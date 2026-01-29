Ganz schön helle.

Entdecken Sie jetzt unsere leistungsstarke LED-Arbeitsleuchte als Teil der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform. Mit ihren 2 Gelenken ermöglicht sie eine flexible Ausrichtung des hellen Kopfes in jede gewünschte Richtung und bietet dabei beeindruckende Helligkeit von bis zu 280 Lumen in 2 verschiedenen Stufen. Aber das ist noch nicht alles! Diese multifunktionale Lampe verfügt auch über eine integrierte Powerbank-Funktion, mit der Sie nicht nur Ihr Smartphone, sondern auch viele weitere Geräte aufladen können. Holen Sie sich jetzt die ultimative Beleuchtungslösung, die Sie selbst im Dunkeln nicht im Stich lässt. Und das über eine Laufzeit von 9 Stunden mit dem 18/25 Battery Power-Akku. Mit dem großen 18/50 Battery Power-Akku ist die Laufzeit der Akku-Lampe sogar doppelt so lange.