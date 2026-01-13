Akku-Laubbläser und Laubsauger
Laub. Im Herbst wunderschön anzuschauen, muss es doch auch beseitigt werden – von Fußwegen und Auffahrten aus Sicherheitsgründen, vom Rasen, damit dieser darunter nicht geschädigt wird. Der Mensch mit Besen, Rechen und Muskelkraft kommt da schnell an seine Grenzen. Leistungsstarke, Akku-Laubbläser und -sauger von Kärcher aber nicht! Akku-Gebläse sind immer da, wo sie gebraucht werden, unabhängig vom Einsatzort, liegen bequem in der Hand und sorgen schnell und gründlich für Laubfreiheit.
Die Kärcher Akku-Laubbläser und Akku-Laubsauger
Wenn sich im Herbst Berge von herabgefallenem Laub auftürmen, braucht man tüchtige Helfer, um diese zu beseitigen. Laubbläser und Laubsauger sind solche Helfer, die es einfach machen, in Hof und Garten Ordnung zu halten.
Merkmale der Akku-Laubsauger und -bläser
Abnehmbare Bauteile
Dank der individuellen Anpassung des Akku-Laubsaugers und -bläsers lässt sich bei Bedarf das Gewicht des Geräts reduzieren. Sowohl Saug- und Blasrohr (BLV 36-240 Battery) als auch die Führungsrollen sind einzeln abnehmbar. Zudem gewährleistet der Zweithandgriff, dass das Gewicht des Geräts während der Bedienung bestmöglich verteilt ist.
Kraftvolle und gründliche Entfernung von Laub
Wenn Muskelkraft oder andere Hilfsmittel an ihre Grenzen stoßen, überzeugen elektrische Laubbläser mit bis zu 240 km/h Luftgeschwindigkeit und maximalem Anwendungskomfort - und sorgen so schnell und gründlich für laubfreie Untergründe. Noch zeitsparender ist die Arbeit dank des Turbo Boosts, mit dem sich die Leistung des Geräts kurzfristig steigern lässt (BLV 18-200 Battery).
Stufenlose Einstellung
Mit dem Hebel lässt sich stufenlos zwischen den Funktionen Blasen, Saugen oder auch einer Kombination aus beidem mit nur einem Handgriff wechseln.
Die Akku-Laubsauger und -bläser verfügen über die folgenden Funktionen:
Zweithandgriff
Sichert eine optimale Gewichtsverteilung des Akku-Laubsauger und -bläsers und einfache Handhabung.
Abnehmbare Führungsrollen
Für komfortables Arbeiten mit dem Akku-Laubsauger und -bläser, auch in schwer zugänglichen Flächen.
45 Liter Fangsackvolumen
Garantiert langes, unterbrechungsfreies Arbeiten.
Bürstenloser Motor
Für eine längere Laufzeit und verbesserte Lebensdauer des Geräts.
Abnehmbare Flachdüse
Für die präzise und punktuelle Reinigung. Das Laub kann z.B. gezielt auf einen Haufen geblasen werden (BLV 36-240 Battery).
Variable Drehzahlregulierung
Ermöglicht eine stufenlose Anpassung der Geschwindigkeit je nach Aufgabe.
Highlights des Akku-Laubsaugers und -bläsers
Merkmale des Akku-Laubbläsers
Maximale Bewegungsfreiheit
Der Akku-Laubbläser ermöglicht eine bestmögliche Bewegungsfreiheit, ohne dass dabei ein lästiges Stromkabel im Weg ist. Dabei bietet er gleichzeitig eine perfekte Balance, um auch längere und aufwendigere Arbeiten mühelos ausführen zu können.
Abnehmbare Flachdüse
Nicht jede zu reinigende Fläche ist denselben Witterungsbedingungen ausgesetzt. Besonders Regen und Nässe können die Entfernung von Laub erschweren. Dank der abnehmbaren Flachdüse mit integrierter Kratzkante befreit der Akku-Laubbläser die gewünschten Flächen auch von nassem Laub und festgetretenem Schmutz.
Ergonomischer Handgriff
Dank des komfortabel platzierten Geschwindigkeitsreglers ist die Bedienbarkeit des Geräts besonders einfach. Zusätzlich sorgt der ergonomische Handgriff dafür, dass der Akku-Laubbläser ideal in der Hand liegt.
Abnehmbare Geräteelemente
Das abnehmbare zweiteilige Rohr dient der platzsparenden Verstauung nach der Anwendung.
Moderne Anzeige
Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay zeigt Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität an.
Highlights des Akku-Laubbläsers
18 V Kärcher Battery Power
LBL 2 Battery Set
Leistungsstarke Akku-Laubbläser von Kärcher: Egal, wo sie zum Einsatz kommen, sie befreien die gewünschten Flächen schnell und sorgfältig von Laub – und liegen dabei bequem in der Hand.
Spannung: 18 V
Luftgeschwindigkeit: max. 210 km/h
Luftdurchsatz: max. 220 m³/h
Leistung je Akkuladung*: max. 400 m²
Ladegerät inklusive: Standardladegerät Kärcher Battery Power 18 V
Akku inklusive: 18 V / 2,5 Ah
Flachdüse inkl. Kratzkante: ja
Leistungsregulierung: 1-stufig
* Maximale Leistung mit 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.
BLV 18-200 Battery
3-in-1-Funktion: Saugen, Blasen und Mulchen mit nur einem Gerät – minimaler Aufwand für perfekte Ergebnisse. Der bürstenlose Motor des Akku-Laubsaugers und -bläsers erhöht dabei sowohl die Lebensdauer als auch die Leistung.
Blasmodus Luftgeschwindigkeit: max. 200 km/h
Leistung je Akkuladung Blasmodus*: max. 425 m²
Saugmodus Luftgeschwindigkeit: max. 130 km/h
Leistung je Akkuladung Saugmodus*: max. 45 l
Akku und Ladegerät: Nicht im Lieferumfang enthalten
Leistungsregulierung: ja (stufenlos)
Turbo Boost: ja
* Maximale Leistung mit 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.
36 V Kärcher Battery Power
LBL 4 Battery Set
Egal, wo sich das Laub im Herbst auftürmt: Der Akku-Laubbläser LBL 4 Battery räumt es kraftvoll und gründlich zur Seite. Wenn Muskelkraft oder andere Hilfsmittel an ihre Grenzen stoßen, überzeugt der elektrische Laubbläser dank der 2-stufigen Leistungsregulierung und mit maximalem Anwendungskomfort.
Spannung: 36 V
Luftgeschwindigkeit: max. 250 km/h
Luftdurchsatz: max. 330 m³/h
Leistung je Akkuladung*: max. 550 m²
Flachdüse inkl. Kratzkante: ja
Leistungsregulierung: 2-stufig
Ladegerät inklusive: Schnellladegerät Kärcher Battery Power 36 V
Akku inklusive: 36 V / 2,5 Ah
Flachdüse inkl. Kratzkante: ja
Leistungsregulierung: 2-stufig
* Maximale Leistung mit 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.
BLV 36-240 Battery
Der Akku-Laubbläser und -sauger BLV 36-240 Battery mit bürstenlosem und besonders effizientem Motor lässt Laub, Rasen- und Heckenschnittresten sowie Grünabfällen keine Chance. Dank der praktischen 3-in-1-Funktion des Akku-Gebläses werden sämtliche Blätter und Schnittreste nicht nur zusammengeblasen, sondern auch direkt eingesaugt und gehäckselt.
Blasmodus Luftgeschwindigkeit: max. 240 km/h
Leistung je Akkuladung Blasmodus*: max. 550 m²
Saugmodus Luftgeschwindigkeit: max. 130 km/h
Leistung je Akkuladung Saugmodus*: max. 75 l
Akku und Ladegerät: Nicht im Lieferumfang enthalten
Leistungsregulierung: ja (stufenlos)
Turbo Boost: nein
* Maximale Leistung mit 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.
Zubehör für die Akku-Laubbläser und Laubsauger
Das passende Zubehör für Akku-Laubbläser und -sauger finden Sie direkt auf der Produktseite oder mit unserem Zubehörfinder.
Kärcher Akkuplattformen "Battery Power"
Hier finden Sie alle Geräte der 18 V Kärcher Akkuplattform "Battery Power"
Kompakt und leistungsstark. Perfekt für kleine und mittelgroße Häuser und Gärten.
Hier finden Sie alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform "Battery Power"
Kraftvoll für hohe Leistungsanforderungen. Perfekt für große Häuser und Gärten.
Kostenlose Garantieverlängerung Akku-Geräte
Jetzt innerhalb von 4 Wochen nach Kauf registrieren und Ihre Garantie für Akku-Geräte, Akkus und Ladegeräte der Akkuplattform „Battery Power" kostenlos auf 5 Jahre verlängern.
Sie haben Ihren passenden Akku-Laubbläser gefunden?
Finden Sie Ihren passenden Händler über unsere Händlersuche oder nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf.
Ihre Vorteile im Kärcher Onlineshop
√ Direkt beim Hersteller: komplettes Markensortiment
√ Professionelle, individuelle und schnelle Beratung: kostenlose Hotline oder Live-Chat
√ Kostenloser DHL-Versand ab 50 €
√ Sichere Bestellung via SSL
√ 30 Tage Rückgaberecht
√ Einfache Reparaturabwicklung über Klarer Fall
√ Kärcher Original-Ersatzteile direkt im Ersatzteile-Onlineshop bestellen
Kontakt
Händlersuche
Mit der einfachen Händlersuche finden Sie schnell und bequem einen Händler auch in Ihrer Nähe.
Beratung von Experten
Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf und wir beraten Sie gerne kostenlos und unverbindlich.
Newsletter
Mit dem Kärcher Newsletter erhalten Sie regelmäßig alle Neuigkeiten zu Produkten, Services und Aktionen aus der Welt von Kärcher Deutschland.