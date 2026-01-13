WRE 18-55 Battery Set

Mit dem ergonomischen Akku-Unkrautentferner WRE 18-55 Battery Set entfernen Sie unschönes Moos, ohne dabei Rücken und Knie zu belasten. Akku und Ladegerät sind in diesem Set bereits enthalten, so dass Sie direkt loslegen können.

Akkuspannung: 18 V

Bürstendrehzahl: 2300 - 2800 (U/min)

Bürstendurchmesser: 180 (mm)

Laufzeit je Akkuladung: ca. 15 (min)*

Gewicht ohne Zubehör: 2,9 kg

Ladegerät inklusive: Standardladegerät Kärcher Battery Power 18 V

Akku inklusive: 18 V/2,5 Ah



* Maximale Leistung mit 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.