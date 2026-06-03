WV 1 Compact Extra+ Black
Kompakt und kraftvoll für streifenfreie Fenster und glatte Oberflächen: der Akku-Fenstersauger WV 1 Compact Extra+ Black. Bis zu 3-mal schneller sauber – für mühelose Sauberkeit.
Der WV 1 Compact Extra+ Black von Kärcher, dem Erfinder des Akku-Fenstersaugers – eine effiziente und kompakte Lösung für die streifenfreie Reinigung im Haushalt. Ob Fenster, Spiegel, Fliesen oder andere glatte Oberflächen, der WV 1 Compact Extra+ Black sorgt für ein glänzendes Ergebnis ohne Tropfen von Schmutzwasser, auch bei der Absaugung von Kondensation. Sein kompaktes, benutzerfreundliches und ergonomisches Design macht die Handhabung besonders komfortabel und ermöglicht ein müheloses Reinigen. Mit dem WV 1 Compact Extra+ Black reinigt es sich durch die Kombination von Sprühflasche mit Mikrofaser-Wischbezug und Absaugfunktion des Akku-Fenstersaugers bis zu 3-mal schneller als mit herkömmlichen Methoden. Dank 360° Comfort!Clean ist der WV 1 Compact Extra+ Black vielseitig einsetzbar, auch in Schräglage, horizontal oder über Kopf. Der Schmutzwassertank lässt sich schnell, hygienisch und einfach entleeren. Mit einer Akkulaufzeit von 25 Minuten eignet er sich ideal für die Reinigung von Flächen bis zu 70 Quadratmetern. Die LED-Anzeige informiert rechtzeitig, wenn der Akku geladen werden muss. Die USB-C-Ladung sorgt für eine unkomplizierte Wiederaufladung des Geräts.
Merkmale und Vorteile
Kompakt und handlichDas kompakte Gerät macht die Reinigung von glatten Oberflächen noch komfortabler.
360° Comfort!CleanMit dem Akku-Fenstersauger ist die Reinigung komfortabel in alle Richtungen möglich – auch in Schräglage, horizontal oder über Kopf.
Praktisches USB-C-LadenWeniger Elektroschrott durch die Nutzung universeller Ladekabel.
Einfache und hygienische Tankentleerung
- Schnelle und einfache Entleerung des Tanks ohne Schmutzwasserkontakt.
Wechselbare Saugdüse
- Je nach Größe der Reinigungsfläche kann sowohl die kleine als auch die große Saugdüse aufgesteckt werden.
Anwendungsvielfalt
- Der Akku-Fenstersauger reinigt mühelos Fenster, Spiegel, Fliesen, andere glatte Oberflächen und entfernt sogar Kondenswasser!
LED-Anzeige im Sichtfeld
- Energieverwaltung leicht gemacht: Die im Ein-/Ausschalter integrierte LED-Anzeige meldet rechtzeitig, wenn der Akku geladen werden muss.
3-mal schneller
- Mit dem Akku-Fenstersauger ist die Fensterreinigung 3-mal schneller erledigt als mit herkömmlichen Methoden.
Elektrische Wasserabsaugung
- Lästiges Tropfen und Streifen sind ein für alle Mal passé. Für strahlend saubere glatte Oberflächen.
Effizienter, austauschbarer Lithium-Ionen-Akku
- Ermöglicht eine Laufzeit von bis zu 25 min.
- Schneller Akkutausch im Servicefall – für eine möglichst lange Produktlebensdauer.
Spezifikationen
Technische Daten
|Arbeitsbreite der Absaugdüse (mm)
|250
|Behälterinhalt Schmutzwasser (ml)
|100
|Akkulaufzeit (min)
|25
|Akkuladezeit (min)
|150
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Leistung je Akkuladung (m²)
|ca. 70
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|100 - 240
|Frequenz (Hz)
|50 - 60
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht inkl. Akku (kg)
|0,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1,6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|133 x 250 x 290
Lieferumfang
- Ladegerät: Netzteil + Ladekabel (jeweils 1 Stück)
- Sprühflasche Standard mit Mikrofaser-Wischbezug
- Reinigungsmittel: Fensterreiniger RM 503, 500 ml
Videos
Anwendungsgebiete
- Glatte Oberflächen
- Fenster- und Glasflächen
- Spiegel
- Fliesen
- Duschkabine / Badewanne
- Arbeitsflächen in der Küche
- Kondensation
- Solaranlagen / Balkonkraftwerke
Zubehör
Reinigungsmittel
WV 1 Compact Extra+ Black Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
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- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.