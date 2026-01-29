Akku-Drucksprüher

Highlights

Bei Drucksprühern galt bisher die Regel: „Wer sprühen will, muss pumpen“. Mit dem Kärcher PSU 4-18 entfällt diese mühsame Vorarbeit. Einfach den Behälter füllen, Akku anbringen und anschließend mit bis zu 3 Bar Druck um das Wohl der Pflanzen kümmern. Zum Beispiel, um flüssigen Dünger auszubringen, gezielt Pflanzenschutzmittel zu verteilen, Unkraut zu beseitigen oder vorsichtig zarte Setzlinge nebelfein zu wässern. Egal, ob auf der Dachterrasse oder im Schrebergarten – der PSU 4-18 wird garantiert eines der Gartengeräte, die Sie nicht mehr aus der Hand legen wollen.