Akku-Drucksprüher
Gartenpflege war noch nie so einfach
Pflanzenschutz und -pflege auf Knopfdruck: Der Drucksprüher PSU 4-18 mit 18-Volt-Wechselakku, 4-Liter-Tank und Teleskoplanze düngt Pflanzen mit seinem feinen, gleichmäßigen Sprühnebel, bekämpft zielgerichtet Schädlinge und Unkraut und bewässert bequem Setzlinge – ohne mühsames, manuelles Pumpen.
Der Akku-Drucksprüher von Kärcher
Ob für den kleinen Vorgarten, den überschaubaren Balkon in der Stadtwohnung oder den großen Außenbereich samt Terrasse – der Akku-Drucksprüher ist ein Allroundtalent. Dank der verstellbaren Teleskoplanze lässt sich der Aktionsbereich beim Sprühen bequem an die individuellen Bedürfnisse anpassen.
Drucksprüher PSU 4-18 Anwendungsgebiete
Düngen
Unsere Pflanzen benötigen für ihr Wachstum manchmal mehr als nur Sonne und Wasser: Mit dem PSU 4-18 und seiner ausziehbaren Teleskoplanze lassen sich Düngemittel einfach und bequem, auch in höher gelegenen Bereichen, auftragen.
Schädlingsbekämpfung
Sträucher und Bäume sind häufig von Schädlingen, wie Läusen oder Buchsbaumzünslern, befallen. Mit seinen verschiedenen Einstellmöglichkeiten ermöglicht der Akku-Drucksprüher sowohl das flächendeckende Benebeln als auch das Absetzen eines zielgerichteten Sprühstrahls auf die betroffenen Stellen.
Unkrautbeseitigung
Mehr Gras, weniger Unkraut: Mit dem Akku-Drucksprüher PSU 4-18 lässt sich Unkraut bequem und effektiv bekämpfen. Das Ergebnis ist eine gepflegte, gleichmäßig grüne Rasenfläche.
Bewässerung
Vorsichtiges Gießen für empfindliche Pflanzen: Kleine Setzlinge müssen im Beet besonders pfleglich behandelt werden. Der feine Sprühnebel versorgt die Pflanzen ausreichend mit Wasser und beschädigt dabei die feinen Strukturen nicht.
Highlights
Bei Drucksprühern galt bisher die Regel: „Wer sprühen will, muss pumpen“. Mit dem Kärcher PSU 4-18 entfällt diese mühsame Vorarbeit. Einfach den Behälter füllen, Akku anbringen und anschließend mit bis zu 3 Bar Druck um das Wohl der Pflanzen kümmern. Zum Beispiel, um flüssigen Dünger auszubringen, gezielt Pflanzenschutzmittel zu verteilen, Unkraut zu beseitigen oder vorsichtig zarte Setzlinge nebelfein zu wässern. Egal, ob auf der Dachterrasse oder im Schrebergarten – der PSU 4-18 wird garantiert eines der Gartengeräte, die Sie nicht mehr aus der Hand legen wollen.
Merkmale des Drucksprühers
Füllstand im Blick
Der Tank des Drucksprühers ist transparent. So hat man beim Bewässern oder Düngen großflächiger Außenbereiche den Füllstand stets im Blick.
Leicht zu transportieren
Für eine angenehme Handhabung – auch bei gefülltem Tank – ist der Drucksprüher mit einem Tragegurt versehen. Kurz eingehakt und schon lässt sich das Gerät bequem um die Schulter hängen.
Gut zu verstauen
Ein mobiles Gerät sollte sich gut verstauen lassen. Daher wurde der Akku-Drucksprüher mit einer Teleskoplanze konzipiert, die abgenommen und an der Batteriehalterung angebracht werden kann. Das Gerät lässt sich so leicht transportieren und platzsparend im Geräteschuppen oder in der Garage unterbringen.
Zubehör für den Akku-Drucksprüher
Das passende Zubehör für Ihren Akku-Drucksprüher finden Sie direkt auf der Produktseite oder mit unserem Zubehörfinder.
Akku-Drucksprüher FAQs
Kärcher Akkuplattform „Battery Power“
Der Akku-Drucksprüher ist ein Produkt der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform. Entdecken Sie die gesamte Produktvielfalt und sehen Sie, in welchen Produkten Ihr 18 V Kärcher Battery Power-Akku noch Verwendung finden kann.
Kostenlose Garantieverlängerung Akku-Geräte
Jetzt innerhalb von 4 Wochen nach Kauf registrieren und Ihre Garantie für Akku-Geräte, Akkus und Ladegeräte der Akkuplattform „Battery Power" kostenlos auf 5 Jahre verlängern.
Ihre Vorteile im Kärcher Onlineshop
√ Direkt beim Hersteller: komplettes Markensortiment
√ Professionelle, individuelle und schnelle Beratung: kostenlose Hotline oder Live-Chat
√ Kostenloser DHL-Versand ab 50 €
√ Sichere Bestellung via SSL
√ 30 Tage Rückgaberecht
√ Einfache Reparaturabwicklung über Klarer Fall
√ Kärcher Original-Ersatzteile direkt im Ersatzteile-Onlineshop bestellen
Kontakt
Händlersuche
Mit der einfachen Händlersuche finden Sie schnell und bequem einen Händler auch in Ihrer Nähe.
Beratung von Experten
Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf und wir beraten Sie gerne kostenlos und unverbindlich.
Newsletter
Mit dem Kärcher Newsletter erhalten Sie regelmäßig alle Neuigkeiten zu Produkten, Services und Aktionen aus der Welt von Kärcher Deutschland.