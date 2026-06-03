WV 3 Comfort Care
Der Akku-Fenstersauger WV 3 Comfort Care mit XXL-Tank und Hook!It Duschhaken: für streifenfreie Fenster und glatte Oberflächen. Ideal für ausgedehnte Reinigungen – komfortabel und effizient.
Der WV 3 Comfort Care von Kärcher, dem Erfinder des Akku-Fenstersaugers, bringt streifenfreien Glanz auf alle glatten Oberflächen und ist die ideale Lösung für eine besonders komfortable Reinigung. Mit dem praktischen Hook!It Duschhaken lässt sich das Gerät platzsparend aufbewahren und ist stets griffbereit. Der XXL-Schmutzwassertank ermöglicht eine längere und effizientere Reinigung ohne ständige Unterbrechungen. Das benutzerfreundliche und ergonomische Design sorgt für eine komfortable Handhabung. In Kombination mit der Sprühflasche mit Mikrofaser-Wischbezug erledigt sich die Reinigung mit dem WV 3 Comfort Care bis zu 3-mal schneller als mit herkömmlichen Methoden. Das Ergebnis sind streifenfreie Reinigungsergebnisse ohne Tropfen von Schmutzwasser. Dank 360° Comfort!Clean ist der Akku-Fenstersauger vielseitig einsetzbar, selbst in Schräglage, horizontal oder über Kopf. Die Akkulaufzeit von 35 Minuten ermöglicht die Reinigung von Flächen bis zu 105 Quadratmetern. Die USB-C-Ladung sorgt für eine unkomplizierte Wiederaufladung.
Merkmale und Vorteile
Cleverer Hook!It DuschhakenPlatzsparende Aufbewahrung des Akku-Fenstersaugers direkt in der Dusche.
XXL-SchmutzwassertankFür längere und effizientere Reinigung größerer Bereiche wie z. B. der Dusche ohne Unterbrechungen geeignet, da ständiges Entleeren des Schmutzwassertanks entfällt.
360° Comfort!CleanMit dem Akku-Fenstersauger ist die Reinigung komfortabel in alle Richtungen möglich – auch in Schräglage, horizontal oder über Kopf.
Praktisches USB-C-Laden
- Weniger Elektroschrott durch die Nutzung universeller Ladekabel.
Einfache und hygienische Tankentleerung
- Schnelle und einfache Entleerung des Tanks ohne Schmutzwasserkontakt.
Wechselbare Saugdüse
- Je nach Größe der Reinigungsfläche kann sowohl die kleine als auch die große Saugdüse aufgesteckt werden.
LED-Anzeige im Sichtfeld
- Energieverwaltung leicht gemacht: Die im Ein-/Ausschalter integrierte LED-Anzeige meldet rechtzeitig, wenn der Akku geladen werden muss.
3-mal schneller
- Mit dem Akku-Fenstersauger ist die Fensterreinigung 3-mal schneller erledigt als mit herkömmlichen Methoden.
Elektrische Wasserabsaugung
- Lästiges Tropfen und Streifen sind ein für alle Mal passé. Für strahlend saubere glatte Oberflächen.
Effizienter, austauschbarer Lithium-Ionen-Akku
- Ermöglicht eine Laufzeit von bis zu 35 min.
- Schneller Akkutausch im Servicefall – für eine möglichst lange Produktlebensdauer.
Spezifikationen
Technische Daten
|Arbeitsbreite der Absaugdüse (mm)
|280
|Behälterinhalt Schmutzwasser (ml)
|200
|Akkulaufzeit (min)
|35
|Akkuladezeit (min)
|170
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Leistung je Akkuladung (m²)
|ca. 105
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|100 - 240
|Frequenz (Hz)
|50 - 60
|Farbe
|Weiß
|Gewicht inkl. Akku (kg)
|0,6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1,1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|141 x 280 x 290
Lieferumfang
- Ladegerät: Netzteil + Ladekabel (jeweils 1 Stück)
- Sprühflasche Extra mit Mikrofaser-Wischbezug
- Reinigungsmittel: Fensterreiniger RM 503, 20 ml
Ausstattung
- Absaugdüse mit Hook!It Duschhaken
Videos
Anwendungsgebiete
- Glatte Oberflächen
- Fenster- und Glasflächen
- Spiegel
- Fliesen
- Duschkabine / Badewanne
- Arbeitsflächen in der Küche
- Kondensation
- Solaranlagen / Balkonkraftwerke