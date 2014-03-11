Akku-Fenstersauger

Streifenfrei sauber in drei Schritten

Vorbereitung ist alles: Für ein optimales Reinigungsergebnis muss die Scheibe oder die jeweilige Oberfläche zunächst befeuchtet und vorgereinigt werden. Erst danach kommt der Akku-Fensterreiniger WV zum Einsatz und kann das Schmutzwasser absaugen. Für die optimale Vorreinigung gibt es zwei Optionen: die Sprühflasche Standard und die Sprühflasche Extra.