Der WV 1 Compact Extra+ Black von Kärcher, dem Erfinder des Akku-Fenstersaugers – eine effiziente und kompakte Lösung für die streifenfreie Reinigung im Haushalt. Ob Fenster, Spiegel, Fliesen oder andere glatte Oberflächen, der WV 1 Compact Extra+ Black sorgt für ein glänzendes Ergebnis ohne Tropfen von Schmutzwasser, auch bei der Absaugung von Kondensation. Sein kompaktes, benutzerfreundliches und ergonomisches Design macht die Handhabung besonders komfortabel und ermöglicht ein müheloses Reinigen. Mit dem WV 1 Compact Extra+ Black reinigt es sich durch die Kombination von Sprühflasche mit Mikrofaser-Wischbezug und Absaugfunktion des Akku-Fenstersaugers bis zu 3-mal schneller als mit herkömmlichen Methoden. Dank 360° Comfort!Clean ist der WV 1 Compact Extra+ Black vielseitig einsetzbar, auch in Schräglage, horizontal oder über Kopf. Der Schmutzwassertank lässt sich schnell, hygienisch und einfach entleeren. Mit einer Akkulaufzeit von 25 Minuten eignet er sich ideal für die Reinigung von Flächen bis zu 70 Quadratmetern. Die LED-Anzeige informiert rechtzeitig, wenn der Akku geladen werden muss. Die USB-C-Ladung sorgt für eine unkomplizierte Wiederaufladung des Geräts.