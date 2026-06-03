Nur unsere innovativsten, leistungsstärksten Produkte tragen die Unterschrift von Technikpionier und Firmengründer Alfred Kärcher. Der Akku-Fenstersauger WV 8 Signature Line eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Ob Fenster, Spiegel, Fliesen oder Kondensation, der WV 8 Signature Line sorgt für ein glänzendes Ergebnis – dank 360° Comfort!Clean selbst in Schräglage, horizontal oder über Kopf. Auch kanten- und bodennahe Reinigung sind mit der flexiblen Xtra!Flex® Silikonlippe kein Problem, für schmale Flächen wie zum Beispiel Sprossenfenster kommt die schmale Saugdüse zum Einsatz. In Kombination mit der Sprühflasche mit Mikrofaser-Wischbezug ermöglicht die Absaugfunktion des WV 8 Signature Line eine bis zu 3-mal schnellere Reinigung. Das Ergebnis sind streifenfreie Oberflächen ohne lästiges Tropfen. Der Schmutzwassertank ist einfach und hygienisch zu entleeren. Mit der langen Akkulaufzeit von bis zu 55 Minuten ermöglicht der Akku-Fenstersauger eine ausdauernde Anwendung auf Flächen bis zu 165 Quadratmetern, und das 3-LED-Display informiert über den aktuellen Ladezustand. Dank USB-C-Ladung ist das Gerät schnell wieder einsatzbereit.