Akku-Astschere und -Astsäge
Mühelos Äste schneiden und sägen.
Äste und Zweige müheloser schneiden als je zuvor: Mit der Kärcher Akku-Astschere und der Akku-Astsäge erhalten Büsche, Sträucher und Bäume gelenkschonend und ohne Kraftaufwand neuen Platz zum Wachsen und Gedeihen. Egal, ob Rosenstöcke, wild wuchernde Büsche oder junge Bäume: Dank starker Kärcher Battery Power-Wechselakkus sind Sie auch fernab jeder Steckdose jederzeit einsatzbereit. Die Akku-Astschere und die Akku-Astsäge können zudem für Arbeiten in einer Höhe von bis zu 3,5 Metern mit der Teleskopverlängerung als optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten) verwendet werden.
Akku-Astsäge
Die Akku-Astsäge PGS 4-18 von Kärcher ist besonders für das Schneiden von Ästen mit einem Durchmesser von bis zu 80 Millimetern geeignet. Der abnehmbare Astbügel der Säbelsäge ermöglicht eine sichere und einfache Anwendung und verhindert das Abrutschen. Das hochwertige Sägeblatt made in Germany kann werkzeuglos ausgetauscht werden. Auch das Arbeiten in einer Höhe von bis zu 3,5 Metern ist mit der Teleskopverlängerung für die Säbelsäge als optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten) eine Leichtigkeit. Damit ist die PGS 4-18 ein multifunktionales Werkzeug und vereint die Eigenschaften von Gartengeräten und Werkzeugen wie eine Kappsäge, Säbelsäge und Astschere in einem Produkt.
Merkmale Akku-Astsäge
Qualitätssägeblatt made in Germany sorgt für optimale Schnittleistung.
Schneller und einfacher Wechsel des Sägeblatts ohne die Notwendigkeit von zusätzlichem Werkzeug.
Abnehmbarer Astbügel gewährleistet einen sicheren Halt auch bei einhändiger Anwendung.
Gummierter Handgriff sorgt für maximalen Komfort, auch bei längeren Arbeitseinsätzen.
Teleskopverlängerung als optionales Zubehör ermöglicht das Arbeiten in einer Höhe von bis zu 3,5 Metern.
Akku-Astschere
Äste müheloser schneiden als je zuvor: Mit der Akku-Astschere und ihrer hochwertigen Bypassklinge lassen sich Äste mit einem Durchmesser von bis zu 2,5 Zentimetern schonend ohne Kraftaufwand schneiden. Die Bypassklinge hat 2 scharfe Klingenblätter, die sich beim Schließen der Schere überschneiden und somit für einen sauberen Schnitt sorgen. Der Einsatz der Schere eignet sich daher auch für schnittempfindliche Pflanzen.
Auch das Arbeiten in einer Höhe von bis zu 3,5 Metern ist mit der Teleskopverlängerung für die Astschere als optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten) eine Leichtigkeit.
Merkmale Akku-Astschere
Präziser und schonender Schnitt dank Bypassklinge.
Ohne Kraftaufwand – Äste problemlos schneiden per Knopfdruck.
Maximaler Komfort dank des gummierten Handgriffs – besonders bei längeren Arbeitseinsätzen.
Teleskopverlängerung als optionales Zubehör ermöglicht das Arbeiten in einer Höhe von bis zu 3,5 Metern.
Sichere Anwendung dank der Sicherheitsentriegelung. Verhindert ein unbeabsichtigtes Starten der Astschere.
Highlights
Zubehör für die Akku-Astschere und -Astsäge
Das passende Zubehör für Ihre Akku-Astschere oder Akku-Astsäge finden Sie direkt auf der Produktseite oder mit unserem Zubehörfinder.
Kärcher Akkuplattform "Battery Power"
Die Akku-Astschere und die Akku-Astsäge sind Produkte der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform. Entdecken Sie die gesamte Produktvielfalt und sehen Sie, in welchen Produkten Ihr 18 V Kärcher Battery Power-Akku noch Verwendung finden kann.
Kostenlose Garantieverlängerung Akku-Geräte
Jetzt innerhalb von 4 Wochen nach Kauf registrieren und Ihre Garantie für Akku-Geräte, Akkus und Ladegeräte der Akkuplattform „Battery Power" kostenlos auf 5 Jahre verlängern.
