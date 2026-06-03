Der WV 5 Ultra Care von Kärcher, dem Erfinder des Akku-Fenstersaugers, ermöglicht mit einer Akkulaufzeit von 45 Minuten eine effiziente Reinigung von bis zu 135 Quadratmeter an glatten Oberflächen im ganzen Haus. Ob Fenster, Spiegel, Fliesen oder Kondensation – selbst in Schräglage, horizontal oder über Kopf sorgt der WV 5 Ultra Care dank 360° Comfort!Clean für streifenfreien Glanz ohne lästiges Tropfen. Die flexible Xtra!Flex® Silikonlippe mit innovativer Technologie sorgt für eine ideale kanten- und bodennahe Reinigung. Im Vergleich zu herkömmlichen Methoden ist die Reinigung mit dem WV 5 Ultra Care durch die Kombination aus Sprühflasche mit Mikrofaser-Wischbezug und Absaugfunktion bis zu 3-mal schneller. Dabei macht das elegante Design die Handhabung besonders angenehm und komfortabel. Der Schmutzwassertank lässt sich einfach und hygienisch entleeren. Das 3-LED-Display informiert über den aktuellen Ladezustand des Geräts und die USB-C-Ladung sorgt für eine schnelle Wiederaufladung.