Akku-Gras- und Strauchscheren
Die Kärcher Akku-Gras- und Strauchscheren eignen sich perfekt für feine und präzise Arbeiten in Ihrem Garten. Dank des bewährten 2-in-1-Systems lassen sich Sträucher, Hecken und Buschgewächse, aber auch kleinere Rasenflächen schnell und einfach zurechtschneiden. Das Ergebnis sind saubere Kanten, die Ihrem Garten ein gepflegtes Erscheinungsbild verleihen.
Anwendung und Vorteile
Müheloser und werkzeugloser Wechsel zwischen Gras- und Strauchmesser. Dadurch können verschiedene Arten der Gartenarbeit durchgeführt werden, ohne mehrere Geräte zu benötigen.
Grasscheren
Die Grasscheren dienen zum Kürzen von Rasenkanten rund ums Haus, das Blumenbeet, den Gemüsegarten oder auch die Terrasse – gerade dort, wo der Rasenmäher nicht hinreicht.
Strauchscheren
Die Strauchscheren machen das Kürzen und Modellieren von Sträuchern und Büschen kinderleicht.
Diamantgeschliffene Messer
Die doppelseitigen Klingen sind besonders scharf und ermöglichen ein exaktes Schnittbild an Gras und Sträuchern. Die lasergeschnittenen und diamantgeschliffenen Klingen (bei GSH 2 Plus und GSH 4-4 Plus) sind besonders langlebig und erfordern weniger Wartung.
Teleskopstiel
Die ergonomische Lösung für das Schneiden von Rasenkanten: Mit diesem Stiel können Sie die Arbeitshöhe flexibel einstellen, sodass Sie sich beim Schneiden Ihrer Rasenkanten nicht bücken müssen. Die Verlängerung ist speziell für die Akku-Grasscheren GSH 2 Plus und GSH 4-4 Plus entwickelt worden. Der Stiel ist in einer Arbeitshöhe zwischen 74 und 116 Zentimetern stufenlos verstellbar.
Führungsschutz und Aufhängeöse
Zum platzsparenden Verstauen.
Ergonomisches Griffdesign
Für angenehmen Halt auch bei längeren Arbeiten.
Permanente Anzeige des Akkuzustands
Dank integrierter LED-Anzeige (GSH 2 Plus und GSH 4-4 Plus).
Highlights
GSH 18-20 Battery
Wechselakkusystem: 18 V Battery Power
Nutzung mit Teleskopstange möglich: nein
Schnittlänge Strauchmesser: 20 cm
Schnittbreite Grasmesser: 12 cm
Max. Laufzeit je Akkuladung*: 100 min
Max. Leistung je Akkuladung Strauchschnitt*: 800 m
Max. Leistung je Akkuladung Grasschnitt*: 1000 m
Gewicht mit Grasmesser und Akku: 1,7 kg
*mit 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku
GSH 4-4 Plus
Wechselakkusystem: 4 V Battery Power
Nutzung mit Teleskopstange möglich: ja
Schnittlänge Strauchmesser: 11 cm
Schnittbreite Grasmesser: 8 cm
Max. Laufzeit je Akkuladung*: 60 min
Max. Leistung je Akkuladung Strauchschnitt*: 450 m
Max. Leistung je Akkuladung Grasschnitt*: 600 m
Gewicht mit Grasmesser und Akku: 0,65 kg
*Mit 4 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku
GSH 2 Plus
Wechselakkusystem: Akku fest verbaut
Nutzung mit Teleskopstange möglich: ja
Schnittlänge Strauchmesser: 11 cm
Schnittbreite Grasmesser: 8 cm
Max. Laufzeit je Akkuladung: 50 min
Max. Leistung je Akkuladung Strauchschnitt: 400 m
Max. Leistung je Akkuladung Grasschnitt: 500 m
Gewicht mit Grasmesser und fest verbautem Akku: 0,6 kg
Zubehöre für die Akku-Gras- und Strauchscheren
Kärcher Akkuplattform „Battery Power“
Die Akku-Gras- und Strauchschere GSH 18-20 Battery ist ein Produkt der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform. Entdecken Sie die gesamte Produktvielfalt und sehen Sie, in welchen Produkten Ihr 18 V Kärcher Battery Power-Akku noch Verwendung finden kann.
Kostenlose Garantieverlängerung Akku-Geräte
Jetzt innerhalb von 4 Wochen nach Kauf registrieren und Ihre Garantie für Akku-Geräte, Akkus und Ladegeräte der Akkuplattform „Battery Power" kostenlos auf 5 Jahre verlängern.
