In jedem Garten gibt es Stellen, an die man mit dem Mäher nicht hinkommt. Mit dem LTR 3-18 Dual schon. Mit doppelter Akkupower schneidet man auch üppiges Grün rückenschonend und effizient bis zur Rasenkante.

Sauber arbeiten

Der Nylonfaden des Rasentrimmers mit automatischer Fadennachstellung sorgt immer für eine saubere Rasenkante. Durch den integrierten Faden lässt sich im Gegensatz zu anderen Geräten mit Metallklinge auch nahe an Steinabgrenzungen arbeiten. Das verringert nicht nur die Gefahr eines Funkenschlags, sondern sorgt außerdem dafür, dass ein nahtloser Übergang von der Rasenfläche zu Beeten oder der Terrasse gewährleistet wird.

Alles im Blick behalten

Der Rasentrimmer kommt mit der Real Time Technology. Das im Akku integrierte LCD-Display zeigt in Echtzeit die verbleibende Restlaufzeit in Minuten und die Akkukapazitäten während der Nutzung im Garten an. So steht der Gartenpflege nichts mehr im Weg.

Ergonomisches Arbeiten

Durch den stufenlos verstellbaren Telekopstiel, den Zweithandgriff und den mitgelieferten Schultergurt lässt sich die Gartenarbeit mit dem Akku-Rasentrimmer LTR 3-18 Dual besonders rückenschonend und ergonomisch erledigen. Gartenbänke auf einer großen Rasenfläche müssen beim Trimmen des Rasens nicht extra beiseite geräumt werden. Gartenliebhaber können schnell und bequem den Neigungswinkel des Rasentrimmerkopfs verstellen und so auch unter niedrigen Hindernissen den Rasen stutzen (LTR 3-18 Dual und LTR 18-30).