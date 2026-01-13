Akku-Laubbläser und Laubsauger

LBL 2 Battery Set

Leistungsstarke Akku-Laubbläser von Kärcher: Egal, wo sie zum Einsatz kommen, sie befreien die gewünschten Flächen schnell und sorgfältig von Laub – und liegen dabei bequem in der Hand.

Spannung: 18 V

Luftgeschwindigkeit: max. 210 km/h

Luftdurchsatz: max. 220 m³/h

Leistung je Akkuladung*: max. 400 m²

Ladegerät inklusive: Standardladegerät Kärcher Battery Power 18 V

Akku inklusive: 18 V / 2,5 Ah

Flachdüse inkl. Kratzkante: ja

Leistungsregulierung: 1-stufig





* Maximale Leistung mit 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.