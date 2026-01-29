Akku-Lampe
Bringt Licht ins Dunkle: Die Akku-Multifunktionslampe sorgt für eine verbesserte Ausleuchtung an jedem Ort, wo bei Arbeiten im Dunkeln oder während Freizeitaktivitäten mehr Licht benötigt wird. Dank der integrierten Powerbank-Funktion können Sie elektronische Geräte wie Smartphones oder Tablets aufladen. Flexibler als jede Taschenlampe, mobiler als Strahler mit Kabel: die MFL 2-18 Akku-Multifunktionslampe.
Ganz schön helle.
Entdecken Sie jetzt unsere leistungsstarke LED-Arbeitsleuchte als Teil der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform. Mit ihren 2 Gelenken ermöglicht sie eine flexible Ausrichtung des hellen Kopfes in jede gewünschte Richtung und bietet dabei beeindruckende Helligkeit von bis zu 280 Lumen in 2 verschiedenen Stufen. Aber das ist noch nicht alles! Diese multifunktionale Lampe verfügt auch über eine integrierte Powerbank-Funktion, mit der Sie nicht nur Ihr Smartphone, sondern auch viele weitere Geräte aufladen können. Holen Sie sich jetzt die ultimative Beleuchtungslösung, die Sie selbst im Dunkeln nicht im Stich lässt. Und das über eine Laufzeit von 9 Stunden mit dem 18/25 Battery Power-Akku. Mit dem großen 18/50 Battery Power-Akku ist die Laufzeit der Akku-Lampe sogar doppelt so lange.
Merkmale der Akku-Lampe
Zwei Helligkeitsstufen
Zwei Helligkeitsstufen ermöglichen eine Anpassung der Helligkeit an die Anwendungssituation, je nachdem ob maximale Helligkeit (280 lm) oder ein gedimmtes Licht (80 lm) gewünscht ist.
Flexible Gelenke
Zwei flexible Gelenke ermöglichen eine optimale Ausleuchtung in jede gewünschte Richtung, unabhängig von der Position der Akku-Lampe.
Powerbank-Funktion
Die integrierte Powerbank-Funktion ermöglicht das Aufladen elektronischer Geräte wie Smartphones oder Tablets auch unterwegs.
Tragegriff
Durch den komfortablen Tragegriff lässt sich die Lampe einfach tragen.
18 V Kärcher Wechselakku
Der 18 V Kärcher Wechselakku sorgt für eine lange Laufzeit und uneingeschränkte Flexibilität.
Anwendungsgebiete
Ausleuchten
Zum Ausleuchten von dunklen Bereichen bei der Arbeit in der Werkstatt, im Keller oder auf dem Dachboden.
Freizeitaktivitäten
Für Freizeitaktivitäten, z. B. beim Camping oder auf der Terrasse.
Aufladen
Unterwegs zum Aufladen elektronischer Geräte.
Zubehör für die Akku-Multifunktionslampe
Das passende Zubehör für Ihre Akku-Multifunktionslampe finden Sie direkt auf der Produktseite oder mit unserem Zubehörfinder.
Kärcher Akkuplattform "Battery Power"
Die Akku-Multifunktionslampe ist ein Produkt der 18 V Kärcher Battery-Power Akkuplattform. Entdecken Sie die gesamte Produktvielfalt und sehen Sie, in welchen Produkten Ihr 18 V Kärcher Battery Power-Akku noch Verwendung finden kann.
