WV 5 Ultra Care

Flexible und streifenfreie Reinigung von glatten Oberflächen: der Akku-Fenstersauger WV 5 Ultra Care mit Xtra!Flex® Silikonlippe und 360° Comfort!Clean. 3-mal schneller zu mühelosem Glanz.

Der WV 5 Ultra Care von Kärcher, dem Erfinder des Akku-Fenstersaugers, ermöglicht mit einer Akkulaufzeit von 45 Minuten eine effiziente Reinigung von bis zu 135 Quadratmeter an glatten Oberflächen im ganzen Haus. Ob Fenster, Spiegel, Fliesen oder Kondensation – selbst in Schräglage, horizontal oder über Kopf sorgt der WV 5 Ultra Care dank 360° Comfort!Clean für streifenfreien Glanz ohne lästiges Tropfen. Die flexible Xtra!Flex® Silikonlippe mit innovativer Technologie sorgt für eine ideale kanten- und bodennahe Reinigung. Im Vergleich zu herkömmlichen Methoden ist die Reinigung mit dem WV 5 Ultra Care durch die Kombination aus Sprühflasche mit Mikrofaser-Wischbezug und Absaugfunktion bis zu 3-mal schneller. Dabei macht das elegante Design die Handhabung besonders angenehm und komfortabel. Der Schmutzwassertank lässt sich einfach und hygienisch entleeren. Das 3-LED-Display informiert über den aktuellen Ladezustand des Geräts und die USB-C-Ladung sorgt für eine schnelle Wiederaufladung.

Merkmale und Vorteile
Akku-Fenstersauger WV 5 Ultra Care: Xtra!Flex® Abziehlippe
Xtra!Flex® Abziehlippe
Die Xtra!Flex® Abziehlippe aus Silikon mit innovativer Technologie macht die Reinigung noch flexibler – ideal für die boden- und kantennahe Anwendung.
Akku-Fenstersauger WV 5 Ultra Care: 360° Comfort!Clean
360° Comfort!Clean
Mit dem Akku-Fenstersauger ist die Reinigung komfortabel in alle Richtungen möglich – auch in Schräglage, horizontal oder über Kopf.
Akku-Fenstersauger WV 5 Ultra Care: Praktisches USB-C-Laden
Praktisches USB-C-Laden
Weniger Elektroschrott durch die Nutzung universeller Ladekabel.
Einfache und hygienische Tankentleerung
  • Schnelle und einfache Entleerung des Tanks ohne Schmutzwasserkontakt.
Wechselbare Saugdüse
  • Je nach Größe der Reinigungsfläche kann sowohl die kleine als auch die große Saugdüse verwendet werden.
Anwendungsvielfalt
  • Der Akku-Fenstersauger reinigt mühelos Fenster, Spiegel, Fliesen und andere glatte Oberflächen und entfernt sogar Kondenswasser!
LED-Laufzeitanzeige
  • Das integrierte 3-LED-Display zeigt stets den aktuellen Ladezustand.
3-mal schneller
  • Mit dem Akku-Fenstersauger ist die Fensterreinigung 3-mal schneller erledigt als mit herkömmlichen Methoden.
Elektrische Wasserabsaugung
  • Lästiges Tropfen und Streifen sind ein für alle Mal passé. Für strahlend saubere glatte Oberflächen.
Effizienter, austauschbarer Lithium-Ionen-Akku
  • Ermöglicht eine Laufzeit von bis zu 45 min. 
  • Schneller Akkutausch im Servicefall – für eine möglichst lange Produktlebensdauer.
Spezifikationen

Technische Daten

Arbeitsbreite der Absaugdüse (mm) 280
Behälterinhalt Schmutzwasser (ml) 150
Akkulaufzeit (min) 45
Akkuladezeit (min) 345
Akkutyp Lithium-Ionen-Akku
Leistung je Akkuladung (m²) ca. 135
Anzahl der Stromphasen (Ph) 1
Spannung (V) 100 - 240
Frequenz (Hz) 50 - 60
Farbe Weiß
Gewicht inkl. Akku (kg) 0,7
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 1,2
Abmessungen (L × B × H) (mm) 133 x 281 x 312

Lieferumfang

  • Ladegerät: Netzteil + Ladekabel (jeweils 1 Stück)
  • Sprühflasche Extra mit Mikrofaser-Wischbezug
  • Reinigungsmittel: Fensterreiniger RM 503, 20 ml
Akku-Fenstersauger WV 5 Ultra Care
Akku-Fenstersauger WV 5 Ultra Care
Videos
Anwendungsgebiete
  • Glatte Oberflächen
  • Fenster- und Glasflächen
  • Spiegel
  • Fliesen
  • Duschkabine / Badewanne
  • Arbeitsflächen in der Küche
  • Kondensation
  • Solaranlagen / Balkonkraftwerke
Zubehör
Reinigungsmittel
WV 5 Ultra Care Ersatzteile

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