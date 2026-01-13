Akku-Astschere und -Astsäge

Die Akku-Astsäge PGS 4-18 von Kärcher ist besonders für das Schneiden von Ästen mit einem Durchmesser von bis zu 80 Millimetern geeignet. Der abnehmbare Astbügel der Säbelsäge ermöglicht eine sichere und einfache Anwendung und verhindert das Abrutschen. Das hochwertige Sägeblatt made in Germany kann werkzeuglos ausgetauscht werden. Auch das Arbeiten in einer Höhe von bis zu 3,5 Metern ist mit der Teleskopverlängerung für die Säbelsäge als optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten) eine Leichtigkeit. Damit ist die PGS 4-18 ein multifunktionales Werkzeug und vereint die Eigenschaften von Gartengeräten und Werkzeugen wie eine Kappsäge, Säbelsäge und Astschere in einem Produkt.