Akku-Fenstersauger
Schluss mit Streifen, Schmutzwasser und nassen Händen. Mit dem Akku-Fenstersauger gelingt die Reinigung dreimal schneller als auf herkömmliche Weise – für streifenfreie Sauberkeit ohne lästiges Tropfen. Er befreit alle glatten Oberflächen mühelos von Schmutz und saugt auch Kondenswasser effizient ab. Sprühen, wischen, absaugen – glänzende Ergebnisse im Handumdrehen.
Sichtbar sauber – Brillanz für alle glatten Oberflächen
Ein multifunktionaler Allrounder
Der Akku-Fenstersauger von Kärcher reinigt neben Fenstern alle glatten Oberflächen wie unter anderem Spiegel, Duschkabinen, Kochfelder, Glastische, Autoscheiben und Arbeitsflächen.
Fenster reinigen
Streifenfreie Ergebnisse in Sekunden. Die Fensterreinigung war noch nie einfacher und schneller.
Duschkabine & Bad
Befreien Sie Duschkabinen und geflieste Wände schnell und mühelos von Feuchtigkeit.
Kondenswasser aufsaugen
Saugen Sie überflüssige Feuchtigkeit und Kondenswasser schnell von Scheiben und Spiegeln ab – für sofort klare Sicht.
Missgeschicke beseitigen
Saugen Sie kleine Mengen verschütteter Flüssigkeiten von allen glatten Oberflächen im Haushalt im Handumdrehen auf.
Auto-Scheibenpflege
Ideal für die schnelle Reinigung von Autoscheiben und das Absaugen von Restwasser nach der Autowäsche.
Balkon & Garten
Perfekt für die Reinigung von Glaselementen wie Balkonverglasungen oder Wintergärten und das Absaugen von Schmutzwasser auf Terrassentischen.
WV 1 Compact
Der kompakteste Akku-Fenstersauger für schnelle, einfache Reinigungsaufgaben im Haushalt.
WV 2 Universal
Der Akku-Fenstersauger bietet die ideale Balance aus Leistung und Laufzeit für die ganze Wohnung.
WV 3 Comfort
Der Akku-Fenstersauger mit XXL-Schmutzwassertank und praktischem Hook!It Duschhaken zur Aufbewahrung.
WV 5 Ultra Care machen
Der Akku-Fenstersauger mit langer Akkulaufzeit und Xtra!Flex® Abziehlippe für eine perfekte bodennahe Anwendung.
WV 8 Signature Line
Unser bester Akku-Fenstersauger mit LED-Akkustandsanzeige und Xtra!Flex® Abziehlippe für eine perfekte bodennahe Anwendung.
Vorteile, die den Unterschied machen
360° Comfort!Clean
Das besondere Design der Akku-Fensterreiniger ermöglicht die tropfenfreie Reinigung in jeder Lage, sei es über Kopf, horizontal oder schräg, und macht das Absaugen schwer zugänglicher Stellen mühelos.
Keine Streifen
Streifenfreie Ergebnisse durch passgenaue Abziehlippe und integrierter Absaugfunktion.
Keine Tropfen
Die Akku-Fenstersauger saugen das Wasser schnell und zuverlässig von der Scheibe – ohne tropfendes Schmutzwasser.
3-mal schneller
Mit einem Kärcher Akku-Fenstersauger geht das Fensterreinigen 3-mal schneller als von Hand.
Das Original
Original Kärcher Qualität vom Erfinder des Akku-Fenstersaugers.
Streifenfrei sauber in drei Schritten
Vorbereitung ist alles: Für ein optimales Reinigungsergebnis muss die Scheibe oder die jeweilige Oberfläche zunächst befeuchtet und vorgereinigt werden. Erst danach kommt der Akku-Fensterreiniger WV zum Einsatz und kann das Schmutzwasser absaugen. Für die optimale Vorreinigung gibt es zwei Optionen: die Sprühflasche Standard und die Sprühflasche Extra.
1. Einsprühen
Zuerst die Glasscheibe mit Reinigungsmittel einsprühen.
2. Reinigen
Dann das Fenster einwischen.
3. Absaugen
Abschließend das Schmutzwasser absaugen. Fertig.
Sprühflasche Standard
Mit Mikrofaser-Wischbezug. Erleichtert das Einwischen sämtlicher glatter Flächen.
Sprühflasche Extra
Mit Mikrofaser-Wischbezug und verstellbarem Einwischer – ideal auch für schmale oder schwer zugängliche Flächen, wie zum Beispiel Sprossenfenster.
Die Gesamtlösung für makellose Fenster und alle anderen glatten Oberflächen – Entdecken Sie jetzt auch unsere Fensterputzroboter als perfekte Ergänzung zu unseren manuellen Akku-Fenstersaugern.
Voll ausgestattet – Passgenaues Zubehör für jede Aufgabe
Verlängerungsset
Hoch hinaus ganz ohne Leiter: Das Verlängerungsset mit einer Reichweite von bis zu 1,50 m eignet sich perfekt für hohe, schwer erreichbare Stellen wie Wintergärten oder Dachfenster.
Kurzes Verlängerungsset
Mehr Reichweite bei voller Kontrolle: Das kurze Verlängerungsset ist die handliche Lösung für schwer erreichbare Stellen. Das minimale Gewicht ermöglicht ein besonders präzises Arbeiten.
Schmale Saugdüse
Die schmale Saugdüse für unsere Akku-Fensterreiniger ist die ideale Wahl für Sprossenfenster, schmale Glaseinsätze an Türen oder Vitrinen – eben überall dort, wo maximale Präzision auf kleinem Raum gefragt ist.
Sprühflaschenset Extra
Sprühen und wischen mit einem Tool: Die ideale Lösung für eine effiziente Vorreinigung. Die clevere Kombination aus Sprühflasche und Mikrofaser-Wischbezug löst Schmutz mühelos und bereitet jede Fläche optimal auf das anschließende Absaugen vor.
Mikrofaser-Wischbezug Outdoor
Power für die Außenseite: Der abrasive Mikrofaser-Wischbezug Outdoor entfernt Pollen und Umweltdreck zuverlässig. Mit dem Schmutzkratzer lassen sich selbst harte Verkrustungen mühelos vorreinigen.
Mikrofaser-Wischbezug Indoor
Sanfter Glanz für Ihr Zuhause: Der Mikrofaser-Wischbezug Indoor ist der Spezialist für Spiegel, Glastische und alle glatten Flächen im Innenbereich. Er löst Schmutz besonders schonend und nimmt ihn rückstandslos auf.
Zubehör und Reinigungsmittel
Das Zubehör- und Reinigungsmittelprogramm ist die perfekte Ergänzung und sorgt dank raffinierter Produktideen für eine noch komfortablere, situationsgerechte Fensterreinigung.
KNOW HOW: TIPPS ZUM FENSTERPUTZEN
Fenster putzen gehört zu den unbeliebtesten Hausarbeiten. Es ist zeitaufwändig und anstrengend – leider ist das Ergebnis ist häufig nicht einmal zufriedenstellend, da sich nach dem Putzen oft noch Schlieren auf den Fensterscheiben abzeichnen. Unser Kärcher Akku-Fenstersauger namens Window Vac (WV) war der weltweit erste Fenstersauger. Mit unseren Tipps werden die Fenster schnell und streifenfrei sauber.ZUM KÄRCHER KNOW HOW
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