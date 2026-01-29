Akku-Drucksprüher

Der Akku-Drucksprüher von Kärcher

Ob für den kleinen Vorgarten, den überschaubaren Balkon in der Stadtwohnung oder den großen Außenbereich samt Terrasse – der Akku-Drucksprüher ist ein Allroundtalent. Dank der verstellbaren Teleskoplanze lässt sich der Aktionsbereich beim Sprühen bequem an die individuellen Bedürfnisse anpassen.

Drucksprüher PSU 4-18 Anwendungsgebiete

Düngen

Unsere Pflanzen benötigen für ihr Wachstum manchmal mehr als nur Sonne und Wasser: Mit dem PSU 4-18 und seiner ausziehbaren Teleskoplanze lassen sich Düngemittel einfach und bequem, auch in höher gelegenen Bereichen, auftragen.

Person düngt Pflanzen mit dem Kärcher Akku-Drucksprüher

Schädlingsbekämpfung

Sträucher und Bäume sind häufig von Schädlingen, wie Läusen oder Buchsbaumzünslern, befallen. Mit seinen verschiedenen Einstellmöglichkeiten ermöglicht der Akku-Drucksprüher sowohl das flächendeckende Benebeln als auch das Absetzen eines zielgerichteten Sprühstrahls auf die betroffenen Stellen.

Person bekämpft Schädlinge mit dem Kärcher Akku-Drucksprüher

Unkrautbeseitigung

Mehr Gras, weniger Unkraut: Mit dem Akku-Drucksprüher PSU 4-18 lässt sich Unkraut bequem und effektiv bekämpfen. Das Ergebnis ist eine gepflegte, gleichmäßig grüne Rasenfläche.

Person entfernt Unkraut mit dem Kärcher Akku-Drucksprüher

Bewässerung

Vorsichtiges Gießen für empfindliche Pflanzen: Kleine Setzlinge müssen im Beet besonders pfleglich behandelt werden. Der feine Sprühnebel versorgt die Pflanzen ausreichend mit Wasser und beschädigt dabei die feinen Strukturen nicht.

Person bewässert Pflanzen mit dem Kärcher Akku-Drucksprüher

Highlights

Bei Drucksprühern galt bisher die Regel: „Wer sprühen will, muss pumpen“. Mit dem Kärcher PSU 4-18 entfällt diese mühsame Vorarbeit. Einfach den Behälter füllen, Akku anbringen und anschließend mit bis zu 3 Bar Druck um das Wohl der Pflanzen kümmern. Zum Beispiel, um flüssigen Dünger auszubringen, gezielt Pflanzenschutzmittel zu verteilen, Unkraut zu beseitigen oder vorsichtig zarte Setzlinge nebelfein zu wässern. Egal, ob auf der Dachterrasse oder im Schrebergarten – der PSU 4-18 wird garantiert eines der Gartengeräte, die Sie nicht mehr aus der Hand legen wollen.

Merkmale des Drucksprühers

Kärcher: Drucksprüher - transparente Füllstandanzeige

Füllstand im Blick

Der Tank des Drucksprühers ist transparent. So hat man beim Bewässern oder Düngen großflächiger Außenbereiche den Füllstand stets im Blick.

Kärcher: Drucksprüher - wird in der Hand gehalten

Leicht zu transportieren

Für eine angenehme Handhabung – auch bei gefülltem Tank – ist der Drucksprüher mit einem Tragegurt versehen. Kurz eingehakt und schon lässt sich das Gerät bequem um die Schulter hängen.

Kärcher: Drucksprüher

Gut zu verstauen

Ein mobiles Gerät sollte sich gut verstauen lassen. Daher wurde der Akku-Drucksprüher mit einer Teleskoplanze konzipiert, die abgenommen und an der Batteriehalterung angebracht werden kann. Das Gerät lässt sich so leicht transportieren und platzsparend im Geräteschuppen oder in der Garage unterbringen.

Zubehör für den Akku-Drucksprüher

Das passende Zubehör für Ihren Akku-Drucksprüher finden Sie direkt auf der Produktseite oder mit unserem Zubehörfinder. 

Zum Zubehörfinder

Akku-Drucksprüher FAQs

Der PSU 4-18 kann für 4 unterschiedliche Hauptanwendungen bei der Gartenpflege und dem Pflanzenschutz genutzt werden:

  • Düngen
  • Schädlingsbekämpfung bzw. Pflanzen spritzen
  • Unkrautbekämpfung
  • Feinbewässerung

Nein, das Gerät ist lediglich zur Pflanzenpflege und zur Bewässerung zu verwenden. Für eine Reinigung oder Desinfektion ist dieses Gerät nicht konfiguriert.

Der Drucksprüher ist kompatibel mit allen 18 V Kärcher Battery Power- und 18 V Kärcher Battery Power+-Akkus kompatibel.

 

18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Akku → max. 400 min

18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Akku → max. 800 min

Der transparente Tank fasst 4 Liter Flüssigkeit – der Flüssigkeitsstand ist von außen auf einen Blick ersichtlich.

Mit dem Messbecher können Flüssigkeiten bis 120 Milliliter abgemessen werden.

Die teleskopierbare Sprühlanze kann von 45 auf 75 Zentimeter ausgezogen werden und erhöht so die Reichweite beim Sprühen.

Kärcher Akkuplattform „Battery Power“

Der Akku-Drucksprüher ist ein Produkt der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform. Entdecken Sie die gesamte Produktvielfalt und sehen Sie, in welchen Produkten Ihr 18 V Kärcher Battery Power-Akku noch Verwendung finden kann.

Hier finden Sie alle Geräte der 18 V Kärcher Akkuplattform „Battery Power“
ZU DEN 18-V-PLATTFORMGERÄTEN
Garantieverlängerung Akku-Geräte

Kostenlose Garantieverlängerung Akku-Geräte

Jetzt innerhalb von 4 Wochen nach Kauf registrieren und Ihre Garantie für Akku-Geräte, Akkus und Ladegeräte der Akkuplattform „Battery Power" kostenlos auf 5 Jahre verlängern.

 

zur Garantieverlängerung
Infoseite

