Unsere Akku-Rasentrimmer sind wahre Multitalente im Garten! Sie sorgen nicht nur für eine saubere Rasenkante, sondern sind auch besonders talentiert im Erreichen von Ecken und Engstellen. Dank des ergonomischen Handgriff ist die Arbeitshaltung jederzeit komfortabel und rückenschonend.

Person benutzt den Kärcher Akku-Rasentrimmer im Garten

Die Akku-Rasentrimmer von Kärcher

Unsere Rasentrimmer sind dank der leistungsstarken Wechselakkus absolute Kraftpakete. Mühelos stutzen sie Gräser und hartnäckigen Wildwuchs – auch an schwierig zu erreichenden Rasenflächen.

Merkmale der Akku-Rasentrimmer

Automatisches Nachstellen des Fadens

Ein leistungsstarker Motor und der gedrehte Nylonfaden sorgen für ein perfektes Schnittergebnis beim Rasentrimmen. Einfach die Spule unten in die Trommel einsetzen und schon lässt sich der Akku-Rasentrimmer für die Gartenarbeit verwenden. Sollte sich der Faden während der Nutzung verbrauchen, kann man diesen durch einfaches Drücken der Geräteschalter automatisch nachstellen.

Der Kärcher Akku-Rasentrimmer von unten mit sichtbarem Nylonfaden

Der gedrehte Faden sorgt für einen präzisen Schnitt.

Der gedrehte Faden sorgt für einen präzisen Schnitt beim Kürzen des Rasens. Besonders in der Nähe von Rasenkanten und an schwer zugänglichen Stellen ermöglicht dies deutlich akkurateres Trimmen.

Ein Kärcher Akku-Rasentrimmer trimmt das Gras nahe einer Kante

Optionaler Einsatz von Trimmermessern für anspruchsvolle Arbeiten

Der Akku-Rasentrimmer ist nicht nur für das Trimmen von Rasenkanten, sondern auch für größere Flächen oder Wildwuchs geeignet. Optional können auch Trimmermesser zum Entfernen von besonders starkem Wildwuchs oder Unkraut verwendet werden.

Eine Hand installiert Trimmermesser am Kärcher Akku-Rasentrimmer

Durch die vielfältigen Funktionen sind Gartenliebhaber für jede Situation gewappnet:

Der Kärcher 18 V Wechselakku mit LCD Anzeige im Detail

Wechselakku

Dank des Wechselakkus können Gartenliebhaber getrost auf unzählige Verlängerungskabel verzichten und direkt loslegen.

Seitlicher Blick auf den Kärcher Akku-Rasentrimmer in Aktion

Präziser Schnitt

Mit seinem verstellbaren Faden und dem optionalen Einsetzen von Trimmermessern ist der Akku-Rasentrimmer sowohl für hohes Gras als auch für hartnäckigen Wildwuchs geeignet. Der Faden sorgt außerdem für einen präzisen Schnitt, sodass sich Gras an Kanten einer Terrasse oder Steinbegrenzung schnell und einfach auf die gewünschte Länge stutzen lässt.

Der Kärcher Akku-Rasentrimmer wird entspannt an Griff und Stange gehalten

Leicht und handlich

Auch das geringe Gewicht macht die Nutzung im Alltag besonders einfach. So lassen sich auch große Rasenflächen im Handumdrehen für die Gartensaison vorbereiten.

Ein Hand verstellt per Knopfdruck den Winkel des Kärcher Akku-Rasentrimmers

Ergonomisches Trimmen

Oft muss man sich den Gegebenheiten der zu bearbeitenden Flächen anpassen. Nicht immer sind freie Flächen garantiert. Für das Trimmen von Gras unter einer niedrigen Gartenbank kann der Trimmerkopf des LTR 3-18 Dual und des LTR 18-30 schnell und einfach verstellt werden.

Detail: der Pflanzenschutzbügel des Kärcher Akku-Rasentrimmers schützt Pflanzen

Pflanzenschutzbügel

Um ein versehentliches Verletzen von Blumen und Bäumen zu vermeiden, schützt der ausklappbare Pflanzenschutzbügel von den Modellen LTR 3-18 Dual und LTR 18-30 die Pflanzen beim Trimmen. So sind Ihre Blumenbeete optimal geschützt und es kann unbesorgt entlang der Rasenkante gearbeitet werden.

Nahansicht: der Kärcher Akku-Rasentrimmer mit Schutzhaube in Aktion

Schutzhaube

Beim Trimmen des Rasens werden Gras, Moos und Unkraut mit hohen Geschwindigkeiten geschnitten. Die praktische Schutzhaube der Akku-Rasentrimmer schützt den Anwender vor umherfliegendem Schnittgut.

Highlights

In jedem Garten gibt es Stellen, an die man mit dem Mäher nicht hinkommt. Mit dem LTR 3-18 Dual schon. Mit doppelter Akkupower schneidet man auch üppiges Grün rückenschonend und effizient bis zur Rasenkante.

Sauber arbeiten
Der Nylonfaden des Rasentrimmers mit automatischer Fadennachstellung sorgt immer für eine saubere Rasenkante. Durch den integrierten Faden lässt sich im Gegensatz zu anderen Geräten mit Metallklinge auch nahe an Steinabgrenzungen arbeiten. Das verringert nicht nur die Gefahr eines Funkenschlags, sondern sorgt außerdem dafür, dass ein nahtloser Übergang von der Rasenfläche zu Beeten oder der Terrasse gewährleistet wird.

Alles im Blick behalten
Der Rasentrimmer kommt mit der Real Time Technology. Das im Akku integrierte LCD-Display zeigt in Echtzeit die verbleibende Restlaufzeit in Minuten und die Akkukapazitäten während der Nutzung im Garten an. So steht der Gartenpflege nichts mehr im Weg.

Ergonomisches Arbeiten
Durch den stufenlos verstellbaren Telekopstiel, den Zweithandgriff und den mitgelieferten Schultergurt lässt sich die Gartenarbeit mit dem Akku-Rasentrimmer LTR 3-18 Dual besonders rückenschonend und ergonomisch erledigen. Gartenbänke auf einer großen Rasenfläche müssen beim Trimmen des Rasens nicht extra beiseite geräumt werden. Gartenliebhaber können schnell und bequem den Neigungswinkel des Rasentrimmerkopfs verstellen und so auch unter niedrigen Hindernissen den Rasen stutzen (LTR 3-18 Dual und LTR 18-30).

 

icon_arrow

18 V Kärcher Battery Power

LTR 18-25 Battery Set

Der LTR 18-25 Battery Set liegt ergonomisch in der Hand und kommt mit dem Schnittkreisdurchmesser von 25 Zentimetern mühelos an alle Ecken und Engstellen im Garten zum präzisen Trimmen des Rasens.

Akkuspannung: 18 V
Schnittkreisdurchmesser: 25 cm
Drehzahl: 9500 U/min
Fadendurchmesser: 1,6 mm
Leistung je Akkuladung*: 300 m

Ladegerät inklusive: Standardladegerät Kärcher Battery Power 18 V
Akku inklusive: 18 V / 2,5 Ah

* Maximale Leistung mit 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.

LTR 18-30 Battery Set

Komfortables Rasentrimmen mit dem LTR 18-30 Battery Set. Durch den verstellbaren Neigungswinkel kann auch unter niedrigen Hindernissen getrimmt werden.

Akkuspannung: 18 V
Schnittkreisdurchmesser: 30 cm
Drehzahl: 7.800 U/min
Fadendurchmesser: 1,6 mm
Leistung je Akkuladung*: 350 m

Ladegerät inklusive: Schnellladegerät Kärcher Battery Power 18 V
Akku inklusive: 18 V / 2,5 Ah

* Maximale Leistung mit 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.

LTR 3-18 Dual Battery Set

Kraftvoll, effizient und komfortabel – der leistungsstarke 36-V-Motor, der von 2 18-V-Akkus betrieben wird, macht das Rasentrimmen zum Vergnügen. Sehr gut auch für hohes Gras geeignet.

Akkuspannung: 18 V 
Schnittkreisdurchmesser: 30 cm
Drehzahl: 7400 U/min
Fadendurchmesser: 1,6 mm
Leistung je Akkuladung*: 480 m

Ladegerät inklusive: 2 x Schnellladegerät Kärcher Battery Power 18 V
Akku inklusive: 2 x 18 V / 2,0 Ah

* Maximale Leistung mit 2 × 18 V / 2,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.


Zubehör für den Akku-Rasentrimmer

Das passende Zubehör für Ihren Akku-Rasentrimmer finden Sie direkt auf der Produktseite oder mit unserem Zubehörfinder. 

Kärcher Akkuplattform "Battery Power"

Geräte der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform

Hier finden Sie alle Geräte der 18 V Kärcher Akkuplattform "Battery Power"

Die Akku-Rasentrimmer sind Produkte der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform. Entdecken Sie die gesamte Produktvielfalt und sehen Sie, in welchen Geräten Ihr 18 V Kärcher Battery Power-Akku noch Verwendung finden kann.

Garantieverlängerung Akku-Geräte

Kostenlose Garantieverlängerung Akku-Geräte

Jetzt innerhalb von 4 Wochen nach Kauf registrieren und Ihre Garantie für Akku-Geräte, Akkus und Ladegeräte der Akkuplattform „Battery Power" kostenlos auf 5 Jahre verlängern.

 

Sie haben Ihren passenden Akku-Rasentrimmer gefunden?

Finden Sie Ihren passenden Händler über unsere Händlersuche oder nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf. 

