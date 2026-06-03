Der WV 3 Comfort Care von Kärcher, dem Erfinder des Akku-Fenstersaugers, bringt streifenfreien Glanz auf alle glatten Oberflächen und ist die ideale Lösung für eine besonders komfortable Reinigung. Mit dem praktischen Hook!It Duschhaken lässt sich das Gerät platzsparend aufbewahren und ist stets griffbereit. Der XXL-Schmutzwassertank ermöglicht eine längere und effizientere Reinigung ohne ständige Unterbrechungen. Das benutzerfreundliche und ergonomische Design sorgt für eine komfortable Handhabung. In Kombination mit der Sprühflasche mit Mikrofaser-Wischbezug erledigt sich die Reinigung mit dem WV 3 Comfort Care bis zu 3-mal schneller als mit herkömmlichen Methoden. Das Ergebnis sind streifenfreie Reinigungsergebnisse ohne Tropfen von Schmutzwasser. Dank 360° Comfort!Clean ist der Akku-Fenstersauger vielseitig einsetzbar, selbst in Schräglage, horizontal oder über Kopf. Die Akkulaufzeit von 35 Minuten ermöglicht die Reinigung von Flächen bis zu 105 Quadratmetern. Die USB-C-Ladung sorgt für eine unkomplizierte Wiederaufladung.