre große Stärke beweisen die Geräte bei verschmutzten Teppichflächen in stark frequentierten Gebäuden. Aber auch Flecken auf textilen Oberflächen von Polstermöbeln oder Autositzen bringen die Sprühextraktionsgeräte zum Verschwinden.
Sprühextraktionsgeräte
Bodenbeläge, Polstermöbel, Bürostühle, Fahrgastsitze – die starken, handlichen Kärcher Sprühextraktionsgeräte, kabelgebunden oder akkubetrieben, reinigen alle Textiloberflächen und lösen und entfernen Schmutz in einem Arbeitsgang. Mit kräftigen Saugturbinen für unerreicht geringe Restfeuchte.
Teppichreinigungsautomat
Kärcher Teppichreinigungsmaschinen ermöglichen die wirtschaftliche, großflächige und fasertiefe Teppichgrundreinigung. Sie sind sowohl für die herkömmliche Sprühextraktion, als auch für ein neues Zwischenreinigungsverfahren geeignet.
Teppichreiniger: Teppiche und Polster fasertief sauber.
Teppichböden in öffentlichen Gebäuden, Hotels und Gaststätten, Büros oder in Ladengeschäften werden durch den Publikumsverkehr täglich stark beansprucht. Hier haben sich unsere Kärcher Teppichreiniger zur Grundreinigung bewährt. Sie arbeiten mit Sprühextraktion und sind auch als Waschsauger, Sprühsauger oder Puzzi bekannt. Dabei wird Wasser mit Druck in einen Belag gesprüht, die Verschmutzung gelöst und direkt im Anschluss als Schmutzflotte wieder aufgesaugt. Dank des unübertroffenen Rücksaugergebnisses und der geringen Restfeuchtigkeit der Kärcher Teppichreiniger lassen sich Teppichflächen bald wieder betreten. In Verbindung mit der iCapsol Technologie ist dieses Verfahren auch für die Reinigung zwischendurch perfekt. Auch Polster und Autositze werden mit Kärcher Teppichreinigern fasertief sauber. Mit entsprechendem Zubehör sind sie sogar zur Fliesenreinigung einsetzbar.
Welche Sprühextraktions-Verfahren bietet Kärcher an?
Je nach Verschmutzungsgrad, verfügbare Zeit und Material werden Sprühextraktionsgeräte in unterschiedlichen Methoden eingesetzt.
1-stufige Reinigung
Bei der reinen, 1-stufigen Sprühextraktion wird die Reinigungsflotte, bestehend aus Wasser mit Reinigungsmittel unter Druck mit der Sprühdüse des Sprühextraktionsgeräts in den Belag gesprüht. Gleichzeitig wird die gelöste Verschmutzung direkt im gleichen Arbeitsschritt mit der Saugdüse des Geräts als Schmutzflotte wieder abgesaugt. Dies Methode kommt sowohl bei der Teppichgrund- und –Interimsreinigung als auch bei der Polster-Grundreinigung zum Einsatz.
2-stufige Reinigung
Im 2-stufigen Verfahren wird beim ersten Schritt die Reinigungslösung mit dem Sprühextraktionsgerät oder einem Drucksprüher abschnittsweise aufgetragen. Nach dem Einwirken wird die Schmutzflotte mit dem Sprühextraktionsgerät und klarem Wasser wieder heraus gespült. Dieses Verfahren eignet sich zur Grundreinigung besonders bei stark verschmutzter Auslegeware oder Polstern.
Kombinationsmethoden
Hier wird der Teppichboden mit einem Reinigungsmittel und der Einscheibenmaschine nass shampooniert. Anschließend wird die behandelte Fläche per Sprühextraktionsverfahren mit klarem Wasser gründlich gespült. Diese Reinigungmethode eignet sich nicht für Polster.
Welche Textilien lassen sich mit Kärcher Teppichreiniger behandeln?
Geeignet sind alle textilen Beläge, deren Untergründe, Kleber oder Fixierung sowohl farbecht also auch resistent gegenüber Feuchtigkeit und Lösungsmittel sind. Ob dies der Fall ist, sollten Sie an einer unauffälligen Stelle testen, z.B. an der Unterseite eines Sessels oder den Teppichboden unter eines Schrankes. Entscheiden Sie aber erst, wenn alles wieder trocken ist, ob der Teppichreiniger für Ihr Vorhaben geeignet ist. Dabei sollten Sie auch vorher prüfen, ob Teppichrücken und Trägermaterialen weder schrumpfen noch farblich ausbluten. Saugfähige, meist geschäumte Trägermaterialien führen zu längeren Trocknungszeiten. Die sichtbare Oberfläche muss selbstverständlich farbecht sein und aus geeigneten Faserarten bestehen.
Reinigungsmittel für die Reinigung von Teppichen und Polstern
Für die tiefenwirksame und materialschonende Bearbeitung von Teppichen und Polstern bringt das Kärcher System alle Voraussetzungen mit. Besonders leistungsstark arbeiten die Reinigungsgeräte mit den darauf abgestimmten flüssigen Reinigungsmitteln von Kärcher mit Schnelltrocken-Formel, die für Teppichböden, Teppiche, Polster, Autositze und andere textile Oberflächen geeignet sind. Das Ergebnis ist sichtbare Sauberkeit und ein angenehmer Raumduft, kurze Trocknungszeiten und schnelle Wiederbegehbarkeit.Zu den Reinigungsmitteln
iCapsol-Technologie
Besonders für eine unkomplizierte und effektive Zwischenreinigung hat Kärcher die iCapsol Encapsulation Technologie entwickelt. Sie geht dem Schmutz auf den Grund, löst ihn in der Tiefe der Gewebe, kapselt ihn ein und entfernt ihn anschließend gründlich.
Kärcher Teppichreiniger – überall dort, wo Profis für Frische und Hygiene sorgen
Öffentliche Gebäude
Reger Publikumsverkehr stellt hohe Anforderungen an die tägliche Reinigung, ein sauberes Erscheinungsbild und werterhaltende Pflege.
Hotel und Gastronomie
Sauberkeit und Frische sind ein Gebot der Gastfreundschaft. Mit hohen Anforderungen an Komfort und Wirtschaftlichkeit.
Büros und Geschäftsräume
Die Reduktion von Krankheitserregern und Allergenen am Arbeitsplatz schützt den Mitarbeiter vor Erkrankung. Die Teppichgrundreinigung leistet an dieser Stelle ihren Beitrag zu einem hygienischen Arbeitsumfeld.
Weltweit einmalig: Der erste akkubetriebene Waschsauger
Kabellos flexibel - das ist das Alleinstellungsmerkmal des Puzzi 9/1 Bp, dem einzigen professionellen akkubetriebenen Sprühextraktionsgerät auf dem Markt. Der leistungsstarke 36V-Akku verfügt über eine LCD-Akkuanzeige und zeigt in Echtzeit die verbleibende Laufzeit, die verbleibende Ladezeit und die Akkukapazität an. Der Akku ist mit allen Geräten der 36V Kärcher Battery Power+ Akku-Plattform kompatibel.Mehr erfahren
FÜR ALLE EXPERTEN!
Jetzt unseren Kärcher-Professional Newsletter abonnieren und keine Produktneuheiten und Branchentrends mehr verpassen.
Sie können Ihre Einwilligung zum Erhalt des Newsletters jederzeit widerrufen, indem Sie auf den Abmeldelink am Ende der Mail klicken.
Beratung, Service und Verkauf
Händlersuche: Kärcher Teppichreiniger für den gewerblichen Einsatz erhalten Sie bei allen Kärcher Fachhändlern.
Kontakt zu Kärcher: Nutzen Sie hierzu gerne unser Kontaktformular oder rufen Sie uns direkt unter 07195 903-3839 an.
Professional-Newsletter: Wenn Sie zukünftig über Produktneuheiten und Aktionen von Kärcher informiert werden wollen, melden Sie sich jetzt zu unserem gewerblichen Newsletter an.