WV 5 Ultra Care
Flexible und streifenfreie Reinigung von glatten Oberflächen: der Akku-Fenstersauger WV 5 Ultra Care mit Xtra!Flex® Silikonlippe und 360° Comfort!Clean. 3-mal schneller zu mühelosem Glanz.
Der WV 5 Ultra Care von Kärcher, dem Erfinder des Akku-Fenstersaugers, ermöglicht mit einer Akkulaufzeit von 45 Minuten eine effiziente Reinigung von bis zu 135 Quadratmeter an glatten Oberflächen im ganzen Haus. Ob Fenster, Spiegel, Fliesen oder Kondensation – selbst in Schräglage, horizontal oder über Kopf sorgt der WV 5 Ultra Care dank 360° Comfort!Clean für streifenfreien Glanz ohne lästiges Tropfen. Die flexible Xtra!Flex® Silikonlippe mit innovativer Technologie sorgt für eine ideale kanten- und bodennahe Reinigung. Im Vergleich zu herkömmlichen Methoden ist die Reinigung mit dem WV 5 Ultra Care durch die Kombination aus Sprühflasche mit Mikrofaser-Wischbezug und Absaugfunktion bis zu 3-mal schneller. Dabei macht das elegante Design die Handhabung besonders angenehm und komfortabel. Der Schmutzwassertank lässt sich einfach und hygienisch entleeren. Das 3-LED-Display informiert über den aktuellen Ladezustand des Geräts und die USB-C-Ladung sorgt für eine schnelle Wiederaufladung.
Merkmale und Vorteile
Xtra!Flex® AbziehlippeDie Xtra!Flex® Abziehlippe aus Silikon mit innovativer Technologie macht die Reinigung noch flexibler – ideal für die boden- und kantennahe Anwendung.
360° Comfort!CleanMit dem Akku-Fenstersauger ist die Reinigung komfortabel in alle Richtungen möglich – auch in Schräglage, horizontal oder über Kopf.
Praktisches USB-C-LadenWeniger Elektroschrott durch die Nutzung universeller Ladekabel.
Einfache und hygienische Tankentleerung
- Schnelle und einfache Entleerung des Tanks ohne Schmutzwasserkontakt.
Wechselbare Saugdüse
- Je nach Größe der Reinigungsfläche kann sowohl die kleine als auch die große Saugdüse verwendet werden.
Anwendungsvielfalt
- Der Akku-Fenstersauger reinigt mühelos Fenster, Spiegel, Fliesen und andere glatte Oberflächen und entfernt sogar Kondenswasser!
LED-Laufzeitanzeige
- Das integrierte 3-LED-Display zeigt stets den aktuellen Ladezustand.
3-mal schneller
- Mit dem Akku-Fenstersauger ist die Fensterreinigung 3-mal schneller erledigt als mit herkömmlichen Methoden.
Elektrische Wasserabsaugung
- Lästiges Tropfen und Streifen sind ein für alle Mal passé. Für strahlend saubere glatte Oberflächen.
Effizienter, austauschbarer Lithium-Ionen-Akku
- Ermöglicht eine Laufzeit von bis zu 45 min.
- Schneller Akkutausch im Servicefall – für eine möglichst lange Produktlebensdauer.
Spezifikationen
Technische Daten
|Arbeitsbreite der Absaugdüse (mm)
|280
|Behälterinhalt Schmutzwasser (ml)
|150
|Akkulaufzeit (min)
|45
|Akkuladezeit (min)
|345
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Leistung je Akkuladung (m²)
|ca. 135
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|100 - 240
|Frequenz (Hz)
|50 - 60
|Farbe
|Weiß
|Gewicht inkl. Akku (kg)
|0,7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|133 x 281 x 312
Lieferumfang
- Ladegerät: Netzteil + Ladekabel (jeweils 1 Stück)
- Sprühflasche Extra mit Mikrofaser-Wischbezug
- Reinigungsmittel: Fensterreiniger RM 503, 20 ml
Videos
Anwendungsgebiete
- Glatte Oberflächen
- Fenster- und Glasflächen
- Spiegel
- Fliesen
- Duschkabine / Badewanne
- Arbeitsflächen in der Küche
- Kondensation
- Solaranlagen / Balkonkraftwerke
Zubehör
Reinigungsmittel
WV 5 Ultra Care Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
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- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.