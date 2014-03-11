Professionelle Teppichreinigungsautomaten

Kärcher Teppichreinigungsautomaten sind für die professionelle Reinigung großer Teppiche und Teppichflächen ausgelegt wie beispielsweise in Hotels, Einkaufszentren oder Pflegeheimen. Teppichreinigungsautomaten sind speziell für die Reinigung von mittleren, großen und sogar sehr großen Flächen ausgelegt. Je nachdem für welches Produkt Sie sich entscheiden, können Sie Teppich und Teppichflächen von 200 bis 2000 m² ökonomisch reinigen. Ein Teppichreinigungsautomat ermöglicht eine wirtschaftliche, großflächige Zwischenreinigung und eine fasertiefe Grundreinigung im Sprühextraktionsverfahren. Die Geräte sind somit bestens für die professionelle Teppichbodenreinigung geeignet.

√ Wirtschaftliche, großflächige und fastertiefe Teppichgrundreinigung.

√ Optimal für die Reinigung von mittleren, großen und sogar sehr großen Flächen geeignet.

√ Geeignet für die herkömmliche Sprühextraktion ebenso wie für die Teppichzwischenreinigung

mit dem Reinigungsmittel RM 768 iCapsol.

√ Hohe Reinigungsleistung.