Die Kärcher Akku-Gras- und Strauchscheren eignen sich perfekt für feine und präzise Arbeiten in Ihrem Garten. Dank des bewährten 2-in-1-Systems lassen sich Sträucher, Hecken und Buschgewächse, aber auch kleinere Rasenflächen schnell und einfach zurechtschneiden. Das Ergebnis sind saubere Kanten, die Ihrem Garten ein gepflegtes Erscheinungsbild verleihen.

GSH grass cutting

Anwendung und Vorteile

Müheloser und werkzeugloser Wechsel zwischen Gras- und Strauchmesser. Dadurch können verschiedene Arten der Gartenarbeit durchgeführt werden, ohne mehrere Geräte zu benötigen.

Application grass

Grasscheren

Die Grasscheren dienen zum Kürzen von Rasenkanten rund ums Haus, das Blumenbeet, den Gemüsegarten oder auch die Terrasse – gerade dort, wo der Rasenmäher nicht hinreicht.

GSH grass und bushes

Strauchscheren

Die Strauchscheren machen das Kürzen und Modellieren von Sträuchern und Büschen kinderleicht.

Diamantgeschliffene Messer

Die doppelseitigen Klingen sind besonders scharf und ermöglichen ein exaktes Schnittbild an Gras und Sträuchern. Die lasergeschnittenen und diamantgeschliffenen Klingen (bei GSH 2 Plus und GSH 4-4 Plus) sind besonders langlebig und erfordern weniger Wartung.

GSH Blade

Teleskopstiel

Die ergonomische Lösung für das Schneiden von Rasenkanten: Mit diesem Stiel können Sie die Arbeitshöhe flexibel einstellen, sodass Sie sich beim Schneiden Ihrer Rasenkanten nicht bücken müssen. Die Verlängerung ist speziell für die Akku-Grasscheren GSH 2 Plus und GSH 4-4 Plus entwickelt worden. Der Stiel ist in einer Arbeitshöhe zwischen 74 und 116 Zentimetern stufenlos verstellbar.

GSH telescopic handle
GSH Blade

Führungsschutz und Aufhängeöse

Zum platzsparenden Verstauen.

ergonomic handle

Ergonomisches Griffdesign

Für angenehmen Halt auch bei längeren Arbeiten.

Display GSH

Permanente Anzeige des Akkuzustands

Dank integrierter LED-Anzeige (GSH 2 Plus und GSH 4-4 Plus).

Highlights

Der kompakte 2-in-1-Helfer: Die Akku-Grasschere dient zum Kürzen von Rasenkanten rund ums Haus, das Blumenbeet, den Gemüsegarten oder die Terrasse, und die Strauchschere macht das Kürzen und Modellieren von Sträuchern kinderleicht.

icon_arrow

Vergleich

GSH 18-20 Battery

Wechselakkusystem: 18 V Battery Power
Nutzung mit Teleskopstange möglich: nein
Schnittlänge Strauchmesser: 20 cm
Schnittbreite Grasmesser: 12 cm
Max. Laufzeit je Akkuladung*: 100 min
Max. Leistung je Akkuladung Strauchschnitt*: 800 m
Max. Leistung je Akkuladung Grasschnitt*: 1000 m
Gewicht mit Grasmesser und Akku: 1,7 kg

*mit 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku

GSH 4-4 Plus

Wechselakkusystem: 4 V Battery Power
Nutzung mit Teleskopstange möglich: ja
Schnittlänge Strauchmesser: 11 cm
Schnittbreite Grasmesser: 8 cm
Max. Laufzeit je Akkuladung*: 60 min
Max. Leistung je Akkuladung Strauchschnitt*: 450 m
Max. Leistung je Akkuladung Grasschnitt*: 600 m
Gewicht mit Grasmesser und Akku: 0,65 kg

*Mit 4 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku

GSH 2 Plus

Wechselakkusystem: Akku fest verbaut
Nutzung mit Teleskopstange möglich: ja
Schnittlänge Strauchmesser: 11 cm
Schnittbreite Grasmesser: 8 cm
Max. Laufzeit je Akkuladung: 50 min
Max. Leistung je Akkuladung Strauchschnitt: 400 m
Max. Leistung je Akkuladung Grasschnitt: 500 m
Gewicht mit Grasmesser und fest verbautem Akku: 0,6 kg

Zubehöre für die Akku-Gras- und Strauchscheren

Kärcher Akkuplattform „Battery Power“

Die Akku-Gras- und Strauchschere GSH 18-20 Battery ist ein Produkt der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform. Entdecken Sie die gesamte Produktvielfalt und sehen Sie, in welchen Produkten Ihr 18 V Kärcher Battery Power-Akku noch Verwendung finden kann.

18 V Battery 2024

Hier finden Sie alle Geräte der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
