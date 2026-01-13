Akku-Unkrautentferner
Unkraut ist oft kaum kleinzukriegen und gegen Wildwuchs scheint kein Kraut gewachsen. Doch mit dem praktischen Akku-Unkrautentferner hat Kärcher ein Gerät entwickelt, um Unkraut schnell und mühelos zu beseitigen. Wer sich dem Wildwuchs auf Wegen und Flächen nicht beugen will, hat im WRE 18-55 einen starken Verbündeten. Dank dem innovativen Bürstenkopf lassen sich trockenes Unkraut von Oberflächen wie Stein, Fliesen oder Beton oberflächlich entfernen.
Die Akku-Unkrautentferner von Kärcher
Ganz einfach, schnell und mühelos mit dem Kärcher Akku-Unkrautentferner den Kampf gegen das Unkraut gewinnen. Der WRE 18-55 ist bestens geeignet, um Unkraut schnell zu entfernen, denn der 18 V-Wechselakku des Geräts und der innovative rotierende Bürstenkopf schaffen es, Moos und Unkraut in die Knie zu zwingen. Apropos Knie … Ihre werden dank des höhenverstellbaren Griffs geschont. Schmerzfrei, unkrautfrei.
Merkmale des Akku-Unkrautentferners
Wer sich dem Wildwuchs auf Wegen und Flächen nicht beugen will, hat im WRE 18-55 einen starken Verbündeten. Mit dem innovativen Bürstenkopf lassen sich trockenes Unkraut und Moos aus Fugen und von Oberflächen wie Stein, Fliesen oder Beton oberflächlich entfernen.
Innovativer Bürstenkopf zur oberflächlichen Unkrautentfernung
Durch die speziell geformten Nylonborsten und eine Rotationsgeschwindigkeit von bis zu 2800 Umdrehungen pro Minute lassen sich oberflächliches Unkraut und Moos von Steinoberflächen und Treppen mühelos beseitigen.
Akku-Unkrautentferner mit schwenkbarem Reinigungskopf
Der Winkel des Reinigungskopfs kann auf Knopfdruck variiert werden, um auch unter Hindernissen wie Bänken Unkraut zu entfernen. Außerdem erlaubt dies die Anpassung auf die eigene Körpergröße.
Werkzeugloser Borstenwechsel
Die Borsten können ganz ohne Werkzeug im Handumdrehen gewechselt werden. Einfach die Führungshilfe ausschrauben und ein neues Borstenband einlegen. Ganz mühelos und schnell.
Akku-Unkrautentferner: Highlights
Wo auch immer sich das Unkraut seinen Weg sucht: Im WRE 18-55 findet es seinen Meister. Die Anwendung ist dabei höchst komfortabel: Bewegen Sie den Akku-Unkrautentferner einfach über den Wildwuchs – fertig.
Anwendungstipps
So gelingt die Entfernung von oberflächlichem Moos und Unkraut mit dem WRE 18-55 am besten.
Einfach & ohne Chemie
Durch das Unterfahren mit dem WRE 18-55 kann Moos mühelos und chemiefrei von Steinoberflächen wie Terrassen und Gartenwegen beseitigt werden.
Präziser Schnitt
Das Unkraut kann gegen die Steinfugen und Treppenkanten gedrückt und sauber abgeschnitten werden.
Ergonomische Bedienung
Anders als viele Trimmer muss der WRE nicht in der Luft gehalten werden, sondern kann bequem und im richtigen Winkel auf der Führungshilfe betrieben werden.
Kraftsparende Arbeitshaltung
Die Führungshilfe in Form einer um 360° drehbaren Halbkugel erlaubt eine kraftsparende Arbeitshaltung und den optimalen Winkel des Bürstenkopfs.
Effizienter Bürstenkopf
Der Bürstenkopf ist bei der Anwendung auf der linken Seite durch die vorgegebene Drehung der Bürste am effektivsten.
Beispielhafte Oberflächen und Unkrautarten
Ohne Chemie und ohne Bücken. Der Akku-Unkrautentferner ist einfach in der Handhabung und ermöglicht die schmerzfreie Moos- und Unkrautbeseitigung auf diversen harten Oberflächen.
18 V Kärcher Battery Power
WRE 18-55 Battery Set
Mit dem ergonomischen Akku-Unkrautentferner WRE 18-55 Battery Set entfernen Sie unschönes Moos, ohne dabei Rücken und Knie zu belasten. Akku und Ladegerät sind in diesem Set bereits enthalten, so dass Sie direkt loslegen können.
Akkuspannung: 18 V
Bürstendrehzahl: 2300 - 2800 (U/min)
Bürstendurchmesser: 180 (mm)
Laufzeit je Akkuladung: ca. 15 (min)*
Gewicht ohne Zubehör: 2,9 kg
Ladegerät inklusive: Standardladegerät Kärcher Battery Power 18 V
Akku inklusive: 18 V/2,5 Ah
* Maximale Leistung mit 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.
Zubehör für den Akku-Unkrautentferner
Das passende Zubehör für Ihren Akku-Unkrautentferner finden Sie direkt auf der Produktseite oder mit unserem Zubehörfinder.
Kärcher Akkuplattform „Battery Power“
Der Akku-Unkrautentferner ist ein Produkt der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform. Entdecken Sie die gesamte Produktvielfalt und sehen Sie in welchen Produkten Ihr 18 V Battery Power-Akku noch Verwendung finden kann.
Kostenlose Garantieverlängerung Akku-Geräte
Jetzt innerhalb von 4 Wochen nach Kauf registrieren und Ihre Garantie für Akku-Geräte, Akkus und Ladegeräte der Akkuplattform „Battery Power" kostenlos auf 5 Jahre verlängern.
