Onlineshop Specials
Kärcher Produkte bequem von zu Hause aus bestellen - kostenloser Versand ab 50 €.
Händlersuche
Finden Sie schnell und bequem Ihren Händler in der Nähe.
Aktionen
Aktuelle Aktionen für private und gewerbliche Anwender.
Originalzubehör
Optimiert die Leistung und erweitert den Einsatzbereich.
Nachhaltigkeit
Erfahren Sie mehr darüber, wie Kärcher Verantwortung übernimmt.
Kärcher Know How
Anwendungstipps für den Außen- und Innenbereich auf einen Blick.
Newsletter
Immer informiert – jetzt abonnieren & 10% Gutschein im Onlineshop sichern!
Karriere
Stellenangebote und Perspektiven für Ihre individuelle Karriere-Chance.
Kärcher - globaler Anbieter von Reinigungstechnik
Das Familienunternehmen Kärcher gilt heute als der weltweit führende Anbieter von effizienten, ressourcenschonenden Reinigungssystemen. Kärcher macht den Unterschied durch Spitzenleistung, Innovation und Qualität.
Designpreise und Patente
Kärcher Reinigungsgeräte vereinen Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und anspruchsvolle Optik. Innovation und das Streben nach der besseren Lösung zeichnen das Unternehmen aus und werden immer wieder durch Patente und Auszeichnungen renommierter Institutionen belegt. Über 1300 Patente und Gebrauchsmuster bestätigen den Erfindergeist und die Innovationskraft des Unternehmens.
Eigene Forschung und Entwicklung für Reinigungslösungen
Kärcher strebt immer die optimale Lösung für jede Reinigungsaufgabe an. So entwickelt Kärcher leistungsfähige Systeme aus perfekt aufeinander abgestimmten Reinigungsgeräten, Zubehören und Reinigungsmitteln. Um die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden bestmöglich zu erfüllen, stehen wir in ständigem Dialog mit privaten und professionellen Anwendern. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse fließen konsequent in die Entwicklung neuer Produkte ein. So stellen wir sicher, dass jede Neuentwicklung nicht nur die immer komplexeren Reinigungsaufgaben erfüllt, sondern gleichzeitig den Anwendern die Arbeit so einfach und leicht wie möglich macht.