AKKU-KETTENSÄGEN

Baumpflege, Kronenschnitt, Brennholz machen, Bäume fällen: Kärcher Kettensägen und Teleskopsägen überzeugen in allen Disziplinen mit hoher Benutzerfreundlichkeit und erstklassiger Kettengeschwindigkeit.

0 Produkte
Application battery chain saw

Akku-Kettensägen von Kärcher

Mit einfacher Kettenspannung, automatischer Kettenschmierung und kraftvollen Schnittleistungen erzeugen die Kärcher Akku-Kettensägen ein ausgezeichnetes Ergebnis bei komfortabler Bedienbarkeit.

Merkmale Kettensägen

Mühelose Spannung der Kette per Drehknopf.

Battery Chain saw settings

Automatische Kettenschmierung für einen wartungsarmen Einsatz der Akku-Kettensäge.

Automatic chain lubrication

Bürstenloser Motor für verlängerte Lebensdauer.

Battery chain saw brushless motor
Akumulatorska lančana testera s kandžastim odstojnikom
Krallenanschlag für sichere Führung und präzise Schnitte.
Maksimalno bezbedna akumulatorska motorna testera
Maximale Sicherheit im Falle eines Rückstoßeffekts durch das unmittelbare Stoppen der Kette.
Oil level
Der Ölfüllstand ist jederzeit über das transparente Sichtfenster einsehbar.

Highlights Kettensäge

Für die Akku-Kettensäge CNS 36-35 Battery sind dank ihrer hervorragenden Geschwindigkeit und optimalen Schnittbreite selbst dicke Baumstämme kein Problem. Das werkzeuglose Kettenspannsystem sowie die automatische Kettenschmierung machen die Bedienung extrem einfach – ob für Profis oder Anfänger. Durch die Kettensägenbremse und das 2-Schalter-System ist die Sicherheit während des Einsatzes immer gewährleistet.
 

icon_arrow

Merkmale Teleskopsäge

Einfache Verstellung der Kettenspannung mit Inbussschlüssel.

Easy setting Battery pole Saw

Geringer Verschleiß und Wartungsaufwand durch automatische Kettenschmierung.

Automatic lubrication pole saw

Mit dem leichten Fiberglas-Verlängerungseinsatz können Äste bis zu einer Höhe von 4 Metern problemlos gesägt werden.

Battery pole saw
Lako odlaganje akumulatorske teleskopske testere
Die Teleskopsäge kann in 3 Teile zerlegt und platzsparend gelagert werden.
Optimizovana raspodela težine akumulatorske teleskopske testere
Optimale Gewichtsverteilung für ermüdungsfreies Arbeiten dank eines praktischen Schultergurts.
30°
Optimierter 30°-Schwertwinkel für bequemes Arbeiten vom Boden aus.

Highlights Teleskopsäge

Wo Kettensägen Höhenangst bekommen, trumpft die Akku-Teleskopsäge von Kärcher voll auf. Mit ihr lassen sich bis zu 4 Meter hohe und schwer durchtrennbare dicke Äste einfach und sicher sägen.

icon_arrow

18 V Kärcher Battery Power

CNS 18-30 Battery

Einfach in der Handhabung, vielfältig in der Anwendung und perfekt für die Baumpflege: die leichte Akku-Kettensäge CNS 18-30 Battery mit werkzeuglosem Kettenspannsystem.

Spannung: 18 V
Führungsschiene: 30 cm
Kettengeschwindigkeit: 10 m/s
Öltank Kapazität: 200 ml
Leistung je Akkuladung*: 70 Schnitte (10 cm Durchmesser)
Werkzeuglose Kettenspannung: Ja
Automatische Kettenschmierung: Ja
Bürstenloser Motor: Ja

* Maximale Leistung mit 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.

PSW 18-20 Battery

Mit der Akku-Teleskopsäge PSW 18-20 Battery ist jedes Geäst in bis zu 4 Metern Höhe einfach zu erreichen. Für eine sichere und komfortable Baumpflege.

Spannung: 18 V
Führungsschiene: 20 cm
Kettengeschwindigkeit: 5,5 m/s
Öltank Kapazität: 50 ml
Leistung je Akkuladung*: 80 Schnitte (5 cm Durchmesser)
Werkzeuglose Kettenspannung: Nein
Automatische Kettenschmierung: Ja
Bürstenloser Motor: Nein

* Maximale Leistung mit 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.

36 V Kärcher Battery Power

CNS 36-35 Battery

Mit schneller Kettengeschwindigkeit und breiter Schwertlänge: Die Akku-Kettensäge CNS 36-35 Battery eignet sich perfekt für die anspruchsvolle Baumpflege.

Spannung: 36 V
Führungsschiene: 35 cm
Kettengeschwindigkeit: 21 m/s
Öltank Kapazität: 190 ml
Leistung je Akkuladung*: 200 Schnitte (10 cm Durchmesser)
Werkzeuglose Kettenspannung: Ja
Automatische Kettenschmierung: Ja
Bürstenloser Motor: Ja

* Maximale Leistung mit 36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.

Zubehör für die Akku-Kettensägen

Das passende Zubehör für Ihre Akku-Kettensägen finden Sie direkt auf der Produktseite oder mit unserem Zubehörfinder. 

Zum Zubehörfinder

Kärcher Akkuplattformen "Battery Power"

Hier finden Sie alle Geräte der 18 V Kärcher Akkuplattform "Battery Power"

Kompakt und leistungsstark. Perfekt für kleine und mittelgroße Häuser und Gärten. Es gibt noch zahlreiche andere Produkte, mit denen die 18 V Battery Power-Akkus kombiniert werden können.

ZU DEN 18-V-PLATTFORMGERÄTEN

Hier finden Sie alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform "Battery Power"

Kraftvoll für hohe Leistungsanforderungen. Perfekt für große Häuser und Gärten. Es gibt noch zahlreiche andere Produkte, mit denen die 36 V Battery Power-Akkus kombiniert werden können.

ZU DEN 36-V-PLATTFORMGERÄTEN
Garantieverlängerung Akku-Geräte

Kostenlose Garantieverlängerung Akku-Geräte

Jetzt innerhalb von 4 Wochen nach Kauf registrieren und Ihre Garantie für Akku-Geräte, Akkus und Ladegeräte der Akkuplattform „Battery Power" kostenlos auf 5 Jahre verlängern.

 

zur Garantieverlängerung
Infoseite

Ihre Vorteile im Kärcher Onlineshop

√ Direkt beim Hersteller: komplettes Markensortiment

√ Professionelle, individuelle und schnelle Beratung: kostenlose Hotline oder Live-Chat

√ Kostenloser DHL-Versand ab 50 €

√ Sichere Bestellung via SSL

√ 30 Tage Rückgaberecht

√ Einfache Reparaturabwicklung über Klarer Fall

√ Kärcher Original-Ersatzteile direkt im Ersatzteile-Onlineshop bestellen

 

ONLINESHOP INFORMATIONEN

Kontakt

Händlersuche

Händlersuche

Mit der einfachen Händlersuche finden Sie schnell und bequem einen Händler auch in Ihrer Nähe.

Händlersuche
karriere icon

Beratung von Experten

Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf und wir beraten Sie gerne kostenlos und unverbindlich.

Zur Beratung
Newsletter

Newsletter

Mit dem Kärcher Newsletter erhalten Sie regelmäßig alle Neuigkeiten zu Produkten, Services und Aktionen aus der Welt von Kärcher Deutschland.

ZUM KÄRCHER NEWSLETTER ANMELDEN