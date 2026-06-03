WV 8 Signature Line
Der WV 8 Signature Line Akku-Fenstersauger mit Xtra!Flex® Silikonlippe und attraktiver Zubehörausstattung – ideal für glänzende Ergebnisse und maximale Flexibilität im ganzen Haus.
Nur unsere innovativsten, leistungsstärksten Produkte tragen die Unterschrift von Technikpionier und Firmengründer Alfred Kärcher. Der Akku-Fenstersauger WV 8 Signature Line eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Ob Fenster, Spiegel, Fliesen oder Kondensation, der WV 8 Signature Line sorgt für ein glänzendes Ergebnis – dank 360° Comfort!Clean selbst in Schräglage, horizontal oder über Kopf. Auch kanten- und bodennahe Reinigung sind mit der flexiblen Xtra!Flex® Silikonlippe kein Problem, für schmale Flächen wie zum Beispiel Sprossenfenster kommt die schmale Saugdüse zum Einsatz. In Kombination mit der Sprühflasche mit Mikrofaser-Wischbezug ermöglicht die Absaugfunktion des WV 8 Signature Line eine bis zu 3-mal schnellere Reinigung. Das Ergebnis sind streifenfreie Oberflächen ohne lästiges Tropfen. Der Schmutzwassertank ist einfach und hygienisch zu entleeren. Mit der langen Akkulaufzeit von bis zu 55 Minuten ermöglicht der Akku-Fenstersauger eine ausdauernde Anwendung auf Flächen bis zu 165 Quadratmetern, und das 3-LED-Display informiert über den aktuellen Ladezustand. Dank USB-C-Ladung ist das Gerät schnell wieder einsatzbereit.
Merkmale und Vorteile
Signature Line-BenefitsDie Unterschrift von Firmengründer Alfred Kärcher kennzeichnet das Produkt als bestes Kärcher Gerät seiner Kategorie. Weitere exklusive Vorteile sind der App Support und eine Garantieverlängerung.
Xtra!Flex® AbziehlippeDie Xtra!Flex® Abziehlippe aus Silikon mit innovativer Technologie macht die Reinigung noch flexibler – ideal für die boden- und kantennahe Anwendung.
360° Comfort!CleanMit dem Akku-Fenstersauger ist die Reinigung komfortabel in alle Richtungen möglich – auch in Schräglage, horizontal oder über Kopf.
Praktisches USB-C-Laden
- Weniger Elektroschrott durch die Nutzung universeller Ladekabel.
Einfache und hygienische Tankentleerung
- Schnelle und einfache Entleerung des Tanks ohne Schmutzwasserkontakt.
Wechselbare Saugdüse
- Je nach Größe der Reinigungsfläche kann sowohl die kleine als auch die große Saugdüse verwendet werden.
LED-Laufzeitanzeige
- Das integrierte 3-LED-Display zeigt stets den aktuellen Ladezustand.
3-mal schneller
- Mit dem Akku-Fenstersauger ist die Fensterreinigung 3-mal schneller erledigt als mit herkömmlichen Methoden.
Elektrische Wasserabsaugung
- Lästiges Tropfen und Streifen sind ein für alle Mal passé. Für strahlend saubere glatte Oberflächen.
Effizienter, austauschbarer Lithium-Ionen-Akku
- Ermöglicht eine Akkulaufzeit von bis zu 55 min.
- Schneller Akkutausch im Servicefall – für eine möglichst lange Produktlebensdauer.
Spezifikationen
Technische Daten
|Arbeitsbreite der Absaugdüse (mm)
|280
|Arbeitsbreite der schmalen Absaugdüse (mm)
|170
|Behälterinhalt Schmutzwasser (ml)
|150
|Akkulaufzeit (min)
|55
|Akkuladezeit (min)
|360
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Leistung je Akkuladung (m²)
|ca. 165
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|100 - 240
|Frequenz (Hz)
|50 - 60
|Farbe
|Weiß
|Gewicht inkl. Akku (kg)
|0,7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1,3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|133 x 281 x 312
Lieferumfang
- Ladegerät: Netzteil + Ladekabel (jeweils 1 Stück)
- Sprühflasche Extra mit Mikrofaser-Wischbezug
- Reinigungsmittel: Fensterreiniger RM 503, 20 ml
- Schmale Absaugdüse
- Mikrofaser-Wischbezug Outdoor: 1 x
- Schmutzkratzer
Videos
Anwendungsgebiete
- Glatte Oberflächen
- Fenster- und Glasflächen
- Spiegel
- Fliesen
- Duschkabine / Badewanne
- Arbeitsflächen in der Küche
- Kondensation
- Solaranlagen / Balkonkraftwerke
Zubehör
Reinigungsmittel
WV 8 Signature Line Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.