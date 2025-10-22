Gartengeräte
Egal ob Rasen-, Hecken- und Baumpflege oder Unkraut- und Laubentfernung. Mit den Kärcher Gartengeräten werden Gärten noch schöner. Und dank Akkubetrieb sogar ohne Lärm oder störende Kabel.
Akku-Rasenmäher
Die wendigen 18-Volt-Rasenmäher eignen sich besonders für kleine bis mittlere Rasenflächen. Für größere Rasenflächen sind die leistungsstarken 36-Volt-Rasenmäher die ideale Wahl.
Akku-Rasentrimmer
Für sauber geschnittene Ecken und eine schöne Rasenkante sorgen die Kärcher Akku-Rasentrimmer. Von leicht bis kraftvoll bietet Kärcher für jedes Anwendungsfeld die richtige Lösung.
Akku-Heckenschere
Perfekt für den Form- und Rückschnitt von Hecken und Büschen. Dank Akkuantrieb besonders leise, handlich und ohne störendes Kabel.
Akku-Gras- und -Strauchschere
Mit der akkubetriebenen Grasschere geht das Kürzen von Rasenkanten leicht von der Hand. Und mit einem einfachen Messerwechsel wird das Gerät zur Strauchschere für das präzise Modellieren von Sträuchern.
Akku-Unkrautentferner
Gegen den Akku-Unkrautentferner ist kein Unkraut gewachsen. Damit lassen sich mühelos und rückenschonend trockenes Moos und Unkraut oberflächlich entfernen.
Akku-Laubbläser und -sauger
Erobern den herbstlichen Garten im Sturm. Die akkubetriebenen Kärcher Laubbläser und Laubsauger sorgen in Windeseile für ordentliche Wege und Gärten.
Akku-Kettensägen
Mit einfacher Kettenspannung, automatischer Kettenschmierung und kraftvollen Schnittleistungen erzeugen die Kärcher Akku-Kettensägen ein ausgezeichnetes Ergebnis bei komfortabler Bedienbarkeit.
Akku-Astschere und -Astsäge
Mühelose Baumpflege auch bei schwer erreichbaren Ästen. Mit der Akku-Astschere oder der Akku-Astsäge von Kärcher kein Problem.
Akku-Drucksprüher
Pflanzenschutz und -pflege auf Knopfdruck: Der Drucksprüher PSU 4-18 mit 18 V Wechselakku, 4 l Tank und Teleskoplanze düngt Pflanzen mit seinem feinen, gleichmäßigen Sprühnebel, bekämpft zielgerichtet Schädlinge und Unkraut und bewässert bequem Setzlinge – ohne mühsames, manuelles Pumpen.
Akku-Multifunktionslampe
Bringt Licht ins Dunkle: Die Akku-Multifunktionslampe sorgt für eine verbesserte Ausleuchtung an jedem Ort, wo bei Arbeiten im Dunkeln oder während Freizeitaktivitäten mehr Licht benötigt wird. Dank der integrierten Powerbank-Funktion können Sie elektronische Geräte wie Smartphones oder Tablets aufladen. Flexibler als jede Taschenlampe, mobiler als Strahler mit Kabel: die MFL 2-18 Akku-Multifunktionslampe.
Mühelos zum Traumrasen!
Der neue Mähroboter RCX 6 mäht bis zu 3000 m², meistert Steigungen und umfährt Hindernisse intelligent. Kabellos, präzise, komfortabel. Für einen perfekten Rasen ohne Aufwand. Steuern Sie alles bequem per App.
